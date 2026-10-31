Colombia

Contraloría pidió explicaciones al Acueducto de Bogotá por presuntas irregularidades en plan de renovación de los medidores de la ciudad

El ente de vigilancia revisa desde agosto la elección de tres operadores, las tarifas de dispositivos ultrasónicos y el traslado de esos pagos a las facturas de los hogares de Bogotá

La Contraloría de Bogotá requirió a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado un informe de 17 puntos sobre el programa de cambio de medidores - crédito Concejo de Bogotá
La Contraloría de Bogotá requirió a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado un informe de 17 puntos sobre el programa de cambio de medidores - crédito Concejo de Bogotá
Guardar

La Contraloría de Bogotá requirió a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) un informe de 17 puntos sobre el programa de renovación de medidores, bajo seguimiento desde agosto, para establecer cómo fueron elegidos tres aliados privados y por qué sus precios podrían superar los valores de referencia en equipos ultrasónicos.

La primera fase contempla reemplazar 319.270 aparatos de tecnología volumétrica o estática. La empresa calcula inversiones cercanas a $145.000 millones y sostiene que el 82,7 % de los medidores de la capital necesita actualización por desgaste y submedición.

PUBLICIDAD

El organismo de control busca determinar los criterios de selección de los operadores, la metodología utilizada para fijar tarifas y las condiciones bajo las cuales el costo de los equipos se traslada a las facturas de los usuarios. También indaga si la Eaab recibe una remuneración por recaudar esos pagos y quién asume la cartera morosa.

La Eaab justificó el reemplazo de los contadores ante la pérdida del 33% del agua que produce la ciudad - crédito Contraloría de Bogotá
La Eaab justificó el reemplazo de los contadores ante la pérdida del 33% del agua que produce la ciudad - crédito Contraloría de Bogotá

La Eaab financiará con recursos propios la instalación de cerca de 11.000 equipos en Usaquén, Chapinero y Suba. Los 308.270 medidores restantes fueron distribuidos en alianzas estratégicas a cuatro años con el Consorcio Baylan, el Consorcio AYS y la Unión Temporal Hidrosanergy Eaab 2025.

PUBLICIDAD

Baylan quedó a cargo de 250.000 unidades, AYS de 52.700 y la unión temporal de 5.570. Bajo este modelo, los privados comercializan e instalan los dispositivos, mientras la empresa pública factura el servicio, recauda los recursos y los transfiere a los aliados.

El Consorcio Medidores Inteligentes opera, además, bajo un contrato directo de suministro de equipos de alta tecnología. La Eaab no ha precisado el valor económico total de las alianzas privadas, pese a que los ciudadanos deberán cubrir el costo de los aparatos instalados.

La mayor alerta de la Contraloría está en los medidores ultrasónicos: sus costos para los usuarios podrían ubicarse entre 7,8% y 57,2% por encima de los valores de referencia del mercado. La entidad pidió establecer si los equipos comparados tienen características equivalentes antes de definir la existencia de diferencias injustificadas.

Además, el concejal de Bogotá, Julián Forero, conocido como “Fuchi”, anunció que solicitará al Contralor de Bogotá una investigación sobre la contratación, los recursos involucrados y las presuntas irregularidades en el programa. Según expuso, los valores para los usuarios oscilan entre $276.000 y $10.878.000 por medidor instalado, según las características del equipo.

“Aquí hay un negocio que merece ser investigado. El Acueducto entrega el cambio de miles de medidores a tres privados, no nos dice cuánto valen esos contratos y al final los que tienen que sacar la plata son los bogotanos”, cuestionó Forero.

El cabildante bogotano también señaló que en Secop el proceso relacionado con Baylan figura bajo régimen especial y con una cuantía registrada de cero pesos. Esa situación abrió interrogantes sobre el funcionamiento financiero de las alianzas y la remuneración de los operadores.

El cobro a los usuarios y la libertad de compra

La Eaab justificó el reemplazo de los contadores ante la pérdida del 33 por ciento del agua que produce la ciudad - crédito Alcaldía de Bogotá
La normativa vigente permite a los ciudadanos adquirir el contador con un proveedor de su elección si cumple los requisitos técnicos - crédito Alcaldía de Bogotá

La Eaab sostiene que la Ley 142 de 1994 permite a los usuarios adquirir el medidor con un proveedor de su preferencia, siempre que cumpla las especificaciones técnicas. La empresa afirmó que el Decreto 1077 de 2015 establece que el costo del dispositivo debe ser asumido por el usuario del servicio público y no puede incluirse en las tarifas de acueducto.

La renovación ya comenzó y la empresa señala en su sitio oficial que el reemplazo resulta exigible para las cuentas incorporadas al proceso. Forero cuestionó si se informa de manera suficiente la alternativa de comprar el aparato por fuera de las alianzas y si los usuarios conocen los plazos de facturación previstos en la norma.

“Si la ley permite que la gente compre su propio medidor, ¿por qué no se les explica claramente esa alternativa?”, planteó el concejal. También pidió conocer cuántas personas han logrado adquirir un equipo externo, cuánto cuesta su aprobación y cuánto demora ese trámite.

La empresa respondió a La FM que entregará la documentación y los soportes técnicos requeridos por el ente de control. En esa comunicación, vinculó el programa con su Estrategia de Seguridad Hídrica, destinada a reducir pérdidas de agua, proteger el recurso y mejorar la eficiencia operativa del sistema.

Denuncias por procedimientos de reemplazo

Julián Forero - Fuchi
El concejal Julián Forero cuestionó el registro del contrato con el consorcio Baylan en el Secop con cuantía de cero pesos- crédito Concejo de Bogotá

Al despacho de Forero llegaron denuncias de ciudadanos que aseguran haber recibido advertencias sobre una posible suspensión del servicio si no aceptaban el medidor ofrecido durante las visitas. Otros usuarios afirmaron que algunos operarios habrían ocasionado daños en los contadores existentes para luego exigir su reemplazo.

“Le están poniendo a la gente el agua como rehén. Nos denuncian que, si no aceptan pagar el medidor, los amenazan con cortarles el servicio”, afirmó el concejal, quien pidió que esas situaciones sean verificadas por las autoridades competentes.

Las quejas incluyen aumentos en las facturas posteriores al cambio. La Eaab reconoce que los nuevos equipos pueden registrar consumos que antes no eran contabilizados correctamente, lo que podría elevar tanto el cobro de agua como el componente variable de alcantarillado.

Forero advirtió que no existen subsidios específicos para cubrir la renovación de medidores de los usuarios de estratos uno, dos y tres. Su solicitud de control fiscal incluye la revisión de las diferencias entre los precios del contrato de suministro y los de las alianzas, así como la evaluación de alternativas de financiación directa que la empresa aplicó entre 2007 y 2011.

La defensa de la Eaab y las pérdidas de agua

Natasha Avendaño, nueva gerente del Acueducto de Bogotá - crédito Colprensa.
Debido a que la ciudad pierde el 33% del agua que produce, la Eaab justificó la sustitución de los contadores - crédito Colprensa

La gerente de la Eaab, Natasha Avendaño, rechazó los señalamientos de irregularidades y sostuvo que los usuarios pagan únicamente el valor del equipo, la instalación y los accesorios necesarios. “Acá no hay ningún robo. Generar polémica de manera irresponsable en redes sociales sin ningún sustento es muy fácil”, dijo.

La empresa aseguró que invitó a 30 proveedores, recibió respuestas de ocho participantes que agruparon a 14 empresas, verificó requisitos, realizó mesas técnicas y pidió ofertas antes de contratar. También defendió la selección de Baylan al señalar que un consorcio se evalúa por su capacidad técnica, experiencia y respaldo financiero, no por el domicilio registrado.

La Eaab atribuye el plan a la necesidad de reducir pérdidas comerciales derivadas de medidores antiguos o imprecisos. Bogotá pierde cerca del 33% del agua que produce, y la empresa relacionó la actualización tecnológica con las dificultades de abastecimiento que atravesó el sistema de Chingaza en 2024.

Temas Relacionados

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de BogotáContraloría de BogotáMedidores del aguaConcejo de BogotáColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Miguel Quintero fue trasladado a la cárcel de Cómbita, Boyacá, y el presidente del Concejo de Medellín decidió “encararlo” al estilo De la Espriella: “Bienvenido a la patria milagro”

Alejandro De Bedout compartió el video que realizó con ayuda de la inteligencia artificial, tras conocerse que el hermano de Daniel Quintero seguirá recluido en un centro carcelario en Boyacá

Miguel Quintero fue trasladado a la cárcel de Cómbita, Boyacá, y el presidente del Concejo de Medellín decidió “encararlo” al estilo De la Espriella: “Bienvenido a la patria milagro”

Gustavo Petro advirtió que la ley de rescate de Abelardo de la Espriella es ‘regresiva’ para Colombia: “Solo dispara la violencia”

El expresidente de la República señaló que la reforma tributaria que presentó la actual administración será una de las causas de mayor destrucción de la familia

Gustavo Petro advirtió que la ley de rescate de Abelardo de la Espriella es ‘regresiva’ para Colombia: “Solo dispara la violencia”

Llaneros vs. Junior, en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del bicampeón de Colombia en Villavicencio

El equipo dirigido por Sebastián Viera sigue haciendo cuentas pese a que algunos resultados y combinaciones matemáticas lo dan por eliminado de las finales de Navidad

Llaneros vs. Junior, en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del bicampeón de Colombia en Villavicencio

James Rodríguez y sus compañeros de Atlético Nacional también celebraron Halloween en su sede deportiva: el volante se disfrazó de El Joker

El equipo Verdolaga compartió imágenes de la celebración en su sede, donde jugadores y futbolistas de las inferiores cambiaron el uniforme por personajes de cine y cultura popular

James Rodríguez y sus compañeros de Atlético Nacional también celebraron Halloween en su sede deportiva: el volante se disfrazó de El Joker

Chontico Día resultados de hoy sábado 31 de octubre, esta fue la jugada ganadora

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Chontico Día resultados de hoy sábado 31 de octubre, esta fue la jugada ganadora
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

James Rodríguez y sus compañeros de Atlético Nacional también celebraron Halloween en su sede deportiva: el volante se disfrazó de El Joker

James Rodríguez y sus compañeros de Atlético Nacional también celebraron Halloween en su sede deportiva: el volante se disfrazó de El Joker

Aterciopelados hizo vibrar nuevamente a Bogotá al celebrar los 30 años de ‘La Pipa de la Paz’

Yina Calderón contó detalles de su visita a Epa Colombia en la cárcel de Ibagué tras casi dos años sin verse: “Muy baja de peso”

Hermano de Kbeto Zuleta reveló el reciente parte médico del cantante tras el trágico accidente de su bus en Cesar: “Todavía en estado crítico”

Yina Calderón anunció que fue a visitar a Epa Colombia en la carcel de Ibagué: “Aquí estoy, amiga”

Deportes

Vincent Kompany, técnico de Luis Díaz en Bayern Múnich, no lo dirigirá en las canchas por buen tiempo: “Queremos que descanse”

Vincent Kompany, técnico de Luis Díaz en Bayern Múnich, no lo dirigirá en las canchas por buen tiempo: “Queremos que descanse”

Llaneros vs. Junior, en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del bicampeón de Colombia en Villavicencio

Santa Fe vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina 2026 - en vivo: las leonas buscarán el tercer puesto

Carlos Andrés Gómez, futbolista de la selección Colombia, estaría cerca de llegar a un equipo de la Premier League: de cuál se trata

Daniel Muñoz ingresó en el segundo tiempo en la derrota del Nottingham Forest ante Brentford por la Premier League: su equipo quedó cerca de la zona de descenso