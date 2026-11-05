Colombia

‘La Abuela’ y ‘Gustavo Martínez’ habrían muerto en ataque contra el ELN en Apure, Venezuela

Los sujetos son señalados como altos mandos del grupo armado y se les atribuyen sanguinarias operaciones entre Colombia y el vecino país

Imagen de referencia de la guerrilla del ELN. - Colprensa.
Los altos mandos habrían sido abatidos en un reciente operativo (Colprensa)
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El bombardeo contra un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado venezolano de Apure abrió una nueva línea de investigación para las autoridades colombianas.

Fuentes de inteligencia analizan comunicaciones internas de la guerrilla que apuntan a que Emilse Oviedo Sierra, alias La Abuela, y Manuel Gustavo Martínez, alias Gustavo Martínez, habrían muerto durante el ataque del 30 de octubre, según Noticias Caracol. Se trata de dos figuras vinculadas con el Comando Central del ELN, la máxima instancia de dirección de esa organización armada.

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Hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre sus identidades entre las víctimas.

Infobae Colombia contactó al Ejército Nacional que afirmó que la operación estuvo a cargo de las autoridades venezolanas, por lo que la revelación de los nombres de las víctimas debe ser realizada desde el territorio vecino.

Alias La Abuela haría parte del grupo criminal desde hace más de 30 años (@OlguinMayorgaP/X)
Alias La Abuela haría parte del grupo criminal desde hace más de 30 años (@OlguinMayorgaP/X)

Los mensajes, cuyo contenido sigue bajo verificación, mencionan los alias La Abuela y alias Gustavo Martínez después de la operación ocurrida en una zona rural del municipio venezolano de Pedro Camejo, cerca de la frontera con Colombia.

El informe precisó que Oviedo Sierra acumulaba cerca de tres décadas dentro de la guerrillas. Su trayectoria la ubicaba entre las dirigentes con mayor antigüedad de la estructura insurgente. La posibilidad de su muerte representa un asunto de especial interés para los equipos de inteligencia, que revisan datos forenses, testimonios y comunicaciones para establecer si estaba en el lugar atacado.

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Martínez, por su parte, formó parte de la dirección nacional de la organización. Se habría vinculado al ELN durante la década de 1980 y participó en la delegación guerrillera que tuvo conversaciones de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Emiten orden de captura contra Comando del ELN por el asesinato de Eustorgio Colmenares Baptista, exdirector del diario La Opinión. Fotos: Colprensa-La Opinión/archivo
El bombardeo habría ocurrido en medio de una reunión de altos mandos del ELN (Colprensa)

El ataque tuvo lugar el 30 de octubre en un campamento situado en el sector de Guafillas, en El Meta, Apure. La organización no gubernamental Fundaredes informó en un primer momento sobre nueve cadáveres trasladados desde el área. Posteriormente, su coordinador regional, Juan Francisco García, señaló que otros diez cuerpos llegaron a San Fernando de Apure, capital estatal, lo que elevó el conteo inicial a 19 muertos.

La organización advirtió que entre las víctimas podría haber integrantes de la guerrilla, pilotos, proveedores y familiares de combatientes, por lo que no todos necesariamente pertenecerían al ELN. Debido a la incertidumbre generada, se realizó un llamado para que se confirmen las identidades de las víctimas mortales.

Del mismo modo, la fundación informó que habitantes de fincas cercanas relataron haber escuchado dos explosiones durante la mañana de la incursión. Fotografías y videos conocidos tras el hecho mostraron daños en una instalación que, de acuerdo con testimonios recogidos por organizaciones civiles, era utilizada como centro de acopio y distribución de cocaína. Las autoridades investigan además la destrucción de tres avionetas y dos camionetas que, según información preliminar, estaban en el área.

Autoridades examinan cuerpos, comunicaciones y testimonios para establecer si dirigentes de la cúpula insurgente estaban en la instalación atacada (Europa Press)
Autoridades examinan cuerpos, comunicaciones y testimonios para establecer si dirigentes de la cúpula insurgente estaban en la instalación atacada (Europa Press)

Estados Unidos habría aportado inteligencia y drones

La operación habría sido ejecutada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con helicópteros artillados y drones. Cuatro funcionarios estadounidenses consultados por The New York Times indicaron que Estados Unidos proporcionó inteligencia y apoyo con drones para ubicar el objetivo, aunque no precisaron quién operó los equipos ni el alcance de la intervención en el terreno.

Cabe reiterar que desde Venezuela no se ha emitido un parte público con detalles de la operación. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, se limitó a informar el envío de funcionarios de policía científica para investigar “muertes extrañas” en la zona.

Colombia negó participación directa en la incursión, mientras sus organismos de seguridad revisan las versiones sobre la presunta muerte de Oviedo y Martínez. La identificación de los fallecidos, la composición del grupo reunido en el campamento y el grado de colaboración estadounidense continúan bajo verificación de los gobiernos involucrados.

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