Eliminatorias Sudamericanas: cuándo vuelve a jugar la selección Colombia

En la primera fecha FIFA tras la Copa América 2024, Colombia sumo cuatro unidades con el empate frente a Perú en Lima y la histórica victoria sobre Argentina 2-1 en Barranquilla, que lo ubicó en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 16 unidades.

De esta forma, el equipo de Néstor Lorenzo sigue invicto en las eliminatorias rumbo al mundial de 2026, estadística que espera revalidar en el próximo parón de selecciones en octubre.

El primer juego será el 10 de octubre frente a Bolivia en El Alto, uno de los estadios con más altura del mundo, juego programado a iniciar sobre las 3:00 p. m. hora de Colombia; en segundo turno, el seleccionado colombiano recibirá a Chile el 15 de octubre a las 3:30 p. m.

En diálogo con Infobae Colombia, el periodista Pablo García analizó la fecha FIFA que se viene para Colombia en octubre, y afirmó que es una oportunidad para asegurar la clasificación al mundial.

En primer lugar, habló sobre el partido contra Bolivia, recordando que Colombia no pierde en condición de visitante contra este rival desde 2005; sin embargo, advirtió que los del altiplano vienen de derrotar a Venezuela y Chile.

“El tema radica en que Bolivia cogió alas con los triunfos, venía de no sumar y ahora logra sumar, se acomodó en la tabla. Va a tener la ventaja de jugar en El Alto, una ciudad a más de 4.000 metros de altura, pero habitualmente en Bolivia, Colombia hace buenos partidos y si mantiene la estructura va a hacer un buen juego y sumar”.

Sobre la preparación que debería tener Colombia para visitar El Alto, García indicó que Lorenzo podría pensar en sumar jugadores que estén acostumbrados a jugar en esa condición para que el impacto no se note en la cancha.

“La base de la selección y agregar unos cuatro jugadores acostumbrados a jugar en la altura, hacer un equipo para un solo partido no tiene sentido, sumar algunos que estén acostumbrados es lo ideal”.

Sobre el juego contra Chile en Barranquilla, destacó la falta de gol que tienen los australes, que en la última Fecha FIFA perdió 3-0 frente a Argentina y 1-2 contra Bolivia.

“Chile no marca, no tiene goleadores, perdió a sus grandes goleadores como Zamorano, Salas, ya no están y Eduardo Vargas está de salida, lo mantienen con la esperanza de poder anotar, pero es difícil”.

Pablo García recordó que el proceso de Ricardo Gareca en Chile no lleva mucho tiempo y afirmó que los resultados no han acompañado al entrenador argentino por la carencia de jugadores de élite en la actualidad.

“Chile trata de funcionar con Gareca, pero tiene un problema de jugadores, lo que define las clasificaciones son los grandes jugadores y Chile no los tiene”, destacó García.

Sobre el futuro de la selección Colombia, el comunicador recordó que para el mundial de 2026 Conmebol tendrá seis clasificados y uno al repechaje, por lo que en caso de ganarle a Chile y Bolivia en octubre, la Tricolor estará cerca del umbral de 27 unidades para sellar su paso a la copa del mundo.

“Colombia puede quedar muy cerca, con 20 puntos está muy cerca, el umbral esta eliminatoria es de máximo 27, el tema de los puntos no va a ser tan alto, Colombia va a dejar el camino para probar jugadores, tener una visión amplia de recambio, jugadores como Lerma, el arquero y el mismo James, van por encima de los 30 y en el mundial va a tocar pensar en llevar gente para que los respalden”.