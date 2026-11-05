Petro negó haber usado contratos del Estado para obtener favores: “Las mujeres llegaron por su capacidad y esfuerzo”

Gustavo Petro negó haber utilizado contratos estatales para obtener favores sexuales y aseguró que las mujeres que trabajaron en su Gobierno llegaron por sus capacidades y esfuerzo. - crédito Catalina Olaya/Colprensa

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El expresidente Gustavo Petro negó haber utilizado contratos del Estado para obtener favores sexuales y rechazó los señalamientos sobre una presunta relación entre la contratación pública y sus vínculos personales con mujeres que trabajaron durante su Gobierno. La declaración se conoció horas después de que Deicy Jiménez publicara un video que presentó como prueba de la relación íntima que asegura haber mantenido con el exmandatario.

A través de sus redes sociales, Petro aseguró que enfrentará las acusaciones ante las autoridades judiciales y cuestionó que se divulgue material relacionado con la vida privada de las personas antes de que sea examinado dentro de un proceso.

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“He pasado buena parte de mi vida enfrentando juicios y ataques por denunciar la violencia y la corrupción”, escribió el expresidente, quien agregó que los juicios mediáticos suelen producirse antes de que los tribunales se pronuncien.

“Este es uno más, y lo enfrentaré como los demás: ante los jueces y con la verdad”, manifestó.

Petro negó haber condicionado contratos públicos a cambio de favores sexuales

En su pronunciamiento, el exmandatario rechazó directamente las acusaciones sobre un supuesto intercambio de beneficios contractuales por favores sexuales y defendió la vinculación de las mujeres que trabajaron durante su administración.

“Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme”, afirmó.

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Petro también se refirió al video divulgado por Jiménez y señaló que todavía no ha sido sometido a una evaluación pericial ni a una valoración judicial. Según indicó, no se ha establecido cuándo fue grabado, cuál es su procedencia ni qué muestra realmente.

“Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez. Nadie sabe todavía de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra en realidad”, escribió.

El expresidente sostuvo que el contenido audiovisual no demuestra la existencia de irregularidades en la contratación estatal y aseguró que en las imágenes no aparece ningún contrato, pago o decisión de Gobierno.

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“Lo único cierto es que en él no hay corrupción: no hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno”, agregó.

Petro cuestionó la divulgación del video de Deicy Jiménez, pidió proteger a las personas involucradas en el proceso. - crédito @petrogustavo/X

El expresidente se refirió a la reserva judicial y pidió proteger a la testigo

En su mensaje, Petro también explicó que no responderá públicamente a los señalamientos mediante videos o declaraciones sobre el contenido de la investigación. Aseguró que respetará la reserva ordenada por el magistrado a cargo de la actuación.

“El magistrado ordenó reserva y yo la cumplo. No voy a responder en un video lo que debo responder en un expediente”, señaló.

Asimismo, cuestionó que los elementos relacionados con una denuncia sean divulgados en redes sociales antes de ser entregados a las autoridades judiciales.

“Quien busca justicia entrega sus pruebas a la Corte, no a los titulares”, afirmó.

El expresidente también pidió garantías de seguridad para Jiménez y las demás personas que intervienen en el proceso, al considerar que ninguna debe sufrir consecuencias por denunciar, declarar o ejercer su defensa.

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“Nadie debe sufrir daño por denunciar, ni por declarar, ni por defenderse. Pido a las autoridades que protejan a la testigo y a todas las personas que intervienen en este proceso”, expresó.

Otro de los puntos de su pronunciamiento estuvo dirigido a los medios de comunicación y a quienes han reproducido imágenes relacionadas con la supuesta intimidad de las personas.

“Y a quienes hoy reproducen imágenes de la supuesta intimidad de las personas para ganar una discusión política, creando cortinas de humo les pregunto si eso es periodismo o es otra cosa”, escribió.

Petro concluyó ese apartado con la afirmación: “La verdad no necesita linchamientos”.

El abogado sostuvo que Petro responderá a las acusaciones ante la autoridad judicial competente y rechazó las amenazas y presiones contra las personas involucradas en el proceso. - crédito @HombreJurista/X

El abogado de Petro cuestionó la publicación del material en redes sociales

El pronunciamiento del expresidente estuvo acompañado por un comunicado de su abogado, Alejandro Carranza, fechado el 4 de noviembre de 2026, en el que reiteró que su defendido niega haber condicionado o entregado contratos públicos a cambio de favores sexuales.

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En el documento, la defensa señaló que Petro responderá ante la autoridad judicial competente y que no convertirá el caso en una discusión pública. También cuestionó que el video fuera divulgado por Jiménez antes de ser entregado a las autoridades.

“Un fragmento sin fecha, sin lugar y sin origen verificado, publicado en redes por la testigo antes de ser entregado a la autoridad y replicado en minutos por periodistas y comentaristas, no es una prueba”, indicó Carranza.

El abogado sostuvo que la autenticidad, integridad, fecha, contexto y alcance del material deben establecerse dentro del proceso judicial, mediante peritajes y con garantías para todas las partes.

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Además, reiteró que el registro audiovisual, incluso si se establecen sus características, no muestra por sí mismo la existencia de contratos, pagos o decisiones administrativas relacionadas con las acusaciones.

En el comunicado, Carranza también mencionó que la diligencia prevista ante la Fiscalía General de la Nación no se realizó, que el abogado que representaba anteriormente a Jiménez renunció y que, al día siguiente, apareció el video en redes sociales.

La defensa planteó que las autoridades deben establecer si existe alguna estrategia para trasladar la discusión del escenario judicial a la opinión pública. Sobre este punto, señaló que aportará la información que conozca dentro del proceso.

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El abogado también rechazó las amenazas, los hostigamientos y cualquier presión contra las personas involucradas. Asimismo, respaldó que las autoridades evalúen los riesgos y adopten las medidas de protección necesarias para la testigo.

Al referirse al cubrimiento de los medios de comunicación, recordó que informar sobre un testimonio no implica necesariamente reproducir o descontextualizar imágenes y mensajes relacionados con la vida privada de las personas.

La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito deicyjimenez_/Instagram

Deicy Jiménez publicó un video que presentó como presunta prueba de su relación con Petro

La respuesta del expresidente se conoció después de que Deicy Jiménez divulgara en su cuenta de Instagram un registro audiovisual que presentó como respaldo de sus declaraciones sobre una presunta relación íntima con Petro.

En la publicación, la mujer aseguró que decidió compartir el material para que los colombianos conocieran su versión y pidió garantías de seguridad para ella y su familia.

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“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. (...) Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro”, escribió.

En el video se observa al exmandatario durante una conversación privada con Jiménez. También se escucha su voz y su risa, mientras ambos hacen comentarios sobre el estado físico de quien ocupó la Casa de Nariño.

La publicación se produjo en medio de las denuncias formuladas por Jiménez sobre una presunta red de mujeres que, según su versión, habría recibido contratos públicos a cambio de favores sexuales para el entonces presidente.