Colombia

De la Espriella condenó el atentado contra subestación policial en Patía, Cauca, y envió contundente mensaje a los perpetradores: “No se equivoquen”

El jefe de Estado se dirigió a aquellos que pretenden sembrar terror entre la comunidad y prometió perseguirlos y capturarlos para que sean sometidos a la justicia

El presidente y las autoridades nacionales continúan redoblando esfuerzos contra el crimen (REUTERS/Lucas Molet)
El presidente y las autoridades nacionales continúan redoblando esfuerzos contra el crimen (REUTERS/Lucas Molet)
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El presidente Abelardo de la Espriella condenó el ataque con explosivos contra la subestación de Policía de El Estrecho, en el municipio de Patía, Cauca, y aseguró que el Estado desplegará sus capacidades para identificar y capturar a los responsables. La explosión dejó un muerto y varias personas lesionadas, de acuerdo con los balances preliminares.

El hecho ocurrió durante la mañana del miércoles 4 de noviembre de 2026 en inmediaciones de la vía Panamericana, uno de los corredores viales centrales del suroccidente de Colombia. Las primeras informaciones señalan que una volqueta cargada con explosivos estalló a pocos metros de la instalación policial. Sin embargo, las autoridades aún verifican el mecanismo preciso de la acción y no descartan otras hipótesis sobre el vehículo usado.

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La detonación afectó la estructura de la subestación, además de viviendas, comercios y vehículos ubicados en el sector. La onda expansiva también obligó a desplegar operativos de seguridad y a realizar inspecciones en el área para determinar si existían otros riesgos para la comunidad y para la movilidad por la carretera.

En un pronunciamiento publicado en su cuenta de X, Abelardo de la Espriella calificó el hecho como un ataque terrorista contra los policías y la población civil del Cauca. El mandatario expresó sus condolencias a los familiares de la víctima fatal y a las personas que resultaron heridas.

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Los vamos a encontrar, los vamos a perseguir y los vamos a capturar”, afirmó De la Espriella al referirse a los responsables. También señaló que ordenó activar las capacidades de la fuerza pública para establecer la autoría del ataque y llevar a los implicados ante la justicia.

El presidente reiteró que el atentado no intimidará a los uniformados ni a las comunidades del departamento: “No habrá refugio ni impunidad para los terroristas”, escribió en el mensaje, en el que prometió enfrentar a las estructuras armadas que utilizan explosivos para atacar instalaciones estatales y zonas pobladas.

En su pronunciamiento tras explosión contra subestación en El Patía, el presidente prometió capturas (Abelardo de la Espriella/X)
En su pronunciamiento tras explosión contra subestación en El Patía, el presidente prometió capturas (Abelardo de la Espriella/X)

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