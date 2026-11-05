Centro Democrático se reunirá con Álvaro Uribe tras llamado de atención a la bancada

FOTO DE ARCHIVO. Los congresistas hablarán sobre la reforma tributaria, la agenda legislativa y el reciente llamado de atención hecho por el expresidente. REUTERS/Juan David Duque

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Tras el llamado de atención del expresidente Álvaro Uribe a la bancada del Centro Democrático por la presunta entrega de hojas de vida al Gobierno, los congresistas del partido se reunirán con el exmandatario este jueves 5 de noviembre, a las 12 del mediodía. En el encuentro participarán integrantes de Senado y Cámara y se abordarán la agenda legislativa del Gobierno, la reforma tributaria y las observaciones hechas por Uribe a sus legisladores.

Según información publicada por Caracol Radio, la conversación estaba prevista desde la semana pasada y contará también con la participación de tributaristas y expertos, quienes ayudarán a definir una posición frente a la denominada “Ley de rescate fiscal”.

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La reunión se llevará a cabo en el Hotel Hilton Garden Inn, en Bogotá, y fueron convocados congresistas de ambas corporaciones. Aunque el encuentro ya estaba programado, coincide con la controversia generada por las declaraciones recientes del expresidente sobre posibles gestiones de hojas de vida ante el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Congreso de la República - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Reforma tributaria y agenda legislativa estarán sobre la mesa

Uno de los temas centrales será la reforma tributaria presentada por el Gobierno. Los miembros de la bancada analizarán el proyecto junto con especialistas en asuntos fiscales para establecer una postura frente a la iniciativa.

La discusión también incluirá otros asuntos relacionados con la agenda legislativa del Ejecutivo. El encuentro permitirá que senadores y representantes revisen conjuntamente las prioridades del Gobierno y definan posiciones frente a los proyectos que deberán tramitarse en el Congreso.

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La reunión adquiere además relevancia por el llamado de atención que Uribe hizo este martes a los miembros de su colectividad. El expresidente cuestionó posibles entregas o solicitudes de hojas de vida relacionadas con cargos dentro del Gobierno y recordó a sus legisladores que esa práctica está prohibida.

El pronunciamiento generó revuelo porque hizo referencia a eventuales gestiones de integrantes del partido ante funcionarios del Ejecutivo. La discusión se trasladó posteriormente a un señalamiento más concreto hecho por Uribe durante la noche del martes.

Uribe volvió a referirse a las hojas de vida

El expresidente retomó el asunto y se refirió directamente al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, así como al representante Mateo Hidalgo.

“Nuestro representante me expresó que el Ministro le pidió dos hojas de vida, y que en respuesta mencionó a un señor de Caldas, cuyo nombre por ahora me reservo, que había votado por el Presidente Abelardo para que lo nombraron en una entidad nacional”, aseguró Uribe.

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El exmandatario no entregó más detalles sobre la identidad de la persona mencionada ni sobre la entidad a la que habría sido presentada la hoja de vida. Sin embargo, su declaración volvió a poner el tema en el centro de la discusión interna del Centro Democrático.

La cita de este jueves reunirá así dos asuntos que inicialmente tenían desarrollos separados. Por un lado, estaba prevista la conversación sobre la agenda legislativa y la reforma tributaria; por otro, surgió la controversia relacionada con las hojas de vida y el llamado de atención del expresidente a su bancada.

El encuentro permitirá que los congresistas revisen ambos frentes en una misma jornada. Además de escuchar a los expertos convocados para analizar la “Ley de rescate fiscal”, los integrantes del partido deberán abordar las observaciones formuladas por Uribe sobre la conducta de sus legisladores frente al Gobierno.

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La reunión está programada para el jueves 5 de noviembre a las 12 del mediodía en Bogotá. El encuentro también servirá para que la bancada contraste sus posiciones antes de avanzar en la discusión de los proyectos económicos impulsados por el Ejecutivo. Allí estarán citadas las bancadas de Senado y Cámara del Centro Democrático, en medio de una discusión que combina la definición de posiciones legislativas con el debate interno abierto por las declaraciones del expresidente.