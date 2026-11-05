Colombia

Quién paga la incapacidad de un trabajador independiente en Colombia: esto dice la ley

Los independientes reciben el pago de la EPS desde el tercer día de incapacidad. Los dos primeros no tienen reconocimiento económico y el afiliado debe continuar realizando aportes a seguridad social

Cuatro fajos de billetes de pesos colombianos dispuestos en fila con una lupa metálica sobre uno de ellos.
Una lupa reposa sobre fajos de billetes de distintas denominaciones del Banco de la República de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuando un trabajador independiente recibe una incapacidad por enfermedad general, el pago no funciona igual que para una persona vinculada mediante contrato laboral. En estos casos, la EPS a la que está afiliado debe reconocer la incapacidad desde el tercer día, mientras que los dos primeros días no son pagados porque el independiente es considerado su propio empleador.

Según información publicada por Caracol Radio, las incapacidades por enfermedad están contempladas en la Ley 100 de 1993 y actualmente se encuentran reglamentadas en el Decreto 780 de 2016, norma que reúne las disposiciones del sector salud.

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Para acceder al reconocimiento económico, el cotizante debe haber realizado aportes durante mínimo cuatro semanas. Además, la incapacidad no se reconoce cuando deriva de tratamientos estéticos o de procedimientos excluidos del plan de beneficios.

El decreto establece que, en el caso de los trabajadores dependientes, los dos primeros días de incapacidad por enfermedad general están a cargo del empleador y, a partir del tercero, el pago corresponde a la EPS. En cambio, para los trabajadores independientes no existe un empleador que asuma esos primeros días.

IMAGEN DE ARCHIVO REFERENCIAL. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una tienda en Bogotá. Colombia. Diciembre 28, 2018. REUTERS/Luisa Gonzalez
IMAGEN DE ARCHIVO REFERENCIAL. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una tienda en Bogotá. Colombia. Diciembre 28, 2018. REUTERS/Luisa Gonzalez

La EPS paga desde el tercer día

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud, la EPS debe pagar directamente al trabajador independiente desde el tercer día de incapacidad. Los dos primeros días no generan reconocimiento económico, según un concepto del Ministerio de Salud de 2012.

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La EPS puede reconocer la prestación hasta el día 180 de incapacidad. Entre los días 181 y 540, el pago corresponde al fondo de pensiones, mientras que desde el día 541 vuelve a ser responsabilidad de la EPS.

El procedimiento también contempla tiempos específicos. La EPS debe verificar que el afiliado haya cumplido con los aportes requeridos antes de autorizar el pago. La revisión de la solicitud puede tardar hasta 15 días hábiles y, una vez autorizada la prestación, el desembolso debe realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Otro aspecto clave es que el trabajador independiente debe seguir cotizando mientras permanece incapacitado. Durante ese periodo debe pagar la totalidad de la cotización a pensiones y la parte correspondiente a salud que asumiría un trabajador dependiente. El porcentaje restante de salud lo cubre la EPS.

La incapacidad también debe ser reportada en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), trámite que corresponde directamente al trabajador independiente.

Pesos colombianos- billetes colombianos-Colombia
Imagen de referencia. Los estratos 1, 2 y 3 son los que más créditos solicitan, según un estudio de Datacrédito. Foto: Colprensa

Qué cambia frente a un trabajador dependiente

La principal diferencia está en quién adelanta el dinero y realiza el trámite. Para un trabajador dependiente, el empleador paga los dos primeros días y gestiona posteriormente el reconocimiento ante la EPS. Ese trámite no puede ser trasladado al empleado.

En el caso de un independiente, no existe un empleador que adelante el pago ni que presente la solicitud. Por esa razón, el propio trabajador debe gestionar el reconocimiento de la incapacidad ante su EPS y recibe directamente el dinero correspondiente.

La Superintendencia Nacional de Salud señala además que, si una EPS se demora en realizar el pago una vez cumplidos los requisitos, deberá reconocer intereses de mora.

Si la entidad no efectúa el pago o presenta retrasos, el afiliado puede informar la situación a Supersalud. La entidad es la encargada de vigilar que las EPS cumplan con este derecho y de intervenir frente a posibles incumplimientos.

Supersalud dispone de la línea gratuita nacional 01 8000 513 700 para recibir este tipo de reportes. El reconocimiento de la incapacidad busca garantizar un auxilio económico mientras la persona se recupera y no puede desarrollar normalmente su actividad laboral.

Para los trabajadores independientes, la regla central es clara: los dos primeros días no tienen cobertura económica, la EPS asume desde el tercero hasta el día 180 y, durante el periodo de incapacidad, el afiliado debe mantener sus aportes al sistema de seguridad social.

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