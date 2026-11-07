Arroz chino colombiano con pollo: el clásico de siempre hecho en las casas colombianas

El arroz chino frito con pollo requiere la cocción de los ingredientes por separado y un salteado final con salsa de soya. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Preparar un auténtico arroz chino frito con pollo casero requiere pocos ingredientes y una técnica sencilla: cocinar los elementos por separado y saltearlos al final con salsa de soya. El reposo del arroz en la nevera garantiza que no se apelmace y absorba todo el aroma del sofrito.

Esta preparación, convertida en un clásico infaltable de los hogares y restaurantes en Colombia, reúne pechuga sazonada, maíz tierno, arvejas y vegetales aromáticos como ajo y jengibre en una sola sartén.

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Receta de arroz chino frito con pollo

El arroz chino frito con pollo se prepara al saltear arroz blanco frío en un wok o sartén amplia. La técnica principal consiste en cocinar los ingredientes por separado y unirlos al final para conservar una textura suelta.

Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos.

Cocción: 30 minutos.

Reposo recomendado del arroz: 8 horas en la nevera.

Tiempo total: 8 horas y 50 minutos, incluido el reposo.

Ingredientes

La preparación reúne pechuga sazonada, maíz tierno, arvejas, ajo y jengibre en una sola sartén. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2 tazas de arroz blanco crudo. 4 tazas de agua. 400 g de pechuga de pollo sin piel. 3 cucharadas de aceite vegetal. 3 cucharadas de salsa de soya. 2 huevos. 1 taza de maíz tierno escurrido. 1 zanahoria mediana cortada en cubos pequeños. 3 tallos de cebolla larga finamente picados. 2 dientes de ajo picados. 1 cucharadita de jengibre rallado. ½ taza de arvejas cocidas. ½ cucharadita de sal. ¼ de cucharadita de pimienta. 1 cucharada de aceite de ajonjolí, opcional.

Preparación del arroz chino frito con pollo

El uso de arroz blanco frío en un wok o sartén amplia permite conservar una textura suelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enjuaga el arroz hasta que el agua salga casi clara. Cocina el arroz con las 4 tazas de agua, 1 cucharada de aceite y 2 cucharadas de salsa de soya. Cuando el agua se absorba, tapa la olla y cocina a fuego bajo durante 15 minutos. Extiende el arroz cocido sobre una bandeja. Déjalo enfriar por completo. Guarda el arroz en la nevera durante toda la noche. Este paso ayuda a que los granos queden sueltos al saltearlos. Corta la pechuga de pollo en cubos pequeños. Condiméntala con sal y pimienta. Calienta 1 cucharada de aceite en un wok o sartén grande. Agrega el pollo y cocínalo durante 6 a 8 minutos, hasta que esté dorado y completamente cocido. Retíralo y resérvalo. Añade los huevos batidos a la misma sartén. Revuelve hasta formar trozos pequeños de huevo. Incorpora la zanahoria, las arvejas, el ajo, el jengibre y la cebolla larga. Saltea las verduras durante 3 minutos. Mantén el fuego alto para evitar que suelten demasiada agua. Agrega el arroz frío. Sepáralo con una espátula y mézclalo con las verduras. Vierte la salsa de soya restante y el aceite de ajonjolí, si lo vas a usar. Devuelve el pollo a la sartén. Añade el maíz y saltea todo durante 3 a 4 minutos. Prueba y ajusta la sal. Sirve caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

El reposo del arroz durante ocho horas en la nevera garantiza que el grano no se apelmace. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calorías: aproximadamente 620 kcal.

Proteína: 32 g.

Carbohidratos: 78 g.

Grasa: 19 g.

Fibra: 5 g.

Sodio: aproximadamente 900 mg.

Cabe señalar que estas son estimaciones y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el arroz chino en un recipiente hermético en la nevera.

En la nevera: hasta 3 días.

En el congelador: hasta 2 meses.

Para recalentarlo, usa una sartén a fuego medio con unas gotas de agua. Asegúrate de que esté caliente antes de servir. No lo dejes varias horas a temperatura ambiente.

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