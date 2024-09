Faryd Mondragón habría decidido no ir al Junior

El exportero Faryd Mondragón fue anunciado como colaborador en el cuerpo técnico de César Farías en Junior de Barranquilla - crédito Colprensa

Faryd Mondragón, finalmente, decidió no aceptar la propuesta de trabajar con César Farias, y por tal motivo no llegará al Junior de Barranquilla.

Las razones: no se logró llegar a un acuerdo económico entre la junta directiva, liderada por Fuad Char, y Mondragón, que habría sido un pedido de César Farias.

La noticia se confirmó por medio del periodista deportivo Carlos Antonio Vélez en su programa radio-televisivo de Palabras mayores.

Detalles de la reunión

Según Vélez, Mondragón hizo una contrapropuesta a Fuad Char y quedaron en tomarse un tiempo para decidir, pero el ex portero optó por no aceptar el ofrecimiento, aunque días antes había asegurado que lo motivaba estar al aldo de Farías y en un equipo como el Junior.

“Me motiva el proyecto de Junior, quiero aceptarlo, pero no hemos llegado a un acuerdo económico, no es una prioridad, sino un tema de sentimientos. Agradecido con la gente de Junior, si llego a un acuerdo, me estaré vinculando con Junior”, declaró Mondragón el 10 de septiembre de 2024 en el programa Palabras mayores, de Win Sports, tras la victoria de Colombia por 2-1 ante Argentina en Barranquilla.

La reunión con Fuad Char previo a su negativa y la admiración por el dirigente del cuadro tiburón

Fuad Char, máximo accionista de Junior, dejó claro lo que espera del equipo en la Conmebol Libertadores - crédito Junior FC

El 11 de septiembre de 2024, el ex portero del Deportivo Cali, Independiente de Avellaneda de Argentina y Colonia de Alemania, habló sobre lo que fueron las conversaciones con el máximo accionista del Junior de Barranquillla: “En la primera reunión, en primera instancia, no hubo acuerdo. Ya dependerá de Junior, ya sea que me haga llegar la propuesta o no, porque puede ser simplemente que no, pero desafortunadamente, en la primera reunión no hubo acuerdo económico, que no es responsabilidad ni culpa de nadie, es simplemente una negociación”. explicó Mondragón en el programa.

Mondragón, también tenía la ilusión de hacer parte de este proyecto y así lo expresó también en la misma intervención, situación que finalmente no prosperó el 13 de septiembre de 2024: “Como lo dije, no es una prioridad lo económico, pero es, simplemente, quedar en unos estándares normales para cualquier profesional que necesita para ejercer, así que esperaremos. Se dé o no se dé, siempre lo he dicho, ya el hecho de haber conocido a don Fuad, el hecho de que Junior me haya tenido en cuenta, no solamente en Barranquilla, en todo el país, me lo manifestaran, para mí ya es un honor y privilegio”. resaltó

Finalmente, para cerrar la aclaración sobre lo que pasaba con Junior, dijo lo siguiente: “Si se da, estaría feliz, y ya lo he dicho, me encantaría encaminar esta aventura nueva y si no se da, pues seguiré aquí en mi casa (Win Sports), con todos ustedes”. concluyó el comentarista de fútbol.

