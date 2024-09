Cesar Farías dejó claro su objetivo en el Junior de Barranquilla: esto dijo el venezolano

El entrenador venezolano fue presentado como nuevo técnico del Junior de Barranquilla - crédito @JuniorClubSA/X

En sus primeras declaraciones como nuevo entrenador del Junior de Barranquilla, César Farías reveló que las negociaciones para asumir el cargo comenzaron días atrás, cuando el máximo accionista del club, Fuad Char, lo llamó para tantear su disposición.

El venezolano de 51 años respondió de manera afirmativa y arribó a la capital del Atlántico para asumir el cargo que dejó vacante Arturo Reyes, que venía siendo cuestionado por últimos resultados del cuadro Tiburón.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Farías sabe de la responsabilidad de dirigir al Junior de Barranquilla

El venezolano es nuevo entrenador del Junior de Barranquilla - crédito @juniorclubsa/Instagram

El reemplazo de Arturo Reyes se oficializó luego de que este fue destituido tras no lograr los objetivos en la Copa Libertadores y debido a una seguidilla de malos resultados en los últimos partidos de local. No obstante, el samario logró sacar al equipo campeón de la Liga BetPlay Dimayor en el segundo semestre de 2023.

Farías, que ya dirigió sus primeros dos entrenamientos con el Junior, se encuentra ante su tercer desafío en el fútbol colombiano. Con un palmarés que incluye campeonatos en Bolivia con The Strongest en 2016 y en Ecuador con Aucas en 2022, además de dos ascensos en Venezuela con Nueva Cádiz y Zulianos, Farías también ha dirigido las selecciones nacionales de Bolivia y de Venezuela.

Antes de llegar al Junior de Barranquilla, Farías tuvo una breve y poco exitosa experiencia en América de Cali, club del cual se desvinculó tres meses después de haber asumido en enero del presente año sin poder clasificar a los cuadrangulares del Torneo Apertura.

Previamente, en junio de 2023, había tenido una destacada campaña con Águilas Doradas, con el que finalizó invicto el ‘Todos contra todos’ pero fue eliminado en los cuadrangulares. Farías decidió renunciar en diciembre de ese mismo año ante una posible oferta del fútbol peruano, aunque esta no se concretó finalmente.

El venezolano no lo pensó dos veces para dirigir al Junior de Barranquilla - crédito @juniorclubsa/Instagram

Durante la presentación, Farías rememoró un acercamiento anterior con Junior cuando este decidió prescindir de Hernán Darío Bolillo Gómez en agosto de 2023. Sin embargo, en ese entonces tenía otro compromiso que le impedía asumir el cargo.

“En un momento hubo otra oportunidad, cuando estaba el profe Bolillo (Gómez) cuando iba a salir, pero yo tenía otra responsabilidad en otro club al que le tengo agradecimiento y respeto. En esta oportunidad, yo estaba libre y es un honor estar en Junior”, aseguró Farías.

Farías también compartió sobre la conversación que tuvo con Fuad Char y el desafío que este le ha encomendado.

“El compromiso es vital. La palabra del jefe va por delante. Las instituciones se parecen a sus dueños y don Fuad (Char) es un hombre ganador y si la exigencia es ser campeón y ganar, trabajaremos para eso. Un campeonato se construye con seriedad, con compromiso”, fueron las primeras declaraciones de Cesar Farías como entrenador del Junior de Barranquilla.

Y agregó: “Nosotros nos estamos preparando para un partido mañana, no se dio y me toca ir al entrenamiento corriendo ahora. Veo a los jugadores dispuestos. Quiero que la gente sienta el deseo de ser campeón, porque aquí el único que saldría campeón no soy yo, somos todos. Esta es una ciudad en la que se habla de fútbol, esto se construye entre todos y cada uno aporta grano de arena”.

Sobre su charla con el máximo accionista del equipo dijo: “Fue sorpresivo para mí. Don Fuad (Char) me llamó en la tarde del lunes, a las 2:30 p. m. conversamos un rato, pero no precisamente de fútbol, hablamos de otros tópicos y me preguntó que si estaba dispuesto. Dije que sí, me dijo que viniera al día siguiente y me trajera dos maleticas más. Llegué el martes en la mañana, conversamos. Yo vine dispuesto y él me dijo que viniera dispuesto y asumí”