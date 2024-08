Hinchas de Jaguares increparon a los jugadores: “Yo no gano un peso y ustedes ganan millones”

Los fanáticos les pidieron apropiarse de la crisis - crédito @hablando_claroA/X

Cada año en Colombia descienden dos equipos de la primera división, en una situación que se define por medio del promedio, que es la acumulación de varias campañas. Sin embargo, en los últimos años Dimayor tomó la decisión de que los elencos que llegan de la B no tengan que cargar con lo realizado por otros clubes y hagan su propio registro.

En 2024 son Patriotas de Boyacá y Fortaleza Ceif los equipos que iniciaron en ceros en esta estadística y gracias a ello y los resultados positivos que ha tenido, que el club bogotano se encuentra lejos de perder la categoría, puesto que es líder de la Liga Betpla II con 13 puntos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Esto ha hecho que Jaguares de Córdoba, Envigado y Deportivo Cali sean protagonistas del promedio en el segundo semestre, en el que, junto con Patriotas, que ocupa el último lugar en este ítem, otro equipo perderá la categoría y tendrá que jugar en 2025 en la B.

Hasta el momento, ese segundo club sería Jaguares de Córdoba, que en el torneo actual ha jugado seis partidos, de los cuales empató tres y en las otras tres ocasiones cayó derrotado, por lo que la dirigencia decidió despedir al entrenador Néstor Craviotto.

Hinchas increparon a los jugadores en Montería

El hincha recriminó a los jugadores del plantel profesional - crédito @hablando_claroA/X

En la previa del partido en el que Jaguares enfrentará a Once Caldas en Manizales, hinchas del club felino llegaron hasta la sede de entrenamiento para increpar al grupo de jugadores que atentamente escucharon las críticas de los fanáticos.

El hincha que tomó la vocería afirmó que no le importaba que llamaran a la policía, asegurando que tenía “partida la cara en cuatro pedazos” por viajar a diferentes ciudades para acompañar al equipo.

Seguido a esto, el sujeto indicó que los jugadores no están comprometidos con la institución y les recordó a los profesionales que tienen salarios millonarios mientras ellos acompañan al club por amor a la camiseta.

“No recuperamos una monda, más sudo yo y no me gano un peso, yo no gano un peso y ustedes ganan millones”.

Cali, Jaguares y Patriotas son los equipos más comprometidos con el descenso - crédito VizzorImage

En lugar de Craviotto, Jaguares de Córdoba contrató al entrenador antioqueño Edgar “El Panzer” Carvajal como su nuevo director técnico, este fue presentado de manera formal el 21 de agosto y con tres sesiones de entrenamiento tendrá que enfrentar a Once Caldas el 25 de agosto sobre las 7:40 p. m.

En la previa del partido, Carvajala habló con WRadio y destacó que es consciente de que su continuidad en Jaguares dependerá de que tenga buenos resultados en poco tiempo, más aún cuando tienen 12 partidos para superar el puntaje del Deportivo Cali o Envigado en el promedio.

“A uno lo llaman a solucionar problemas. Acá hay que venir a jugar finales fecha tras fecha, hay que tener compromiso, actitud y concentración”, declaró Carvajal sobre su llegada.

El estratega destacó que no es normal tener que vivir cada partido como si fuera el último, pero afirmó que su experiencia como asistente de Hernán Darío “Bolillo” Gómez en selecciones y clubes grandes, hacen que se sienta preparado para asumir el reto.

“Un entrenador que va al día a día, preparando cada partido, que no van a ser fáciles, pero hay que tomarlos como finales. Uno siempre coge lo mejor de las personas con las que trabaja, pero tengo mi sello y mi sensibilidad para el fútbol, claro puedo tener cosas en común con “Bolillo” Gómez”.

Así está la tabla del descenso:

20. Patriotas de Boyacá: 0.80 de promedio.

19. Jaguares de Córdoba: 1.0 de promedio.

18. Envigado: 1.06 de promedio.

17. Deportivo Cali: 1.07 de promedio.

16. Boyacá Chicó: 1.09 de promedio.