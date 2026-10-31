Contraloría pidió explicaciones al Acueducto de Bogotá por presuntas irregularidades en plan de renovación de los medidores de la ciudad

La Contraloría de Bogotá requirió a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado un informe de 17 puntos sobre el programa de cambio de medidores - crédito Concejo de Bogotá

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La Contraloría de Bogotá requirió a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) un informe de 17 puntos sobre el programa de renovación de medidores, bajo seguimiento desde agosto, para establecer cómo fueron elegidos tres aliados privados y por qué sus precios podrían superar los valores de referencia en equipos ultrasónicos.

La primera fase contempla reemplazar 319.270 aparatos de tecnología volumétrica o estática. La empresa calcula inversiones cercanas a $145.000 millones y sostiene que el 82,7 % de los medidores de la capital necesita actualización por desgaste y submedición.

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El organismo de control busca determinar los criterios de selección de los operadores, la metodología utilizada para fijar tarifas y las condiciones bajo las cuales el costo de los equipos se traslada a las facturas de los usuarios. También indaga si la Eaab recibe una remuneración por recaudar esos pagos y quién asume la cartera morosa.

La Eaab justificó el reemplazo de los contadores ante la pérdida del 33% del agua que produce la ciudad - crédito Contraloría de Bogotá

La Eaab financiará con recursos propios la instalación de cerca de 11.000 equipos en Usaquén, Chapinero y Suba. Los 308.270 medidores restantes fueron distribuidos en alianzas estratégicas a cuatro años con el Consorcio Baylan, el Consorcio AYS y la Unión Temporal Hidrosanergy Eaab 2025.

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Baylan quedó a cargo de 250.000 unidades, AYS de 52.700 y la unión temporal de 5.570. Bajo este modelo, los privados comercializan e instalan los dispositivos, mientras la empresa pública factura el servicio, recauda los recursos y los transfiere a los aliados.

El Consorcio Medidores Inteligentes opera, además, bajo un contrato directo de suministro de equipos de alta tecnología. La Eaab no ha precisado el valor económico total de las alianzas privadas, pese a que los ciudadanos deberán cubrir el costo de los aparatos instalados.

La mayor alerta de la Contraloría está en los medidores ultrasónicos: sus costos para los usuarios podrían ubicarse entre 7,8% y 57,2% por encima de los valores de referencia del mercado. La entidad pidió establecer si los equipos comparados tienen características equivalentes antes de definir la existencia de diferencias injustificadas.

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Además, el concejal de Bogotá, Julián Forero, conocido como “Fuchi”, anunció que solicitará al Contralor de Bogotá una investigación sobre la contratación, los recursos involucrados y las presuntas irregularidades en el programa. Según expuso, los valores para los usuarios oscilan entre $276.000 y $10.878.000 por medidor instalado, según las características del equipo.

“Aquí hay un negocio que merece ser investigado. El Acueducto entrega el cambio de miles de medidores a tres privados, no nos dice cuánto valen esos contratos y al final los que tienen que sacar la plata son los bogotanos”, cuestionó Forero.

El cabildante bogotano también señaló que en Secop el proceso relacionado con Baylan figura bajo régimen especial y con una cuantía registrada de cero pesos. Esa situación abrió interrogantes sobre el funcionamiento financiero de las alianzas y la remuneración de los operadores.

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El cobro a los usuarios y la libertad de compra

La normativa vigente permite a los ciudadanos adquirir el contador con un proveedor de su elección si cumple los requisitos técnicos - crédito Alcaldía de Bogotá

La Eaab sostiene que la Ley 142 de 1994 permite a los usuarios adquirir el medidor con un proveedor de su preferencia, siempre que cumpla las especificaciones técnicas. La empresa afirmó que el Decreto 1077 de 2015 establece que el costo del dispositivo debe ser asumido por el usuario del servicio público y no puede incluirse en las tarifas de acueducto.

La renovación ya comenzó y la empresa señala en su sitio oficial que el reemplazo resulta exigible para las cuentas incorporadas al proceso. Forero cuestionó si se informa de manera suficiente la alternativa de comprar el aparato por fuera de las alianzas y si los usuarios conocen los plazos de facturación previstos en la norma.

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“Si la ley permite que la gente compre su propio medidor, ¿por qué no se les explica claramente esa alternativa?”, planteó el concejal. También pidió conocer cuántas personas han logrado adquirir un equipo externo, cuánto cuesta su aprobación y cuánto demora ese trámite.

La empresa respondió a La FM que entregará la documentación y los soportes técnicos requeridos por el ente de control. En esa comunicación, vinculó el programa con su Estrategia de Seguridad Hídrica, destinada a reducir pérdidas de agua, proteger el recurso y mejorar la eficiencia operativa del sistema.

Denuncias por procedimientos de reemplazo

El concejal Julián Forero cuestionó el registro del contrato con el consorcio Baylan en el Secop con cuantía de cero pesos- crédito Concejo de Bogotá

Al despacho de Forero llegaron denuncias de ciudadanos que aseguran haber recibido advertencias sobre una posible suspensión del servicio si no aceptaban el medidor ofrecido durante las visitas. Otros usuarios afirmaron que algunos operarios habrían ocasionado daños en los contadores existentes para luego exigir su reemplazo.

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“Le están poniendo a la gente el agua como rehén. Nos denuncian que, si no aceptan pagar el medidor, los amenazan con cortarles el servicio”, afirmó el concejal, quien pidió que esas situaciones sean verificadas por las autoridades competentes.

Las quejas incluyen aumentos en las facturas posteriores al cambio. La Eaab reconoce que los nuevos equipos pueden registrar consumos que antes no eran contabilizados correctamente, lo que podría elevar tanto el cobro de agua como el componente variable de alcantarillado.

Forero advirtió que no existen subsidios específicos para cubrir la renovación de medidores de los usuarios de estratos uno, dos y tres. Su solicitud de control fiscal incluye la revisión de las diferencias entre los precios del contrato de suministro y los de las alianzas, así como la evaluación de alternativas de financiación directa que la empresa aplicó entre 2007 y 2011.

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La defensa de la Eaab y las pérdidas de agua

Debido a que la ciudad pierde el 33% del agua que produce, la Eaab justificó la sustitución de los contadores - crédito Colprensa

La gerente de la Eaab, Natasha Avendaño, rechazó los señalamientos de irregularidades y sostuvo que los usuarios pagan únicamente el valor del equipo, la instalación y los accesorios necesarios. “Acá no hay ningún robo. Generar polémica de manera irresponsable en redes sociales sin ningún sustento es muy fácil”, dijo.

La empresa aseguró que invitó a 30 proveedores, recibió respuestas de ocho participantes que agruparon a 14 empresas, verificó requisitos, realizó mesas técnicas y pidió ofertas antes de contratar. También defendió la selección de Baylan al señalar que un consorcio se evalúa por su capacidad técnica, experiencia y respaldo financiero, no por el domicilio registrado.

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La Eaab atribuye el plan a la necesidad de reducir pérdidas comerciales derivadas de medidores antiguos o imprecisos. Bogotá pierde cerca del 33% del agua que produce, y la empresa relacionó la actualización tecnológica con las dificultades de abastecimiento que atravesó el sistema de Chingaza en 2024.