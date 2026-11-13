Colombia

A la cárcel el ‘hacker’ Carlos Oyola por el escándalo de obtención fraudulenta de títulos en la Unad: estos son los delitos imputados

La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación lo responsabiliza por la presunta alteración del sistema de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para modificar notas y pagos, buscando obtener títulos de forma fraudulenta

Carlos Andrés Oyola Tovar, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, fue capturado en Neiva por una investigación sobre presuntos ataques informáticos - crédito Gaula Militar - (@H75Harry/X)
Carlos Andrés Oyola Tovar, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, fue capturado en Neiva por una investigación sobre presuntos ataques informáticos y falsiticación de títulos universitarios (Gaula Militar - @H75Harry/X)
Guardar

Un juez envió a prisión el viernes 13 de noviembre a Carlos Andrés Oyola, señalado como el presunto hacker de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en un caso que, según reportes, revelaría un intento de la administración de Gustavo Petro de permear las campañas presidenciales y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Aunque esta decisión en particular se produjo tras una investigación por supuestas irregularidades en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad). Según la Fiscalía, Oyola estaría vinculado con una red que habría alterado más de 40 calificaciones de estudiantes de pregrado y posgrado de esa institución.

PUBLICIDAD

Además, el sindicado es señalado de falsificar comprobantes de pago por cerca de $35 millones relacionados con matrículas universitarias. El proceso también incluye la presunta adulteración de títulos de 19 estudiantes y del propio Oyola, que habría aprovechado para adjudicarse títulos falsos, emitidos por esta universidad.

UNAD
En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) se habrían registrado los casos de adulteración de notas, en pro de facilitar los grados. (unad.edu.co)

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático agravado, daño informático agravado, obtención de documento público falso y fraude procesal. Las maniobras de adulteración se registraron, según la investigación, en el periodo entre 2017 y 2023.

Como se mencionaba, Oyola también aparece vinculado a presuntos accesos irregulares a información clasificada, alteraciones de resultados electorales e intentos de ataques contra la Registraduría Nacional; en hechos que habrían ocurrido durante su paso por la DNI y que salpicarían a la administración de Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

El caso por el que Carlos Oyola fue enviado a la cárcel

Según la delegada del ente acusador, existió un acuerdo con “vocación de permanencia” para modificar registros académicos y financieros. La estructura contaba con operadores internos del sistema, o ‘insiders’, y los conectaba con estudiantes beneficiados por cambios irregulares en sus notas académicas.

“La Fiscalía infiere razonablemente que Carlos Andrés Oyola Tovar integró de forma consciente ese acuerdo de voluntades. Su función habría sido servir como enlace entre los operadores internos y los estudiantes o terceros que acudían a la estructura, además de obtener un beneficio académico propio”, precisó la fiscal en la audiencia.

De acuerdo con la exposición del organismo de investigación, los beneficiarios ingresaban durante un periodo determinado y luego eran reemplazados por otros, en lo que sería, según la documentación del ente acusador, “una cadena sucesiva de acuerdos dentro de la presunta estructura criminal” que operó con Oyola.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

HackerCarlos OyolaFiscalía General de la NaciónUnad ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Murió el subintendente Marcelo Miranda tras luchar dos días por su vida luego de ataque terrorista en Hato Corozal, Casanare: su familia pedía trasladarlo a Bogotá

El atentado, perpetrado contra una patrulla motorizada el 11 de noviembre, dejó dos policías muertos y una civil herida. Las autoridades buscan a los responsables

Murió el subintendente Marcelo Miranda tras luchar dos días por su vida luego de ataque terrorista en Hato Corozal, Casanare: su familia pedía trasladarlo a Bogotá

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

La Amarilla volverá a la acción previo al cierre del 2026 y con Néstor Lorenzo probando variantes tácticas con los nuevos jugadores

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 13 de noviembre

La divisa norteamericana presenta un avance respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 13 de noviembre

La Federación Colombiana de Fútbol anunció quién dirigirá la Comisión Arbitral en forma provisional: esta es su hoja de vida

El exjuez internacional asumirá temporalmente el organismo tras la salida de Sebastián Restrepo, mientras la entidad define su nueva estructura

La Federación Colombiana de Fútbol anunció quién dirigirá la Comisión Arbitral en forma provisional: esta es su hoja de vida

Sinuano Día resultados de hoy viernes 13 de noviembre: ganadores del último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día resultados de hoy viernes 13 de noviembre: ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Yaya Muñoz se partió dos dientes a días de subirse al ring de ‘Stream Fighters’: qué pasó y cómo luce la presentadora

Yaya Muñoz se partió dos dientes a días de subirse al ring de ‘Stream Fighters’: qué pasó y cómo luce la presentadora

Paola Jara respondió a las críticas por su aspecto actual en un video que se volvió viral: “Normalicemos”

Se conocieron nuevos detalles de la evolución de Adriana Betancur: despertó y fue extubada tras varios días en UCI

Valentina Ferrer, en plena alfombra roja de los Latin Grammy, respondió a pregunta sobre su ruptura con J Balvin: “Aquí ya estamos con el chisme”

Jimmy Vásquez lanzó críticas contra excompañeros y jurados de ‘MasterChef’ por situación que lo hizo sentir incómodo: “El demonio de los realities”

Deportes

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

La Federación Colombiana de Fútbol anunció quién dirigirá la Comisión Arbitral en forma provisional: esta es su hoja de vida

El futbolista del Deportivo Pereira Walmer Pacheco fue nominado a importante premio por su labor humanitaria tras el terremoto en Colombia: podría recibir diez mil dólares

Banfield vs. Boca Juniors: hora y dónde ver en vivo en Colombia Álvaro Montero y Sebastián Villa en acción por la Copa Argentina

Las cifras de la selección Colombia: el proceso de Néstor Lorenzo ya acumula 101 jugadores evaluados y 45 estrenos