Final de Wimbledon 2024: Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se enfrentan por el título: hora y dónde verlo en Colombia

El encuentro podrá disfrutarlo en Colombia por las plataformas de Disney+ y Star+ desde las 7:30 a. m. (Hora Colombia) el domingo 14 de julio de 2024.

El 14 de julio de 2024 se jugará la final del tercer Grand Slam del año, donde se enfrentarán Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. De este modo, se definirá un duelo generacional imperdible, ya que el español y el serbio en 2023 se enfrentaron en la misma instancia del torneo, en el que Alcaraz se impuso sobre el actual número 2° del ranking ATP.

Este será el sexto enfrentamiento entre ambos, con un global de 3-2 a favor del 24 veces campeón de torneos de Grand Slam. En este caso, Alcaraz tendría todo a su favor, ya que el único duelo en esta superficie se lo llevo el español el año anterior. El encuentro podrá disfrutarlo en Colombia por las plataformas de Disney+ y Star+ desde las 7:30 a. m. (Hora Colombia) el domingo 14 de julio de 2024.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Entre otras cosas, previo a la final del importante torneo, hay que recordar que el serbio no ha tenido el mejor 2024, pues a pesar del récord que lleva en la temporada de 23-6 hasta ahora es la primera final que disputará en el año ,y por lo tanto, con la oportunidad de conseguir su primer título del año. Además, la lesión que sufrió en los meniscos de su rodilla derecha, que fue intervenida hace un mes, hacen que no esté al 100% físicamente, aunque en la cancha parece demostrar otra cosa.

No obstante, en los cuartos de final el serbio debía enfrentar al tenista australiano Alex de Miñaur, pero este abandono antes del encuentro, dándole una ventaja a Djokovic camino a la final al no sumar minutos de juego y llegar mejor físicamente que su oponente, Carlos Alcaraz.

Previo a la final del importante torneo, hay que recordar que el serbio no ha tenido el mejor 2024, pues a pesar del récord que lleva en la temporada de 23-6 hasta ahora es la primera final que disputará en el año - crédito REUTERS

Además, esta final tiene un plus para el torneo y general para el tenis, pues el exnúmero 1° del mundo iría por dos récords: el primero, seguir ampliando su legado por lo que superaría sus 24 títulos de Grand Slam alcanzando el récord absoluto en la era abierta con 25 y segundo; ser el máximo campeón del certamen. Con siete títulos en su haber, está a uno solo de igualar lo conseguido por Roger Federer con ocho consagraciones.

Por otra parte, se encuentra el gran presente y futuro del tenis, Carlos Alcaraz, quien buscará sumar su cuarto título de Grand Slam, el segundo del 2024, para igualar en cantidad a Guillermo Vilas, Ken Rosewall y Jim Courier, dejando atrás a Andy Murray y Stan Wawrinka con tres consagraciones cada uno.

Carlos Alcaraz, actual número 3 del mundo según el ranking ATP, se muestra confiado y declaró su intención de ganar Wimbledon 2024 - crédito EFE

Muy diferente al serbio, la temporada del español viene siendo casi perfecta. Con Roland Garros, el Masters 1000 de Indian Wells en sus manos y un récord de 32-6, el joven de 21 años hará todo lo necesario para arruinarle una vez más la fiesta a Nole y ser el rey del césped de Londres.

La convicción de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz, actual número 3 del mundo según el ranking ATP, se muestra confiado y declaró su intención de ganar Wimbledon 2024. Durante una conferencia de prensa, el actual campeón del prestigioso torneo compartió su visión antes de enfrentarse nuevamente a Novak Djokovic, quien ocupa el segundo lugar en el ranking, en lo que será una repetición de la final del año anterior. Estas fueron sus palabras:

“Con el tema de la rodilla de Djokovic, a lo mejor me ven favorito. Pero si está en una final es porque física y tenísticamente está a un nivel muy alto. Y no me considero favorito. En una final no veo favoritos”, comenzó Carlos Alcaraz en relación con la reedición de la gran final de Wimbledon frente al serbio, que llegó al All England con un corto período de recuperación después de la operación de menisco a la que se sometió al retirarse de Roland Garros el mes pasado.

“Simplemente vamos a ver quién juega mejor ese partido y quién lidia mejor con las situaciones. Yo creo que estoy capacitado para hacer lo mejor que pueda”, siguió el tenista de 21 años.