Arroz chino colombiano con pollo: el clásico de siempre hecho en las casas colombianas

Preparar un auténtico arroz chino frito con pollo casero requiere pocos ingredientes y una técnica sencilla: cocinar los elementos por separado y saltearlos al final con salsa de soya. El reposo del arroz en la nevera garantiza que no se apelmace y absorba todo el aroma del sofrito.
Esta preparación, convertida en un clásico infaltable de los hogares y restaurantes en Colombia, reúne pechuga sazonada, maíz tierno, arvejas y vegetales aromáticos como ajo y jengibre en una sola sartén.
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Receta de arroz chino frito con pollo
El arroz chino frito con pollo se prepara al saltear arroz blanco frío en un wok o sartén amplia. La técnica principal consiste en cocinar los ingredientes por separado y unirlos al final para conservar una textura suelta.
Tiempo de preparación
Preparación: 20 minutos.
Cocción: 30 minutos.
Reposo recomendado del arroz: 8 horas en la nevera.
Tiempo total: 8 horas y 50 minutos, incluido el reposo.
Ingredientes
- 2 tazas de arroz blanco crudo.
- 4 tazas de agua.
- 400 g de pechuga de pollo sin piel.
- 3 cucharadas de aceite vegetal.
- 3 cucharadas de salsa de soya.
- 2 huevos.
- 1 taza de maíz tierno escurrido.
- 1 zanahoria mediana cortada en cubos pequeños.
- 3 tallos de cebolla larga finamente picados.
- 2 dientes de ajo picados.
- 1 cucharadita de jengibre rallado.
- ½ taza de arvejas cocidas.
- ½ cucharadita de sal.
- ¼ de cucharadita de pimienta.
- 1 cucharada de aceite de ajonjolí, opcional.
Preparación del arroz chino frito con pollo
- Enjuaga el arroz hasta que el agua salga casi clara.
- Cocina el arroz con las 4 tazas de agua, 1 cucharada de aceite y 2 cucharadas de salsa de soya.
- Cuando el agua se absorba, tapa la olla y cocina a fuego bajo durante 15 minutos.
- Extiende el arroz cocido sobre una bandeja. Déjalo enfriar por completo.
- Guarda el arroz en la nevera durante toda la noche. Este paso ayuda a que los granos queden sueltos al saltearlos.
- Corta la pechuga de pollo en cubos pequeños. Condiméntala con sal y pimienta.
- Calienta 1 cucharada de aceite en un wok o sartén grande.
- Agrega el pollo y cocínalo durante 6 a 8 minutos, hasta que esté dorado y completamente cocido. Retíralo y resérvalo.
- Añade los huevos batidos a la misma sartén. Revuelve hasta formar trozos pequeños de huevo.
- Incorpora la zanahoria, las arvejas, el ajo, el jengibre y la cebolla larga.
- Saltea las verduras durante 3 minutos. Mantén el fuego alto para evitar que suelten demasiada agua.
- Agrega el arroz frío. Sepáralo con una espátula y mézclalo con las verduras.
- Vierte la salsa de soya restante y el aceite de ajonjolí, si lo vas a usar.
- Devuelve el pollo a la sartén. Añade el maíz y saltea todo durante 3 a 4 minutos.
- Prueba y ajusta la sal. Sirve caliente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: aproximadamente 620 kcal.
- Proteína: 32 g.
- Carbohidratos: 78 g.
- Grasa: 19 g.
- Fibra: 5 g.
- Sodio: aproximadamente 900 mg.
Cabe señalar que estas son estimaciones y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda el arroz chino en un recipiente hermético en la nevera.
- En la nevera: hasta 3 días.
- En el congelador: hasta 2 meses.
Para recalentarlo, usa una sartén a fuego medio con unas gotas de agua. Asegúrate de que esté caliente antes de servir. No lo dejes varias horas a temperatura ambiente.
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