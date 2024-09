Faryd Camilo Mondragón desmintió rumores sobre su vinculación con el Junior de Barranquilla

Faryd Mondragón habló sobre su vinculación con el Junior de Barranquilla - crédito Mauricio Dueñas/EFE

En las última horas el Junior de barranquilla quedó sin director técnico luego de que la institución hiciera oficial la salida de Arturo Reyes; sin embargo, y a pesar de que no se ha oficializado, su reemplazo en el banco Tiburón sería el venezolano César Farías, que ha sido técnico de Águilas Doradas y América de Cali en Colombia.

Los nombres que acompañarán a Farías en la dirección técnica ya se habrían revelado, y entre ellos estaría una sorpresa para los aficionados. Trabajaría al lado de su hijo Jesús Farías y Daniel Rosales como ayudantes de campo, y Curri Isaac, como preparador físico, y entre la lista aparece el ex arquero colombiano Faryd Camilo Mondragón, hombre que sería su asistente técnico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

No obstante, en conversación con el periodista Carlos Antonio Vélez para Planeta Fútbol de Antena 2, el ex futbolista aclaró los rumores que se han dado alrededor de su supuesta contratación en el equipo barranquillero.

“Hasta ahora hay es una manifestación de un deseo de parte del profe Farías que lo acompañe en su cuerpo técnico, el beneplácito y aceptación de don Fuad, la familia Char y la junta directiva de Junior. Agradezco la generosidad y bondad del profe Farías”, afirmó, dejando claro que la decisión no ha sido tomada.

También expresó que si ha tenido constantes conversaciones con el estratega pero que es una decisión que debe esperar unos cuantos días: “Con el profe nos juntamos mucho durante la semana, como hombres de fútbol y amigos. Me llamó y me dijo que estaba viajando que había una posibilidad con Junior y que quería que lo acompañara en su cuerpo técnico. Me agarró de sorpresa, le agradecí, es lógico que el Junior seduzca. Le dejé claro que no podía tomar una decisión hasta antes del martes”.

Mondragón finalizó expresando que es una decisión que tiene que considerar teniendo en cuenta que su ritmo de vida viene siendo totalmente diferente a estar sumergido con un equipo las 24 horas del día, 7 días de la semana, además de vínculo y temas publicitarios que no puede hacer de lado.

Aunque todas estas declaraciones han sido contundentes y de la propia boca del Faryd, en días pasado, Fuad Char, máximo accionista del club conversó con los medios de comunicación y dio por hecho que el referente del arco colombiano hará parte del cuerpo técnico.

“Está en el cuerpo técnico del equipo”, fueron las palabras de Char para algunos comunicadores, y hasta dio fechas de algunos términos de los contratos, como la duración del que sería el nuevo entrenador: “Cesar Farias tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, Farid Mondragón hará parte del CT y el hijo del profe. El objetivo del profe será el campeonato y estar en la Libertadores nuevamente”, dijo Fuad Char.