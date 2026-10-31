Colombia

Gustavo Petro advirtió que la ley de rescate de Abelardo de la Espriella es ‘regresiva’ para Colombia: “Solo dispara la violencia”

El expresidente de la República señaló que la reforma tributaria que presentó la actual administración será una de las causas de mayor destrucción de la familia

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro
Petro advirtió que Ley de Rescate de Abelardo de la Espriella es regresiva para el país - crédito AP / Presidencia
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El Gobierno nacional presentó la Ley de Rescate Económico para enfrentar el deterioro de las finanzas públicas, que sin nuevas decisiones podría volver impagable la deuda del Gobierno central en el corto plazo. La iniciativa mantendría en 19% la tarifa general del Impuesto al Valor Agregado (IVA), aunque eliminaría tratamientos preferenciales y extendería el tributo a operaciones, productos y servicios que hoy no están gravados.

La propuesta busca evitar la quiebra del país, la pérdida de 360.000 empleos y una recesión, según afirmó el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo. “Arreglar hoy es mejor que quebrar mañana. El gobierno anterior nos dejó una bomba de tiempo, y por eso presentamos la Ley de Rescate Económico para salvar a Colombia de la quiebra, de perder 360.000 empleos y de entrar en recesión”, sostuvo durante una rueda de prensa.

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El vicepresidente José Manuel Restrepo defendió la necesidad de aprobar medidas para enfrentar el déficit fiscal y aseguró que el gobierno de Gustavo Petro dejó una “bomba de tiempo” por el peso de los intereses de la deuda pública (Presidencia)

Cerca del 70% del ajuste fiscal recaería sobre el Estado colombiano. El proyecto propone reducir 50% el gasto en contratos de prestación de servicios y recortar 20% los gastos de funcionamiento.

También plantea racionalizar las compras públicas y revisar más de 250 transferencias y 50 fondos públicos. El Gobierno nacional considera que esos mecanismos fragmentan el gasto operativo, reducen su eficiencia y abren posibilidades de corrupción y derroche.

Tras la radicación del proyecto de ley, el expresidente de la República Gustavo Petro expresó su desacuerdo con el articulado en especial sobre el IVA que, en su opinión, aumenta el costo de los servicios para la población más vulnerable.

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Conforme a su análisis, el incremento en las facturas para los colombianos intensifica las brechas sociales y de desigualdad en el país. En efecto, explicó que las personas con mayores ingresos pagarán menos impuestos, mientras que la mayoría de colombianos tendrá que hacer más aportes.

El expresidente de la República señaló que la reforma tributaria que presentó la actual administración será una de las causas de mayor destrucción de la familia - crédito @petrogustavo/X
El expresidente de la República señaló que la reforma tributaria que presentó la actual administración será una de las causas de mayor destrucción de la familia - crédito @petrogustavo/X

“La reforma tributaria de Abelardo es profundamente regresiva, incrementará la desigualdad social en uno de los paises ya mas desiguales del mundo. Proporcionalmente mientras un pobre pagará más del 42% sobre su comida un rico apenas un 1% más (sic)”, escribió Petro en su cuenta de X.

El exjefe de Estado dijo que las propuestas que deberá discutir el Legislativo podrían causar un estallido social en el país. Como consecuencia de la desigualdad advirtió que se podrían disparar el hurto y la violencia intrafamiliar en el territorio nacional.

“Esta desigualdad producida por la avaricia de los más ricos y la estupidez económica del gobierno solo dispara la violencia. Los delitos más propagados: el hurto y la violencia intrafamiliar van a crecer (sic)”, sentenció.

Incluso, aseveró que “a pesar de todas las cruces invertidas de las sectas que acompañan a Abelardo, la reforma tributaria que presenta será una de las causas de mayor destrucción de la familia (sic)”.

Gobierno hizo aclaraciones sobre la Ley de Rescate y el IVA

El viceministro técnico de Hacienda de Colombia, Juan Sebastián Betancur, emite un pronunciamiento institucional sobre el impacto tributario de la denominada Ley de Rescate. En la grabación, Betancur se refiere a la carga impositiva del IVA para los sectores de menores ingresos y la exclusión de productos de la canasta básica familiar, acompañado por subtítulos informativos y tomas aéreas de zonas residenciales - crédito Ministerio de Hacienda

La ampliación del IVA desató polémica en distintos sectores, pero Juan Sebastián Betancur, viceministro técnico de Hacienda, aseguró que los hogares de menores ingresos no asumirán una carga adicional. El funcionario explicó en un video que la ley devolvería la totalidad de ese impuesto a 19.000.000 de colombianos.

“No es cierto que con esta ley de rescate aumente la carga de IVA para el colombiano de a pie. Diecinueve millones de colombianos que tienen un nivel bajo de ingresos, que históricamente han pagado en promedio ciento treinta y ocho mil pesos al mes por IVA, con esta ley de rescate les devolveremos todo ese recurso”, expuso Betancur.

El viceministro sostuvo que dos de cada tres ciudadanos, equivalentes a 35.000.000 de personas, no asumirán un IVA adicional al que ya pagan. Además, afirmó: “La canasta básica está fuera de esta discusión. Ni los alimentos esenciales, ni los servicios o bienes relacionados con la salud o con la educación harán parte de esta reforma”.

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