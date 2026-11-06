Germán Calderón España renunció a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado: este sería el motivo

Durante su gestión, Germán Calderón España promovió mecanismos preventivos para la resolución de controversias que involucran al Estado - crédito Ministerio de Justicia

Guardar

El director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Germán Calderón España, presentó su renuncia al cargo, que tendrá efecto desde el 6 de noviembre de 2026.

La dimisión fue formalizada en una carta fechada el 5 de noviembre en Bogotá y dirigida al ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González.

PUBLICIDAD

En el documento, Calderón España indicó que su salida responde a “razones de proyección profesional”, sin precisar otros detalles sobre el proceso al que se presentará para integrar el alto tribunal. No obstante, información preliminar sería que el abogado buscaría ser magistrado de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

“Me permito presentar renuncia al cargo de director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con efectos a partir del 6 de noviembre de 2026”, escribió el funcionario.

Esta es la carta de renuncia de Germán Calderón España - crédito Defensa Jurídica del Estado

El director saliente señaló que la decisión implica dejar la responsabilidad de representar jurídicamente al Estado colombiano. A la vez, Calderón España agradeció al Gobierno nacional por la designación y expresó su reconocimiento al ministro Iván Cancino.

PUBLICIDAD

“Agradezco al Gobierno Nacional la confianza depositada en mí para asumir este importante cargo”, afirmó al cierre de la carta.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no ha confirmado quién asumirá la dirección general tras la salida de Calderón España.

Cuánto tiempo duró Calderón España como defensor del Estado

La salida de Germán Calderón España de la dirección de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se produjo poco más de dos meses después de su nombramiento.

El abogado, que asumió el 25 de agosto de 2026, había sido designado para encabezar la entidad encargada de liderar la estrategia jurídica de defensa de los intereses estatales, prevenir riesgos y proteger el patrimonio público en procesos judiciales y mecanismos de resolución de conflictos.

PUBLICIDAD

Al anunciar su llegada a la Agencia, el Ejecutivo resaltó que Calderón España contaba con experiencia en control fiscal, gestión jurídica, contratación pública y protección de derechos.

La renuncia de Germán Calderón España sería efectiva desde este 6 de noviembre de 2026 - crédito @GermanCalderonE/X

Según la información oficial publicada en la página web de la Presidencia, su trayectoria le dio una perspectiva sobre los riesgos jurídicos, fiscales e institucionales que enfrentan las entidades públicas. Esa experiencia fue uno de los factores señalados por el Gobierno para su designación como director general.

La entidad tiene a su cargo la formulación de políticas de prevención del daño antijurídico y la defensa judicial de los intereses de la Nación, además de intervenir en asuntos que comprometen recursos públicos.

PUBLICIDAD

Calderón España es abogado de la Universidad Católica de Colombia. También cuenta con especializaciones en Derecho Constitucional, en la Universidad Nacional de Colombia, y en Derecho Público Económico, en la Universidad Sergio Arboleda.

El ahora exdirector es magíster en Derechos Humanos. Su perfil profesional reúne estudios y experiencia en áreas vinculadas con la actuación de las entidades estatales y la protección de recursos públicos.

Su última actividad como director de la Agencia de Defensa Jurídica

Un día antes de que entrara en vigor su renuncia, Germán Calderón España participó en la apertura de un programa de formación en mediación y resolución de controversias promovido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

PUBLICIDAD

Calderón España participó en la apertura de un programa de formación en mediación antes de hacer efectiva su salida de la entidad - crédito Corte Suprema de Justicia y Agencia de Defensa Jurídica del Estado

La actividad comenzó el 3 de noviembre y se extenderá hasta el 23 del mismo mes, con sesiones presenciales y virtuales. La iniciativa fue organizada por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y el Centro Internacional de Expertos en Mediación de Disputas.

Durante su intervención del 3 de noviembre, Calderón España afirmó que una controversia mal manejada puede frenar proyectos, elevar costos y retrasar servicios para la ciudadanía. Por ello, planteó que la defensa jurídica estatal debe identificar riesgos y promover salidas legales desde las primeras fases de la gestión contractual.

“Mediar no significa renunciar a la legalidad: significa utilizarla para construir una solución válida, razonable y sostenible”, sostuvo el funcionario.