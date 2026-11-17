El Banco Mundial anunció una inversión de 10.000 millones de dólares para Colombia durante los próximos cuatro años en la Milagro Week. (@scordeiroguerra/X)

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El Banco Mundial anunció una inversión de USD 10.000 millones para Colombia durante los próximos cuatro años, la mayor del organismo en el país, en medio de la Milagro Week celebrada en Nueva York, Estados Unidos.

El compromiso busca respaldar una agenda centrada en credibilidad fiscal, reglas previsibles y competitividad para atraer capital extranjero de largo plazo.

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La primera edición del encuentro superó la capacidad prevista con 1.400 solicitudes de asistencia, de las cuales cerca de 700 fueron rechazadas por falta de espacio. La agenda contempla más de 400 reuniones individuales para resolver obstáculos normativos y facilitar la llegada de inversiones al país.

La vicepresidenta del Banco Mundial, Susana Cordeiro, señaló que Colombia ya definió una hoja de ruta y comenzó a ponerla en práctica, aunque advirtió que el desafío consiste en convertir las iniciativas en resultados concretos para la población.

La entidad prevé acompañar ese proceso con asistencia técnica y apoyo financiero para transformar las prioridades económicas en proyectos, crecimiento y oportunidades.

La vicepresidenta del Banco Mundial, Susana Cordeiro, señaló que el país debe convertir su agenda de reformas en resultados concretos para la población. (@scordeiroguerra/X)

Cordeiro publicó en X un mensaje anunciando su respaldo a Colombia: “Un placer acompañar a @jrestrp y a Colombia durante la #MilagroWeek. Colombia ha trazado una agenda que combina mayor credibilidad fiscal, reglas más predecibles y reformas para fortalecer la competitividad y atraer inversión de largo plazo. La agenda está clara, la acción está en marcha y la ambición está ahí. Ahora se trata de convertir ese impulso en resultados concretos. El Grupo @BancoMundial seguirá acompañando a Colombia con asistencia técnica y apoyo financiero para ayudar a transformar esa ambición en proyectos y oportunidades concretas para los colombianos”.

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La directiva participó junto al vicepresidente, José Manuel Restrepo, en la presentación de oportunidades económicas ante representantes del sector financiero, empresas y organismos multilaterales. Durante el encuentro, la representante del Banco Mundial sostuvo que Colombia puede mostrar a América Latina y al mundo los resultados de combinar credibilidad fiscal y crecimiento, siempre que los inversores encuentren avances suficientes para colocar capital a largo plazo.

El presidente Abelardo de la Espriella, inauguró la Milagro Week con una invitación a empresas extranjeras, inversionistas y compañías financieras para conocer las distintas regiones del país. Restrepo explicó que Nueva York fue elegida como punto de partida por el peso histórico de Estados Unidos como principal socio comercial e inversionista de Colombia.

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El vicepresidente destacó el nivel de interés generado por el encuentro: “Al final, tuvimos que decirles a 700 personas que no podían venir a Nueva York, que no era posible; quizá para la próxima Milagro Week en Madrid o en otros lugares. Eso demuestra todo el interés que Colombia está generando en el mundo hoy”.

Senador del Partido Liberal defendió la ley de minerales críticos

El senador Camilo Torres Villalba presentó el proyecto de ley de minerales críticos en Nueva York durante la Milagro Week. (@camilotorresv/X)

El senador Camilo Torres Villalba defendió el lunes 17 de noviembre en Nueva York el proyecto de ley de minerales críticos durante el inicio de la Milagro Week. La iniciativa busca fijar reglas y dar estabilidad a un sector en el que la inversión extranjera cayó más del 80% en 2025.

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El proyecto fue presentado por Torres Villalba y el senador Juan Espinal, del Centro Democrático, y plantea establecer un marco para identificar los minerales críticos y estratégicos del país, agilizar trámites sin reducir requisitos y promover su transformación en Colombia. El legislador señaló que actualmente esa clasificación depende de una resolución, que puede ser modificada por otra.

La propuesta también establece que la información del subsuelo pertenece a la Nación y que no modifica la consulta previa ni las áreas protegidas. “Atraer inversión y proteger lo nuestro no es contradictorio”, afirmó Torres Villalba, quien invitó al Gobierno a construir el texto para el primer debate junto con los gremios y las regiones mineras. “Sin reglas, la inversión llega y se va. Con reglas, se queda”, advirtió.

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El financiamiento del BID y los proyectos de inversión

El Grupo BID acordó trabajar hacia un financiamiento de 14.000 millones de dólares con participación central del sector privado. (@scordeiroguerra/X)

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo acordó trabajar con Colombia hacia un financiamiento de USD 14.000 millones, con una participación relevante del sector privado. Ilan Goldfajn, presidente del Grupo BID, mencionó a BID Invest, BID Lab y las operaciones de la entidad con el sector público colombiano como parte de ese esfuerzo.

Goldfajn afirmó durante la inauguración: “El Grupo BID y Colombia han acordado trabajar hacia un financiamiento de 14.000 millones de dólares. Y, por supuesto, una buena parte de esto es a través del sector privado, porque creemos que el desarrollo del sector privado es el camino a seguir: BID Invest, BID Lab, y trabajando con el sector público del BID en Colombia”.

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El organismo también llevará a Colombia el próximo año su foro de innovación Get Forward, que reúne anualmente a 1.000 innovadores de América Latina y otras regiones. “Esperamos trabajar juntos para convertir el potencial de Colombia en más inversión, mejores empleos y prosperidad duradera”, expresó Goldfajn, quien se dirigió al ministro Mauricio Gómez y al presidente durante su intervención.

Una representante de Citi afirmó que los mercados internacionales observan en Colombia una base de responsabilidad macroeconómica y resiliencia institucional, pese a los retos globales. La ejecutiva señaló que el país tiene oportunidades en la reubicación cercana de cadenas de suministro, conocida como nearshoring, la transición energética y la expansión de la agricultura sostenible.

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La representante de la entidad financiera sostuvo que Misión Crecer y la Milagro Week estructuran un canal para movilizar capital mediante un portafolio de más de 250 proyectos estratégicos y más de 300 reuniones dedicadas a inversiones. “El gobierno provee el camino claro, la seguridad y la claridad de propósito, mientras los inversores privados y la banca multilateral reciben la información verificada para coinvertir y desplegar capital con confianza”, indicó.

Restrepo situó la convocatoria ante un problema macroeconómico: Colombia registra su menor nivel de inversión respecto del Producto Interno Bruto en más de 51 años. El vicepresidente consideró que recuperar la relación entre inversión y PIB de hace una década, que podría superar en 70% el nivel actual, permitiría impulsar el crecimiento.

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“Tenemos hoy la peor cifra de inversión sobre el PIB en más de 51 años de historia en Colombia. Si continuamos por ese camino, no va a ser posible [el crecimiento]. Pero si volvemos a la relación de inversión sobre el PIB que teníamos hace una década —que podría ser más de un 70 % superior a la cifra actual—, será posible”, afirmó Restrepo.

La delegación presentó proyectos de conectividad digital, infraestructura física y transporte; transición energética, hidrocarburos y minerales críticos; desarrollo forestal, palma de aceite, cacao y otras cadenas agroindustriales. El portafolio incluye iniciativas como Box Terra en Antioquia, terminales portuarias en Buenaventura y proyectos de navegabilidad del río Meta y polos agroindustriales en la Orinoquía-Amazonía.

La Milagro Week continuará con mesas sectoriales de negociación y espacios de coinversión entre fondos globales, banca de desarrollo y empresas privadas colombianas.