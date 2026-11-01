El Ministerio de Vivienda anunció que se mantendrán los beneficios tributarios para la construcción de VIS: “Los subsidios van a volver”

Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, Bogotá concentró la venta de 38.853 VIS. En el resto de Colombia se comercializaron 74.248 unidades, por lo que el total nacional superó las 113.100 viviendas vendidas durante ese período (Gobernación de Cundinamarca)

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El Gobierno nacional mantendrá los beneficios tributarios para los constructores de vivienda de interés social (VIS) pese a la ‘Ley de Rescate Fiscal’ -proyecto radicado en el Congreso- y a la reducción del presupuesto sectorial, confirmó el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, durante el congreso de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) en Bucaramanga.

“Hay algo muy importante y es que los beneficios tributarios para quienes construyen viviendas se van a mantener”, afirmó el jefe de la cartera a Portafolio.

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Dicho anuncio despeja una de las principales dudas del sector constructor frente a una reforma que elimina la tarifa de IVA del 5% desde 2028 y limita las rentas exentas de las personas naturales. El proyecto, radicado el 29 de octubre de 2026, también prevé reducir a la mitad el gasto en contratos de prestación de servicios en 2027 y recortar 20% los gastos de personal del Presupuesto General de la Nación en 2028.

Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, anunció que para la fase 2 de recuperación y soluciones se han previsto $1,7 billones en inversión para vivienda y agua potable, como parte de la reconstrucción tras el sismo del 10 de agosto de 2026 (Ministerio de Vivienda)

Lejos de retirar esos incentivos, Beltrán aseguró que la apuesta es ampliar el papel de las constructoras en la inversión pública. “Por el contrario, estamos incentivando a los constructores a que, a través de obras por impuestos, inviertan en el sector en materia de agua y en materia de vivienda”, señaló.

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Incentivos tributarios y menos recursos para vivienda

Y es que las obras por impuestos permiten a las empresas cubrir parte del impuesto sobre la renta mediante la ejecución directa de proyectos en los territorios. El ministro pidió que ese mecanismo se concentre en las zonas afectadas por el sismo del 10 de agosto, cuya reconstrucción demandará $54 billones.

Beltrán reconoció que su cartera ya no dispone de los montos de años anteriores. “No tenemos los $4 o $6 billones que años atrás el sector tenía para la inversión”, admitió, y describió una “transformación completa de la inversión de los recursos”.

Frente a esa limitación, el alto funcionario planteó recurrir a obras por impuestos, obras por regalías y esquemas de cooperación con otros actores para financiar subsidios, mejoramientos, titulación y habilitación de suelo. “Entendiendo la realidad económica que está viviendo el país y el ajuste que está haciendo el Gobierno nacional, nos ha llevado a ser creativos”, sostuvo para la fuente citada.

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El terremoto del 10 de agosto de 2026 dejó 255.000 viviendas afectadas (Reuters)

Subsidios de vivienda y arriendos de corta duración

El Gobierno prepara una regulación para impedir que viviendas adquiridas con subsidios estatales terminen arrendadas en plataformas de alquiler de corta duración. La restricción vigente solo aplica cuando el subsidio cubre el 100% del valor del inmueble, pero Beltrán indicó que la nueva norma busca ampliar esa protección del uso habitacional.

“Una persona que utiliza una casa adquirida por subsidio para renta corta, al final no necesitaba casa. Estaba buscando un negocio”, afirmó ante los representantes del sector hotelero. La regulación está en construcción y se presentará “en los próximos días”, aunque el ministro no precisó su alcance técnico definitivo.

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Beltrán garantizó que cualquier regla nueva no operará de forma retroactiva sobre quienes ya usen viviendas subsidiadas como alojamientos turísticos. “Cualquier norma que se establezca empieza a regir de ese momento hacia adelante”, indicó al medio, y añadió que el debate debe centrarse en reducir el déficit habitacional, no en facilitar arriendos comerciales.

También anunció el regreso de los apoyos para adquirir vivienda bajo el nombre de Mi Casa Milagro, que comenzará en la zona de reconstrucción antes de extenderse al resto del país. “Los subsidios van a volver”, prometió, al señalar que más de 193.000 familias desistieron de acceder a vivienda propia tras la eliminación de esos programas.

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En Colombia, los subsidios de vivienda se dividen principalmente entre los aportes del Gobierno nacional, las cajas de compensación familiar y los programas locales o distritales (como los de Bogotá) (Luisa González/Reuters)

El anuncio coincidió con las advertencias de Cotelco sobre el avance de la oferta informal de alojamiento. El gremio informó que la ocupación hotelera cayó a 50,6%, y Beltrán coincidió en que hoteles y viviendas turísticas deben operar bajo las mismas reglas.

Metas de reconstrucción tras el terremoto

El terremoto del 10 de agosto de 2026 afectó 16 departamentos y 498 municipios, dejó 296.000 hogares damnificados y situó a cinco departamentos en condición crítica, según el balance expuesto por Beltrán. La segunda fase de respuesta contará con $1,7 billones destinados a vivienda y agua potable.

“Aquí no podemos darnos el tiempo de construir vivienda. Aquí necesitamos vivienda ya construida”, explicó el ministro sobre el plan de atención. La estrategia contempla incorporar 4.700 viviendas ya terminadas del inventario de Camacol, sumar 1.100 viviendas rurales y ejecutar 19.000 mejoramientos, con la meta de entregar cerca de 5.000 unidades antes de fin de año.

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Jaime Andrés Beltrán indicó que el 96% de los planes de ordenamiento territorial requiere revisión en materia de uso del suelo y anunció la reactivación de 1.143 proyectos de acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que permanecían sin ejecutar. La reconstrucción, según su planteamiento, dependerá tanto de viviendas disponibles como de los servicios básicos que permitan a las familias rehacer su vida en los territorios afectados.