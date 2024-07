Título de la Copa América: el dato que sentenciaría el campeón entre Argentina y Colombia

Néstor Lorenzo y Lionel Scaloni se medirán mano a mano por el título de la Copa América - crédito Jesús Avilés/ Infobae

La selección Colombia se clasificó a la final de la Copa América. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo se impuso 0-1 a Uruguay ante un Bank of America Stadium colmado de hinchas de la Tricolor que vivieron como nunca el paso del combinado patrio a una instancia definitiva luego de 23 años de ausencia.

Un solitario gol de Jefferson Lerma sobre el 39′ dio la clasificación al equipo colombiano que deberá enfrentarse a la selección Argentina, vigente campeona de América y del mundo, para consagrarse campeón del certamen continental por segunda vez en su historia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Y es que las estadísticas lo avalan. Con 28 partidos sin conocer la derrota, el equipo colombiano se posiciona como un rival complicado de vencer para la albiceleste, que cuenta en su nómina con un legendario Lionel Messi que buscará conseguir un nuevo título con su selección antes de poner punto final a su historia con la tres veces campeona del mundo.

Colombia se impuso a Uruguay en las semifinales de la Copa América - crédito Tim Nwachukwu/Getty Images

No obstante, existe una cifra que podría llenar de ilusión a los colombianos y tiene que ver con las finales de Copa América que perdió el combinado albiceleste antes de consagrarse campeona en 2021 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro ante el seleccionado brasileño.

La situación se remonta a las instancias definitivas de las ediciones 2015 y 2016. En aquellas oportunidades, la selección Argentina logró clasificarse a las finales, encontrándose, en ambas ocasiones, con el equipo chileno, que contaba en su nómina con futbolistas de la talla de Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, entre otros.

Chile fue campeón de la Copa América en 2015 y 2016 - crédito AFP

En hechos que terminaron marcando un antes y un después en el balompié mundial, el conjunto austral se consagró en las dos finales, generando que incluso Lionel Messi renunciara a la selección Argentina temporalmente.

Lo curioso de ambos casos es que, por ejemplo, en el 2015, los entrenadores de ambos equipos eran argentinos. En el caso de Chile, el entrenador era Jorge Sampaoli, mientras que el entrenador de la albiceleste era Gerardo Martino. La misma situación se registró en 2016 cuando Juan Manuel Pizzi manejaba a los australes, mientras que el Tata seguía al frente de la tres veces campeona del mundo.

Juan Antonio Pizzi y Jorge Sampaoli, entrenadores argentinos, vencieron a la albiceleste en finales de Copa América - crédito Infobae Colombia

Eso quiere decir, que las últimas veces en las que Argentina llegó a la final y su entrenador, así como el del otro equipo, eran de la misma nacionalidad, el conjunto albiceleste perdió el decisivo partido.

Ahora, para 2024, el entrenador de los gauchos es Lionel Scaloni, mientras que Néstor Lorenzo, también argentino, encabeza la Tricolor.

No obstante, el aura que se registra en la selección Argentina actualmente es completamente diferente que el que vivía en 2015 y 2016. Por ejemplo, para 2015, Argentina venía de ser subcampeón mundial tras perder la final con Alemania en 2014, situación contraria a la de la Copa América 2024, certamen al que llegó con el rótulo de campeón de la Copa del Mundo.

Existe una cifra que podría llenar de ilusión a los colombianos y tiene que ver con las finales de Copa América - crédito AFP

Cuándo será la final de la Copa América

El decisivo encuentro se llevará a cabo el domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, a las 7:00 p. m. Este estadio, con una capacidad para 65,300 personas, ha sido seleccionado como la sede del evento final, luego de haber albergado previamente dos partidos durante la fase de grupos: el Uruguay vs. Panamá del grupo C y el Argentina vs. Perú del grupo A.

El Hard Rock Stadium, conocido por su versatilidad como escenario multideportivo, ha sido sede de eventos destacados a lo largo de los años. La infraestructura acogió importantes competiciones como el torneo de tenis Masters 1000 de Miami, la Fórmula 1 y seis ediciones del Super Bowl.