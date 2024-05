Iván Mejía publicó falsa convocatoria para la Copa América: “Me trague entero un ‘fake news’”

Con humor aceptó Mejía que había sido víctima de las denominadas fake news - crédito Caracol Televisión/YouTube y Freepik

El 24 de junio, la Selección Colombia debutará en la Copa América enfrentando a Paraguay. Bajo la dirección de Néstor Lorenzo, el equipo colombiano llega al torneo continental como uno de los favoritos. A nivel nacional, crece la expectativa en torno al desempeño de la selección, que busca consagrarse campeona de América por segunda vez en su historia.

Entre tanto la prensa y comunidad en general esperan que desde la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), confirmen quienes serán los 23 jugadores seleccionados para afrontar la competición que se desarrollará en Estados Unidos durante junio y julio de este año.

Precisamente en medio de la ansiedad por conocer el nombre de los futbolistas, uno de los más importantes periodistas del gremio deportivo cayó en una noticia falsa o fake news.

Se trata de Iván Mejía, que durante el miércoles 15 de mayo utilizó su cuenta de X para anunciar una falsa formación convocada supuestamente por el técnico Argentino. En una de las primeras publicaciones el comentarista señaló que “Ni Duran ni Borja. Borre, su preferido durante dos años, también lo borró. Salió la lista de Lorenzo”, indicando que ya tenía los nombres de los jugadores definidos.

Publicaciones realizadas durante el miércoles 15 de mayo por el periodista deportivo - crédito @PajaritoDeIvan/X

Pero después en otras dos publicaciones aceptó su error y compartió la falsa convocatoria que está circulando en redes sociales. “Parece que me pegue un tiro en el pie y me trague entero un fake News. Perdón, tan viejo, dando lecciones y tan ingenuo. Mejor me voy a dormir!!” (sic), posteó el periodista Mejía, para luego trinar: “hasta bien presentada estaba”, señalando lo prometedora que resultaba ser la falsa alineación.

Falsa alineación que esta circulando desde hace algunos días en redes sociales - crédito @PajaritoDeIvan/X

El seleccionado cafetero aún le quedan otros dos partidos amistosos antes de iniciar el torneo continental, los dirigidos por Néstor Lorenzo tiene el 8 de junio ante Estados Unidos y el 15 ante Bolivia, sus últimos retos antes de iniciar la competición en la que tendrán que debutar con Paraguay, para luego jugar con Costa Rica y finalizar la fase de grupos ante la poderosa Brasil.

Aunque no se conocen aún los jugadores seleccionados, los futbolistas James Rodríguez, Luis Díaz y Camilo Vargas, son convocados indiscutibles si sus condiciones físicas y técnicas se lo permiten. Los dos históricos de la selección y la figura del Liverpool han manifestado el interés no solamente por hacer una buena copa sino por lograrse coronar en la edición conmemorativa del torneo continental.

Ambos jugadores protagonizaron buenas presentaciones en el ciclo de partidos amistosos que ha tenido la selección - crédito @luisdiaz19_/X

Qué es una fake news y cuáles son sus riesgos

Una fake news es una noticia falsa o información engañosa difundida deliberadamente con la intención de desinformar o manipular a la audiencia. Estas noticias suelen presentarse como legítimas y pueden incluir elementos completamente ficticios o distorsionar hechos reales.

Los riesgos de las fake news son múltiples y graves:

Desinformación: Confunden a la audiencia y le dificultan distinguir entre lo que es verdadero y falso.

Pánico y alarma social: Pueden generar miedo innecesario entre la población, como ocurrió con noticias falsas sobre desastres naturales o pandemias.

Polarización y conflicto: Contribuyen a la división social al fomentar prejuicios, discriminación y hostilidad entre diferentes grupos.

Dañan reputaciones: Las personas, organizaciones o incluso países pueden sufrir daños a su imagen y credibilidad por información falsa.

Afectan procesos democráticos: La manipulación de la opinión pública a través de fake news puede influir en elecciones y referendos, afectando la integridad de los procesos democráticos.

Confiabilidad en los medios: La propagación de fake news erosiona la confianza en los medios de comunicación y en las instituciones encargadas de velar por el bien público.

Es esencial que los ciudadanos verifiquen la información que reciben y confíen en fuentes confiables para mantenerse bien informados.