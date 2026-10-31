Chayanne, Gorillaz, Reykon y La Pestilencia: los protagonistas de los conciertos en Colombia de noviembre

Artistas nacionales e internacionales serán los protagonistas de los conciertos más esperados en Colombia durante noviembre (crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

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Colombia afronta en noviembre uno de los meses con mayor densidad de conciertos de 2026, con una actividad masiva entre conciertos, festivales, celebraciones municipales, giras y hasta la aparición de un nuevo recinto.

Bogotá, Medellín y Cali concentran la mayor actividad en vivo durante el mes, además de Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena y Pasto. El urbano, la salsa, el rock y la música popular colombiana concentran la oferta.

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Cabe señalar que cuatro espectáculos quedaron aplazados en noviembre: los de Carlos Vives en Pereira y Cali, por decisión del artista, que afirmó que esta era su contribución para que las autoridades priorizaran la atención a las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto; el de Los Tigres del Norte, en el estadio El Campín de Bogotá, por las controversias que rodean al Grupo Sencia por la gestión de la grama del escenario y la exigencia de que se priorice la disputa de los partidos de la Liga BetPlay por parte de Millonarios y Santa Fe; y el de Eros Ramazzotti, en el Movistar Arena, debido a problemas en sus cuerdas vocales que lo llevaron a posponer un año su regreso a Latinoamérica.

A continuación, Infobae Colombia repasa la agenda de conciertos más destacados a nivel nacional que no se puede perder durante el próximo mes.

Chayanne traerá a Colombia el ‘Bailemos Otra Vez Tour’

Chayanne anunció cuatro fechas en Colombia como parte de su gira musical "Bailemos Otra Vez" (cortesía CMN)

El puertorriqueño brindará un total de cinco fechas en cuatro ciudades distintas: el 12 de noviembre en el Estadio Américo Montanini de Bucaramanga, el 14 en el estadio de béisbol Edgar Rentería de Barranquilla, el 19 en la DaviArena de Medellín, con un cierre en el Coliseo MedPlus de la capital ese mismo 21 de noviembre.

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El show del artista incluye una mezcla entre los grandes éxitos de cuatro décadas de carrera musical y los temas que conforman su más reciente placa, Bailemos Otra Vez.

Reykon, Gorillaz, Calvin Harris y La Pestilencia, los protagonistas en las arenas bogotanas

Reykon hará su regreso a los escenarios con dos fechas en el Movistar Arena de Bogotá (@reykon/Instagram)

Las arenas vuelven a ser el epicentro de la música en vivo del país. Entre los más destacados del Movistar Arena se incluyen Def Leppard con Extreme el 2 de noviembre; se verán los regresos de Cypress Hill el 5, y de Reykon los días 6 y 7, Omar Courtz los días 12 y 13, Los Auténticos Caligaris el 14, Juanes el 20, Hayley Williams el 23, Tricky el 24, y Camila el 27.

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Noviembre será un mes especialmente movido para el Coliseo MedPlus, que recibirá sucesivamente a Luis Alfonso, Calvin Harris, Gorillaz —en la que será su tercera presentación de la historia en Colombia— y La Pestilencia, estos últimos en la que será su despedida de los escenarios, que incluirá la participación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá e invitados especiales.

Gorillaz presentará en el Coliseo Medplus de Bogotá su más reciente larga duración, 'The Mountain' (Gorillaz)

Vive Claro y DaviArena lideran la oferta urbana y latina

Con las controversias alrededor de El Campín, el Vive Claro aumentó su programación tras confirmarse que albergará el Megaland Bacano, que incluirá presentaciones de Feid, Blessd y Aria Vega, entre otros. Anuel AA el 21 y Maná el 28 completan la programación del mes en su escenario principal. Por su parte, su sala Music Hall acogerá tres fechas de la cantautora mexicana Silvana Estrada, que sorprendió al motivar la suma de dos fechas adicionales a la inicialmente pactada, además de la presentación del canadiense Daniel Caesar.

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En Medellín, la gran novedad será la inauguración de la DaviArena, escenario de conciertos ubicado en la localidad de Sabaneta que aspira a suplir la demanda de conciertos con promedios de asistencia de 12.000 espectadores. El encargado de inaugurar el recinto será Juanes, al que le seguirán sucesivas presentaciones de Chayanne, Kris R, Rubén Blades, Anuel AA —con dos fechas— y Beéle.

Juanes será el encargado de inaugurar la DaviArena de Medellín (Davivienda)

Cali y la Costa Caribe suman festivales y presentaciones masivas

El Congreso Nacional del Chupe, evento de música popular, tendrá dos ediciones en el mes: la Arena Cañaveralejo en Cali, el 7 de noviembre, y Centro de Eventos La Macarena en Medellín, el 20. La capital del Valle también recibirá a Nicky Jam el 21 en el Estadio Pascual Guerrero.

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En la Costa Caribe, el Festival Náutico de la Independencia tomará la Bahía de Cartagena los días 13 y 14 de noviembre, como parte de las conmemoraciones de la Declaración de Independencia de Cartagena en 1811.

La celebración incluirá presentaciones de Juan Luis Guerra, Beéle, Grupo Niche, Zaider, Rafa Pérez, Silvestre Dangond, Nicky Jam, Ryan Castro, Jessi Uribe, Elder Dayán, Mr. Black, Luister La Voz y Hamilton, entre otras figuras.

Nicky Jam se presentará en el estadio Pascual Guerrero de Cali, en uno de los shows más esperados en la capital del Valle para noviembre (cortesía Nicky Jam)

Estos son todos los conciertos confirmados para noviembre en el país:

Ritvales (segundo día), Parque Norte, Medellín (1 de noviembre)

Ricardo Montaner, Cenfer, Bucaramanga (1 de noviembre)

Dance Now, Movistar Arena, Bogotá (1 de noviembre)

Gyal Festival, Centro de Eventos Autopista Norte, Bogotá (1 de noviembre)

Def Leppard, Movistar Arena, Bogotá (2 de noviembre)

Coti, Teatro Astor Plaza, Bogotá (3 de noviembre)

Cypress Hill, Movistar Arena, Bogotá (5 de noviembre)

Reykon, Movistar Arena, Bogotá (6 y 7 de noviembre)

Nelson Velásquez, Puerta del Sol, Bucaramanga (6 de noviembre)

Luis Alfonso, Coliseo Medplus, Bogotá (7 de noviembre)

Congreso Nacional del Chupe, Arena Cañaveralejo, Cali (7 de noviembre)

Viva La Salsa Tour, Barranquilla (7 de noviembre)

Todos Somos Ángeles Rock Fest, Movistar Arena, Bogotá (8 de noviembre)

Opeth, Teatro Royal Center, Bogotá (8 de noviembre)

Billo’s Caracas Boys, Teatro Colsubsidio, Bogotá (8 de noviembre)

Ana Torroja, Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Bogotá (11 de noviembre)

Cris MJ, Movistar Arena, Bogotá (11 de noviembre)

Chayanne, Estadio Américo Montanini, Bucaramanga (12 de noviembre)

Ekhymosis El Origen, Teatro Colsubsidio, Bogotá (12 de noviembre)

Tito Nieves, Arena USC, Cali (12 de noviembre)

Omar Courtz, Movistar Arena, Bogotá (12 y 13 de noviembre)

Calvin Harris, Coliseo Medplus, Bogotá (13 de noviembre)

Festival Náutico de la Independencia, Bahía de Cartagena, Cartagena (13 y 14 de noviembre)

Salsa a la Plaza, Plaza de la Aduana, Cartagena (14 de noviembre)

Juanes, DaviArena, Medellín (14 de noviembre)

Chayanne, Estadio de béisbol Edgar Rentería, Barranquilla (14 de noviembre)

Los Auténticos Caligaris, Movistar Arena, Bogotá (14 de noviembre)

El Kanka, Movistar Arena, Bogotá (15 de noviembre)

Gorillaz, Coliseo Medplus, Bogotá (17 de noviembre)

La Pestilencia, Coliseo Medplus, Bogotá (18 de noviembre)

Chayanne, DaviArena, Medellín (19 de noviembre)

Megaland Bacano, Vive Claro, Bogotá (19 de noviembre)

Checo Acosta, Dinastía Homenaje a mi Padre, Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Bogotá (19 de noviembre)

Silvana Estrada, Vive Claro Music Hall, Bogotá (20, 22 y 24 de noviembre)

Los Hispanos, Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Bogotá (20 de noviembre)

Kris R, DaviArena, Medellín (20 de noviembre)

Juanes, Movistar Arena, Bogotá (20 de noviembre)

Brokix, Espacio 1060, Cali (20 de noviembre)

Herencia de Timbiquí, Teatro Santander, Bucaramanga (20 de noviembre)

Congreso Nacional del Chupe, Centro de Eventos La Macarena, Medellín (20 de noviembre)

Willy García & Delirio, Verde Arena Centro de Convenciones, Cali (20 y 21 de noviembre)

Juntos De Nuevo (vallenato), Estadio El Campín, Bogotá (21 de noviembre)

Anuel AA, Vive Claro, Bogotá (21 de noviembre)

Rubén Blades, DaviArena, Medellín (21 de noviembre)

Chayanne, Coliseo MedPlus, Bogotá (21 de noviembre)

Nicky Jam, Estadio Pascual Guerrero, Cali (21 de noviembre)

La-33, Teatro Royal Center, Bogotá (21 de noviembre)

Andrés Cepeda, Centro de Eventos Andino, Pasto (21 de noviembre)

Adriana Lucía, Teatro El Ensueño, Bogotá (21 de noviembre)

La Chiva Gantiva, Planetario Distrital, Bogotá (21 de noviembre)

Anuel AA, DaviArena, Medellín (22 de noviembre)

Sírvalo Terapia con Luister La Voz, Puerta del Sol, Bucaramanga (22 de noviembre)

Penyair, Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Bogotá (22 y 29 de noviembre)

Hayley Williams, Movistar Arena, Bogotá (23 de noviembre)

Tricky, Movistar Arena, Bogotá (24 de noviembre)

Piso 21 y Juan Duque, Movistar Arena, Bogotá (26 de noviembre)

Camila, Movistar Arena, Bogotá (27 de noviembre)

Marco Antonio Solís, Polideportivo Sur, Medellín (27 de noviembre)

Maná, Vive Claro, Bogotá (28 de noviembre)

Elefante, Teatro Royal Center, Bogotá (28 de noviembre)

Beéle, DaviArena, Medellín (28 de noviembre)

Conociendo Rusia, La Pascasia, Medellín (28 de noviembre)

Marco Antonio Solís, Estadio Américo Montanini, Bucaramanga (28 de noviembre)

Jhon Onofre, Teatro Cafam, Bogotá (28 de noviembre)

Salsa Al Parque, Parque Simón Bolívar, Bogotá (28 y 29 de noviembre)

Conociendo Rusia, Teatro Colón, Bogotá (29 de noviembre)

Daniel Caesar, Vive Claro Music Hall, Bogotá (29 de noviembre)

Of Monsters And Men, Teatro Royal Center, Bogotá (30 de noviembre)