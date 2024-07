América de Cali “pescaría” en la Copa América: se interesaría en un delantero que jugará cuartos de final

El América de Cali quiere empezar el segundo semestre de 2024 de la mejor manera y tendría en mente a un delantero internacional - crédito Colprensa

América de Cali es uno de los equipos llamados a realizar un buen segundo semestre en lo que queda de 2024, debido a que quedó eliminado de manera temprana tanto en la Liga BetPlay como la Copa Sudamericana, ambos en primera ronda y que le costó el puesto al técnico César Farías.

Por esa razón, uno de los puestos que los rojos reforzarían sería el ataque, teniendo en mente a un delantero que actualmente se encuentra en la Copa América, marcó gol en la ronda de grupos y cuenta con experiencia en el fútbol colombiano porque pasó por un club histórico.

De otra parte, hay preocupación porque se estaría cayendo uno de los fichajes pedidos por el técnico Jorge da Silva, al parecer por decisión de la otra parte y que iba a ser una de las contrataciones más costosas entre clubes de la Liga BetPlay en los últimos años.

El delantero que suena en América

Aunque el cuadro rojo cuenta con hombres para el ataque como Rodrigo Holgado, Adrián Ramos, Ever Valencia y el recién llegado Felipe Gómez, hace falta una persona que se convierta en goleador, garantía en el área y que tenga buen momento.

Tulio Gómez, máximo accionista del América, dio a conocer el nombre del delantero que están buscando, se encuentra con la selección de Venezuela en la Copa América y se reportó con un tanto en la goleada 3-0 sobre Jamaica el 30 de junio, con el que cerró la primera fase con nueve puntos para la Vinotinto.

“Hay un killer y se llama Erick Ramírez de Atlético Nacional, me lo han mencionado, en Nacional no lo vieron”, dijo el empresario en el programa El Corrillo de Mao, pero sin dar detalles ni confirmar si la institución vallecaucana buscará o no al atacante.

Eric Ramírez viene de marcar uno de los tres goles de Venezuela ante Jamaica - crédito Directv Sports

Ramírez es conocido porque jugó un año en Atlético Nacional, entre 2023 y 2024, llegó a préstamo desde el Dynamo de Kiev y no lo renovaron, en el primer semestre no marcó gol en 18 encuentros y los directivos decidieron desvincularlo en mayo.

El delantero venezolano no siguió en Nacional, con el que ganó la Copa Colombia 2023 - crédito @erick.ramirez24/Instagram

Cabe recordar que, el América, que viene de disputar un amistoso frente al Deportivo Pereira, tiene por el momento tres fichajes que son Felipe Gómez, Yerson Candelo y Éder Álvarez Balanta, este último como su figura para el campeonato colombiano.

Así va el mercado del rojo

América de Cali sigue moviéndose en el mercado de fichajes del fútbol colombiano, esperando concretar nuevas contrataciones antes de que la Liga BetPlay arranque el 17 de julio, así como ya tendría lista una salida de un hombre que fue contratado en enero de 2024.

Para empezar, restan detalles para que los Diablos Rojos acuerden el fichaje de Jeisson Quiñones, defensor central que saldría de Águilas Doradas por un millón de dólares, siendo una de las contrataciones más costosas entre equipos del país en los últimos años.

Sin embargo, los antioqueños aún no definen algunos puntos para finiquitar su salida, a pesar de la intención del futbolista por vestirse con la camiseta Escarlata, como lo señaló el periodista Felipe Sierra: “Ha cambiado de manera constante las condiciones establecidas”.

El defensor central Jeisson Quiñones llegaría al América tras una venta de un millón de dólares - crédito Águilas Doradas

Respecto a bajas, parece un hecho que Michael Barrios, uno de los refuerzos de mayor peso para el primer semestre de 2024, proveniente de LA Galaxy de la MLS, no será tenido en cuenta por Polilla da Silva y llegaría al Once Caldas.

Según el comunicador Carlos Arturo Arango, en sus redes sociales, el atacante “llega con contrato hasta diciembre. Quedaría libre de América de Cali, si Once quiere extender el contrato sería directo con el jugador. Negociación hecha por Agencia CA international Sports”.