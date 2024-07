Néstor Lorenzo mostró entusiasmo antes de la final contra Argentina: “No nos conformamos y tenemos hambre”

Néstor Lorenzo y Lionel Scaloni se medirán mano a mano por el título de la Copa América - crédito Jesús Avilés/ Infobae

En una rueda de prensa horas antes del duelo, Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia, expresó su confianza en las posibilidades del equipo de vencer a Argentina en la final de la Copa América. El estratega destacó la determinación y el hambre de triunfo que caracterizan a sus jugadores como factores clave para conseguir la victoria.

“¿Por qué podemos ganar?”, cuestionó Lorenzo. “Porque no nos conformamos, tenemos hambre y hay que dar lo mejor. Ya dije que teníamos que mostrar nuestra mejor versión para ganarle a Argentina. Yo solo tengo agradecimientos para todos los que me enseñaron, siempre me gustó aprender. Con Bilardo fueron 7 años de total aprendizaje. De Pékerman aprendí mucho, siempre agradecido. Estilos diferentes, ese antagonismo de los técnicos me ayudó mucho”.

Néstor Lorenzo fue asistente de José Pékerman en la selección Colombia - crédito Luis Álvarez/Colprensa

Lorenzo mencionó la influencia de figuras importantes en su carrera, destacando los aprendizajes obtenidos de Carlos Bilardo y José Pékerman, extécnico de la selección Colombia. Señaló que el contraste en los estilos de estos entrenadores le permitieron absorber técnicas y estrategias diversas, las cuales ahora implementa en el equipo nacional.

El técnico argentino resaltó que la preparación del equipo es meticulosa y orientada a desarrollar una óptima versión de juego para enfrentar a una selección poderosa como Argentina.

En relación a James Rodríguez, el profesor Lorenzo destacó que el jugador asumió el rol de líder, beneficiando al equipo durante la Copa América. “James ha hecho una muy buena Copa América, tenemos la suerte de que ha asumido el liderazgo del equipo y él de que el equipo lo ha apoyado, sin duda es uno de los mejores de la copa,” afirmó Lorenzo.

Lionel Scaloni, director técnico de Argentina, también elogió el desempeño de la selección Colombia y la actuación de James Rodríguez. “Colombia está a un gran nivel. James es un gran jugador, da placer verlo jugar. Néstor ha encontrado el funcionamiento del equipo alrededor de él”, expresó Scaloni, reconociendo tanto el talento individual de James como la labor táctica de Néstor Lorenzo para potenciar al conjunto colombiano.

En relación a James Rodríguez, el profesor Lorenzo destacó que el jugador asumió el rol de líder - crédito Patrick T. Fallon/AFP

Respecto al desarrollo del equipo, Lorenzo señaló: “Creo que el equipo sigue su proceso de crecimiento, nosotros nos proponemos cada día superar un obstáculo, estamos en un buen momento, pero el equipo tiene margen de mejora.”

La rueda de prensa se volvió altamente emotiva cuando se le preguntó a Juan Fernando Quintero sobre su percepción del partido. Quintero, visiblemente conmovido, expresó que se siente “un colombiano más”, e hizo un emotivo hincapié en la desaparición de su padre, evidenciando que ha sufrido el mismo flagelo que muchos compatriotas.

El encuentro adoptó un tono más tenso cuando se le cuestionó al técnico argentino sobre las presuntas ayudas que habría recibido la selección argentina por parte de la Conmebol y el cuerpo arbitral. Al respecto, el estratega afirmó que no cree que el principal organismo que regula el fútbol sudamericano haya favorecido a Argentina.

Abordó el tema con precaución, evitando detallar sobre las especulaciones que circularon en el ámbito futbolístico acerca de las posibles ventajas otorgadas a la ‘albiceleste’. Cerró su respuesta con una frase escueta: “Todos los árbitros cometen errores,” dejando en el aire la interpretación de sus palabras y cerrando definitivamente el tema.

El técnico de la selección Colombia se refirió al árbitro del partido, el brasileño Raphael Claus - crédito AFP

El técnico de la selección Colombia se refirió al árbitro del partido, el brasileño Raphael Claus. “No estoy para evaluar a los árbitros. Confío en que el árbitro brasileño va a ser un buen partido y que gane el mejor,” expresó.

Para cerrar, el técnico se refirió a su nacionalidad y expresó su cariño innegable por Argentina. Sin embargo, destacó que dedicó muchos años de trabajo a Colombia y señaló que su objetivo principal es manifestar el amor que siente por su país adoptivo a través de la consecución de la Copa América. Afirmó que llevar a Colombia al triunfo sería el mayor testimonio de su dedicación y afecto hacia la nación que lo ha acogido.