Néstor Lorenzo dio a conocer su plan contra Uruguay en caso de llegar a penales en la Copa América 2024

Néstor Lorenzo reconoce que el partido de la selección Colombia frente a Uruguay puede llegar a los penales - crédito EFE

La selección Colombia tiene una tarea enorme en la Copa América, que es volver a una final después de 23 años y para eso debe superar a nada menos que Uruguay, conjunto que viene de eliminar a Brasil en cuartos de final, juega muy bien y es candidato al título.

Por esa razón, hay temor de que el partido se vaya a penales y el técnico Néstor Lorenzo dejó claro cuál será su plan si se llega a esa definición, en la que los charrúas dejaron en el camino a la Canarinha con una atajada de Sergio Rochet y victoria por 4-2.

Otro tema que el entrenador tocó es el armado de la nómina, que ha sufrido cambios desde el primer encuentro frente a Paraguay y todas las variantes respondieron de la mejor manera, al punto que algunos se quedaron con la posición titular en los últimos juegos.

¿Qué pasará en los penales?

Dado que es un partido de alto nivel, considerado una “final adelantada” y los uruguayos buscarán frenar el ataque Tricolor, hay aficionados que creen que el encuentro del 10 de julio se iría a los penales, a los que el combinado cafetero no desea llegar, sino ganarlo en los 90 minutos.

Sin embargo, el técnico Néstor Lorenzo, que sabe que es un escenario que podría aparecer, se refirió a Camilo Vargas, su portero titular, y dijo que confía plenamente en el bogotano para la definición desde los 12 pasos, descartando a David Ospina y Álvaro Montero.

Camilo Vargas ha sido titular con la selección Colombia desde el inicio de la Copa América - crédito Mark J. Rebilas/USA TODAY Sports

“No tengo planeado en cambiar al arquero para afrontar unos posibles penales. Más allá de que tanto Montero como Ospina son grandes arqueros. Pienso que el arquero titular tiene todas las capacidades para afrontarlos”, fueron las palabras del timonel.

La respuesta hizo recordar a un hecho ocurrido en el mundial de Brasil 2014, cuando el entrenador de Países Bajos, Louis Van Gaal, sacó en el último minuto a Jasper Cillessen por Tim Krul, que atajó dos disparos para quedarse con la clasificación por 4-3.

“Hay que aprovechar el buen momento”

La selección Colombia ha cambiado en algunas posiciones su formación titular, los principales fueron en el ataque, con el ingreso de Jhon Córdoba, y en la zona de centrales por la lesión de Jhon Lucumí, que le dio espacio a Carlos Cuesta para acompañar a Dávinson Sánchez.

Néstor Lorenzo se refirió a la plantilla y dejó claro que, por ahora, no revelará el once inicial, pero sí que reconoce quiénes tienen opciones para el duelo en Charlotte: “Las nóminas titulares son muy finas la elección. Hay que aprovechar el buen momento de cada jugador. Hasta los que no están jugando están en un buen momento”.

Selección Colombia no movería mucho su formación titular contra Uruguay - crédito Mark J. Rebilas/USA TODAY

Por otro lado, el entrenador de la selección Colombia dedicó unas palabras respecto a su rival, al que enfrentó en las clasificatorias y dejó escapar la victoria en el último minuto: “El equipo ha evolucionado desde lo emocional y la confianza con el juego de eliminatorias. Sin dudas que este Uruguay no es el mismo”.

Sobre las bajas en la plantilla de Marcelo Bielsa, Lorenzo afirmó que no ve a los uruguayos “cojeando” para el partido: “No considero una ventaja determinante las ausencias (Nandez y Araujo). Nos tocó perder a Lucumi y los reemplazantes han cumplido. No creo que sufran tanto la ausencia de un compañero”.

Uruguay viene de dejar en el camino a Brasil y se ilusiona con hacer lo mismo contra Colombia - crédito Getty Images vía AFP

El ganador de la llave entre Colombia y Uruguay se verá con el vencedor de Argentina vs. Canadá el domingo 14 de julio en Miami, donde será la final de la Copa América, mientras que los perdedores de las semifinales jugarán por el tercer puesto un día antes en Charlotte.