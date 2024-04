Hugo Rodallega estuvo a punto de llegar al Arsenal de Arsene Wenger: el goleador contó los detalles

Hugo Rodallega es uno de los goleadores en la Liga Betplay con ocho anotaciones en Santa Fe - crédito Colprensa

Tras culminar una destacada trayectoria de 18 años en el extranjero, Hugo Rodallega vuelve a Colombia para integrarse a las filas de Santa Fe, marcando su retorno con significativas actuaciones que acreditan su experiencia y liderazgo en el Fútbol Profesional Colombiano.

El delantero vallecaucano ha logrado clasificar al equipo a los cuadrangulares, siendo una pieza clave durante el semestre y liderando actualmente la tabla de goleadores con 9 dianas en 18 encuentros. En conversaciones con Win Sports el delantero contó algunos puntos de su carrera.

Rodallega brilló en Inglaterra y Wenger lo quería

El delantero de Independiente Santa Fe tuvo un paso muy importante por el Wigan de Inglaterra y esto despertó el interés de varios equipos importantes, como fue el caso del técnico Arsene Wenger, que dirigía al Arsenal más exitoso de la historia del club.

“Eso fue cuando estaba con el Wigan, tuve una buena temporada y jugaba de extremo por izquierda, porque fue una posición que le agradezco que adopté a Roberto Martínez. Eso llamó la atención de equipos como Tottenham, Arsenal, hay una anécdota en la que hablé con Arsene Wenger y siempre manifestó el interés de quererme en el equipo, pero por cosas de contratos no se pudo lograr, pero sí nos sentamos a hablar y me manifestó las ganas de tenerme en Arsenal”, aseguró el delantero del primer campeón de Colombia.

El técnico Arsene Wenger puso en el radar al Arsenal de Inglaterra - crédito Francis Mascarenhas / Reuters

El próximo desafío de Rodallega será contra Jaguares de Córdoba este domingo en el Estadio de Jaraguay, un encuentro crucial en su objetivo de mantenerse como el máximo artillero del torneo.

En una conversación con Win Sports, Rodallega compartió su satisfacción con el desempeño del conjunto, así como su aspiración de transitar hacia la dirección técnica tras colgar las botas. “Llegará el momento de retirarme del fútbol, mi idea es ser entrenador”, afirmó, enfatizando su deseo de contribuir al desarrollo de futuros talentos.

“Hace poco hablé con mi esposa de eso, nos sentamos a charlar porque uno toca ese tema, porque en algún momento tiene que llegar, daré el paso al costado y decirle gracias a este lindo trabajo que me hadado todo. Mi idea es ser entrenador, ya por ahí he dado mis pinitos y poder aportarle a los jóvenes y por supuesto al fútbol todo lo que me ha dado, entregarle un poco de la experiencia que uno tiene como futbolista”.

Hugo Rodallega marcó el gol del empate de Independiente Santa Fe contra Deportes Tolima en la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2024 - crédito Colprensa

Además, resaltó la positiva conexión con la afición, un soporte fundamental para el equipo a lo largo de la temporada, manifestando el deseo de recompensar dicho respaldo con victorias.

El impacto de Rodallega no se limita solo al campo de juego; su llegada ha significado un incremento en el apoyo de los seguidores, con más de 6.000 abonos vendidos ante la promesa de los cuadrangulares, colocando a Santa Fe en el top 5 de asistencia en el campeonato.

Este fenómeno subraya la importancia de figuras experimentadas en el enriquecimiento del fútbol local, no solo desde el punto de vista deportivo sino también en lo que respecta al vínculo con la hinchada.

Según Santa Fe, demoró en salir al segundo tiempo contra Once Caldas por un hecho "de fuerza mayor" - crédito Colprensa

La trayectoria internacional de Rodallega y su éxito en múltiples ligas ha sido una fuente de inspiración para muchos, y su actual paso por Santa Fe no es la excepción. Con aspiraciones claras tanto dentro como fuera del terreno de juego, sus declaraciones prometen una futura contribución al fútbol colombiano que trascenderá su desempeño como jugador.

Mientras tanto, su enfoque está puesto en liderar a su equipo hacia el éxito en los cuadrangulares, comenzando con el crucial enfrentamiento contra Jaguares de Córdoba. Partido que podría definir el momento que enfrenta el equipo de Montería en materia del descenso para el 2025.