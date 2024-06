Ramón Jesurún dio su favorito para la Copa América: no le tiene fe a la selección Colombia

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, dio su favorito para la Copa América - crédito Leonardo Muñoz/EFE

La selección Colombia ya se encuentra en Estados Unidos, donde tendrá sus partidos amistosos frente a los norteamericanos y Bolivia, previo a una Copa América en la que aparecen como candidatos al título por su buen momento en las eliminatorias y el invicto de 21 juegos sin perder.

Sin embargo, para el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, la Tricolor no es favorita para ganar el torneo, pese a que el técnico Néstor Lorenzo consolidó una nómina que ha superado a rivales como Brasil, Alemania y España.

Se espera que el equipo se instale en Washington para descansar y el 6 de junio arranque las prácticas para su primer amistoso frente a Estados Unidos, el 8 del mismo mes, que será uno de los dos exámenes para decidir la lista de 26 convocados para la Copa América.

Colombia no es favorita para Jesurún

Desde 2001e la Tricolor no gana la Copa América, pero 23 años después de esa gesta, tiene opciones para quedarse con su segundo título por la plantilla que el técnico Néstor Lorenzo armó para el certamen y la clasificación al mundial de 2026, que también se realizará en Estados Unidos.

Durante una rueda de prensa en Bogotá, Ramón Jesurún fue consultado sobre el club que cree que ganará la Copa, a lo que respondió que es un equipo que no es la selección Colombia, dejando claro que peleará por el trofeo en territorio norteamericano.

El presidente de Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, espera que Colombia le compita a la favorita Argentina en la Copa América - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

“La favorita es el campeón actual del mundo, que es Argentina, pero vamos con muchos deseos de pretender algo que fuera de casa no lo hemos obtenido, que es una Copa América”, fueron las palabras del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Jesurún explicó que “Argentina es un equipo tradicionalmente copero, la ha ganado muchas veces, al igual que Brasil, Uruguay. Será un honor para nosotros competir frente a ellos, ojalá de la mejor manera”, esperando que la Tricolor sea protagonista.

Argentina es la actual campeona de la Copa América, el mundial y espera ganar el torneo continental en Estados Unidos - crédito AP

Respecto a Néstor Lorenzo, el directivo dejó claro que no se arrepiente de haberlo elegido como entrenador: “Yo sí creo, no hay duda, no solo por los resultados obtenidos, sino porque somos testigos de su inmenso profesionalismo, su seriedad, su entrega, de él y todo su equipo, por el bien del fútbol colombiano”.

Colombia ya está en EE. UU.

La selección Colombia dejó su concentración en Barranquilla el 5 de junio para dirigirse a Estados Unidos. El grupo de 28 jugadores fue completado por Santiago Arias (Bahía), Carlos Cuesta (Genk) y David Ospina (Al-Nassr), que se unieron a James Rodríguez (São Paulo), Luis Díaz (Liverpool) y Jhon Arias (Fluminense).

El equipo, después de su partido en Washington, se trasladará a Hartford, Connecticut, para enfrentar a Bolivia el 15 de junio. En esa fecha, se definirá la lista final de 26 jugadores para la Copa América, descartando a dos de los actuales seleccionados.

La selección Colombia se prepara para los amistosos ante Estados Unidos y Bolivia, luego definirá los convocados para la Copa América - crédito FCF

En conferencia de prensa, Néstor Lorenzo explicó: “Acá tenemos un microciclo previo a la Copa América que son dos partidos y siempre hay que estar preparados para cualquier eventualidad. Esperemos que no pase algo con el tema de las lesiones. Si digo que hay superpoblación en algunas posiciones, no quiero que lleguen a ser especulaciones. Quiero que los jugadores compitan, que se muestren y obviamente elegiremos a los mejores, los que puedan cumplir en varias posiciones”.

Ese mismo día, el entrenador argentino subrayó la importancia de la amplitud de la plantilla, indicando que “el grupo sabe que estar aquí ya es un orgullo para ellos. Hay otros muchachos que pudieron haber estado tranquilamente y que están afuera por distintos motivos, por lo físico, lo técnico o por la competencia propia que hay en una posición”.

Néstor Lorenzo también valoró el tiempo de preparación del equipo en Barranquilla, señalando que “nos sirvió para equilibrar cargas de jugadores que venían de lesiones, que venían de jugar muy pronto. Les dimos dos o tres días para que descansaran un poco. Estamos equiparando las cargas físicas para llegar de la mejor manera el 24 de junio a la Copa América”.