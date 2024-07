David Ospina envió un mensaje directo a Pablo Repetto: el portero espera con ansias su debut con Nacional

El arquero David Ospina habla durante su presentación como nuevo jugador de Atlético Nacional - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

David Ospina es el fichaje más destacado de Atlético Nacional para el segundo semestre. Aunque ha entrenado con el equipo desde hace unos días, el experimentado portero aún no ha tenido la oportunidad de debutar oficialmente.

No obstante, se espera que el exArsenal haga su reaparición con los colores de Atlético Nacional en la próxima fecha de la Liga BetPlay. Durante su presentación junto a otros refuerzos del club, como Alfredo Morelos, Marino Hinestroza y Sebastián Guzmán, el arquero compartió sus expectativas y tranquilizó a los aficionados sobre su regreso tan esperado.

David Ospina se refirió a su debut en el arco de Atlético Nacional

En declaraciones a los medios de comunicación, Ospina manifestó su disposición y entusiasmo por debutar. Reconoció el esfuerzo que el club hizo para traerlo de vuelta y expresó su alegría por la oportunidad de regresar a su equipo de siempre.

“Estoy agradecido con la parte directiva que sé que hizo el esfuerzo para que pudiéramos estar acá con ustedes y esperando debutar lo más pronto posible. Estoy emocionado y hoy es motivo de felicidad, poder volver a mi casa, volver al país, que el fútbol colombiano siga creciendo, que hacia afuera demos un buen mensaje y que podamos brindar las experiencias que hemos vivido, porque talento tenemos y eso hay que seguirlo mirando,” señaló Ospina.

El arquero también detalló el proceso de la negociación que permitió su regreso. Afirmó que las conversaciones comenzaron en diciembre y, a pesar de algunos obstáculos, finalmente se lograron concretar. “El tema de volver acá ya se venía conversando hace meses, de hecho en diciembre tuvimos la oportunidad de tener algunos acercamientos y por temas contractuales y circunstancias que tenía no se pudo dar, pero familiarmente ya veníamos mirando esta situación con muy buenos ojos y hoy se nos da esa oportunidad de volver,” explicó Ospina.

Con su llegada, Ospina se convierte en una pieza clave para las aspiraciones de Atlético Nacional. Su vasta experiencia y habilidades en el arco prometen fortalecer significativamente al equipo. Tras su presentación oficial, la expectativa ahora se centra en su debut frente a la hinchada en el estadio Atanasio Girardot.

Pablo Repetto también espera por David Ospina

El entrenador uruguayo se refirió al debut de David Ospina - crédito Richard Dangond/Colprensa

El martes 30 de julio, en el partido contra La Equidad, podría ser el momento en que David Ospina vista nuevamente la camiseta Verdolaga y demuestre por qué su fichaje ha sido tan esperado. El encuentro está pactado en el Atanasio Girardot a partir de las 8:00 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Win Sports+.

Tras la derrota en Manizales ante Once Caldas, el estratega uruguayo se refirió al debut de Ospina: “Yo también estoy esperando” comenzó diciendo Repetto, que agregó: “Estamos dentro del plazo. Hoy quizás no lo ven. Pero el martes seguramente va a estar. Esto es consensuado, no es un capricho mío o del jugador. Es un análisis que hacemos ente todas las partes porque buscamos lo mejor para el equipo”.

La vuelta de Ospina no solo representa un gran refuerzo para Atlético Nacional, también un impulso para el fútbol colombiano en general. Su presencia en la liga local es un testimonio del crecimiento y la competitividad del fútbol en Colombia.

El portero, de 35 años, que ha tenido una destacada carrera internacional, trae consigo valiosas experiencias y conocimientos que no duda en compartir con sus compañeros y el entorno futbolístico del país.

El mundialista debutó en el arco paisa en 2005. En primera etapa con el Rey de Copas disputó por todas las competiciones 111 encuentros en los que fue campeón en tres oportunidades de liga.