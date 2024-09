Lionel Scaloni se refirió al penal tras la derrota en Barranquilla: “Yo sinceramente no es que no vea”

Argentina volvió a perder en Barranquilla por eliminatoria después de 31 años - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, expresó sus inquietudes respecto a una polémica decisión arbitral que marcó el partido entre Argentina y Colombia en la octava jornada de las eliminatorias.

El penalti adjudicado en favor de Colombia, que James Rodríguez convirtió en gol, generó reclamos en el equipo argentino. Scaloni mencionó que la consulta al VAR por parte del árbitro Piero Maza no dejó conforme a su cuerpo técnico, que consideró injusta la falta atribuida a Nicolás Otamendi sobre Daniel Muñoz.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Lionel Scaloni se refirió al penal sancionado para Colombia

Lionel Scaloni habló del arbitraje tras la derrota ante Colombia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

“En realidad, si me tengo que fijar en algo es en esa jugada del penal, él lo vio, yo sinceramente no es que no vea; el fútbol es un fútbol que también hay que mirar lo que hay alrededor. Lo que hizo Muñoz, él no protesta en ningún momento, bienvenido para su equipo, ya está, no hay que darle mucha vuelta. El penal condiciona el partido, podíamos intentar empatar, pero es evidente que sobre todo a nivel psicológico a ellos les dio y a nosotros nos puso nerviosos. Y hasta tuvimos para empatarlo”, dijo el entrenador gaucho durante la rueda de prensa.

La escuadra de Néstor Lorenzo derrotó 2-1 a Argentina en el estadio Metropolitano de Barranquilla, consolidando su posición en el certamen gracias a los goles de Yerson Mosquera y James Rodríguez. El empate transitorio para la Albiceleste fue obra de Nicolás González. Al finalizar el compromiso, se observó a varios jugadores argentinos visiblemente molestos, dirigiéndose a un sector del campo para conversar con el árbitro Maza.

Y añadió: “Yo lo que creo y es que es algo que siempre lo dije, a mí me gustaría que se mejore la primera imagen del árbitro, no debería ser esa que parece, debería verla entera. Si le ponen la que aparentemente hay un toque, siempre lo he dicho. No es una excusa, ha caído para el otro lado, esta vez fue para el rival y ya”.

Argentina sumó su segunda derrota en las clasificatorias - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El resultado del encuentro se definió con la ejecución del penalti convertido por James Rodríguez, una decisión que fue revisada minuciosamente mediante el VAR, pero que dejó insatisfechos a los visitantes. El descontento argentino no se limitó al campo de juego; en la rueda de prensa posterior, Scaloni abordó la controversia sin ahondar demasiado en las críticas directas, aunque dejó entrever la inconformidad de su equipo con la interpretación arbitral.

A pesar de la derrota y la polémica generada por sus críticas al horario del partido, Scaloni elogió a la selección Colombia, que cortó una racha de 31 años sin derrotar en la capital del Atlántico a Argentina por eliminatoria.

“Felicitamos a Colombia. Creo que hicimos un buen partido, acorde a las circunstancias. Dimos la cara en todo momento e incluso pudimos ganarlo. No nos gusta perder, después del penal prácticamente no se ha jugado. Eso es un poco lo que a mí me molestó, es lo que yo vi”, puntualizó Lionel Scaloni.

Este es el segundo encuentro por clasificatorias que Argentina pierde, ya que por la quinta fecha que se disputó el 16 de noviembre de 2026, la ‘Scaloneta’ cayó en La Bombonera ante Uruguay, que se impuso 2-0 con Ronald Araujo y Darwin Núñez.

El 10 de octubre, la vigente campeona del mundo se medirá ante Venezuela en condición de visitante en el Monumental de Maturín, mientras que martes 15 será local ante Bolivia.

Tabla de posiciones

Argentina: 18 (+9) Colombia: 16 (+3) Uruguay: 15 (+8) Ecuador: 11 (+11) Brasil: 10 (+2) Venezuela: 9 (-1) Ecuador: 8 (+1) Paraguay: 6 (-2) Bolivia: 6 (-6) Chile: 5 (-7) Perú: 3 (-7)