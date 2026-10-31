Colombia

Miguel Quintero fue trasladado a la cárcel de Cómbita, Boyacá, y el presidente del Concejo de Medellín decidió “encararlo” al estilo De la Espriella: “Bienvenido a la patria milagro”

Alejandro De Bedout compartió el video que realizó con ayuda de la inteligencia artificial, tras conocerse que el hermano de Daniel Quintero seguirá recluido en un centro carcelario en Boyacá

En el video, De Bedout le dice a Quintero la frase "Bienvenido a la patria milagro", mencionada recurrentemente por el presidente colombiano - crédito @alejodebedout/X

Guardar

Luego de que se revelaron las imágenes de Miguel Andrés Quintero Calle esposado y con uniforme de reclusa, y se confirmó que permanecerá recluido en la cárcel El Barne de Cómbita, Boyacá, las reacciones a su situación judicial no se hicieron esperar.

Uno de los que se mostró a favor de la medida fue el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, que con la ayuda de la inteligencia artificial (IA), el cabildante por Creemos emuló al presidente Abelardo de la Espriella y la particular forma en la que ha encarado a algunos de los detenidos que han dejado los megaoperativos por parte del Bosur (Bloque operacional de seguridad urbana) en Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá, y en los que al final el jefe de Estado, luego de recordarles algunos de los delitos por los que los acusan, les dice: “Bienvenido a la patria milagro”.

PUBLICIDAD

Para tal fin, De Bedout compartió un video desde su cuenta de X en el que imitó la polémica forma de intervenir del jefe de Estado como parte de las acciones que ha liderado en contra de la delincuencia, y que ha generado un debate entre abogados penalistas.

“Miguelito, así te quería ver, tras las rejas. No pues que muy guapito robándote la ciudad de Medellín con tu hermanito. Se les acabó la guachafita. Bienvenidos a la patria milagro. Falta el líder de la banda. Bienvenidos a la patria milagro”, dijo el presidente del Concejo al final de la grabación, y en alusión a Daniel Quintero Calle, exalcalde de la capital antioqueña.

PUBLICIDAD

- crédito @alejodebedout/X
De Bedout compartió el video desde su cuenta de X la tarde del viernes 30 de octubre de 2026 - crédito @alejodebedout/X

La decisión judicial que celebró De Bedout se conoció luego de que un juez penal de circuito de Medellín revocara parcialmente la medida de detención domiciliaria que se le había concedido en primera instancia.

El hermano de Quintero fue trasladado el viernes 30 de octubre desde el Complejo Penitenciario y Carcelario de Bello hacia el centro penitenciario de alta y media seguridad de Boyacá.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó que el procedimiento se realizara bajo custodia reforzada y con apoyo de la Policía Nacional.

La Resolución 008962, firmada por el director general del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, estableció medidas para proteger la integridad física del procesado y prevenir eventuales fugas, rescates o atentados durante el traslado.

Un juez revocó la medida de arresto domiciliario mientras se investigaba un caso de corrupción en el que está involucrado - crédito Polícia Nacional

La decisión judicial modificó únicamente el lugar de reclusión

La providencia judicial mantuvo la medida de aseguramiento contra Quintero Calle, aunque dispuso que esta se cumpla en un establecimiento penitenciario y no en su residencia.

El Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín había concedido inicialmente la detención domiciliaria. La decisión de segunda instancia revocó ese punto y ordenó la detención preventiva en centro de reclusión, sin que ello implique una condena.

Miguel Quintero Calle fue capturado el 3 de octubre de 2026 y está vinculado a una investigación por presunta celebración indebida de contratos de seguros, peculado por apropiación agravada y circunstancias de agravación punitiva.

- crédito @alejodebedout/X
Para el presidente del Concejo de Bogotá este resultado no es definitivo, puesto que según él, el jefe detrás de todo el proceso judicial sería el exalcalde Daniel Quintero - crédito @alejodebedout/X

El expediente examina seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por $17.656 millones.

La Fiscalía General de la Nación sostiene que en esa contratación se habrían pagado presuntas coimas por $ 2.481 millones. Según su hipótesis, Miguel Quintero habría recibido $ 1.653,3 millones y otra persona investigada, identificada como Ortega, habría obtenido $ 133 millones.

Las cifras hacen parte de la teoría del caso del ente acusador y deberán ser discutidas y valoradas en el proceso judicial. Dentro de la investigación también fueron imputados Álvaro Villada, exsubdirector administrativo y financiero del Amva, y Vanesa Álvarez, exasesora jurídica de la entidad.

Daniel Quintero cuestionó el traslado y Federico Gutiérrez respaldó la decisión

Daniel Quintero criticó el procedimiento de traslado y afirmó que su hermano fue tratado como si ya hubiera sido condenado.

En una publicación en X, el exfuncionario de la administración de Gustavo Petro sostuvo que Miguel Quintero no ha sido llevado a juicio y calificó su presentación pública como la de un “trofeo de guerra”.

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero se dirige a la cámara para denunciar la situación judicial y penitenciaria de su hermano. En su declaración, señala a Federico Gutiérrez y al abogado Abelardo de la Espriella por presunto lawfare, afirmando que su familiar fue trasladado a la prisión de Cómbita sin una condena previa. Asimismo, solicita la intervención de la justicia y convoca a los sectores progresistas frente a las medidas aplicadas en el proceso - crédito @QuinteroCalle/X

El exalcalde cuestionó que su hermano fuera enviado a Cómbita, lejos de Medellín, donde reside su hija de seis años.

Así mismo, el exsuperintendente de Salud expresó que el proceso responde a una persecución política y pidió que los jueces intervengan ante lo que considera un abuso.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la revocatoria de la detención domiciliaria.

El mandatario aseguró que su administración apeló la medida inicial y afirmó que espera nuevas decisiones de la justicia en los procesos relacionados con la anterior administración municipal.

La Dirección del complejo penitenciario de Bello deberá reportar el traslado a la autoridad judicial a cargo del proceso y al Grupo de Asuntos Penitenciarios del Inpec.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a la decisión judicial que revoca la detención domiciliaria concedida a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero. Tras una apelación presentada, un juez de la República ordenó el arresto y traslado a un centro penitenciario del investigado - crédito @FicoGutierrez/X

Temas Relacionados

Miguel Quintero CalleAlejandro De BedoutPresidente del Concejo de MedellínBienvenido a la patria milagroInteligencia artificialColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Llaneros vs. Junior, en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del bicampeón de Colombia en Villavicencio

El equipo dirigido por Sebastián Viera sigue haciendo cuentas pese a que algunos resultados y combinaciones matemáticas lo dan por eliminado de las finales de Navidad

Llaneros vs. Junior, en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del bicampeón de Colombia en Villavicencio

James Rodríguez y sus compañeros de Atlético Nacional también celebraron Halloween en su sede deportiva: el volante se disfrazó de El Joker

El equipo Verdolaga compartió imágenes de la celebración en su sede, donde jugadores y futbolistas de las inferiores cambiaron el uniforme por personajes de cine y cultura popular

James Rodríguez y sus compañeros de Atlético Nacional también celebraron Halloween en su sede deportiva: el volante se disfrazó de El Joker

Chontico Día resultados de hoy sábado 31 de octubre, esta fue la jugada ganadora

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Chontico Día resultados de hoy sábado 31 de octubre, esta fue la jugada ganadora

Tribunal Superior Militar aumentó condena de 16 meses contra un mayor del Ejército por ataques a sus subalternos en batallón de Cali

De acuerdo con el Tribunal, el oficial profirió insultos y expresiones denigrantes contra integrantes de la unidad, con señalamientos dirigidos en particular a las mujeres militares

Tribunal Superior Militar aumentó condena de 16 meses contra un mayor del Ejército por ataques a sus subalternos en batallón de Cali

Paola Holguín cuestionó críticas por publicación de un niño disfrazado de Abelardo de la Espriella y congresista del Pacto Histórico le contestó: “Bienvenida a la democracia”

La titular de la cartera de Cultura aseguró que las críticas por la exposición del menor en redes sociales contrastaban con la tolerancia que, según ella, algunos sectores tienen frente al reclutamiento forzado de niños; a lo que José Luis Bohórquez reaccionó con mención a lo sucedido en el Museo Nacional

Paola Holguín cuestionó críticas por publicación de un niño disfrazado de Abelardo de la Espriella y congresista del Pacto Histórico le contestó: “Bienvenida a la democracia”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

James Rodríguez y sus compañeros de Atlético Nacional también celebraron Halloween en su sede deportiva: el volante se disfrazó de El Joker

James Rodríguez y sus compañeros de Atlético Nacional también celebraron Halloween en su sede deportiva: el volante se disfrazó de El Joker

Aterciopelados hizo vibrar nuevamente a Bogotá al celebrar los 30 años de ‘La Pipa de la Paz’

Yina Calderón contó detalles de su visita a Epa Colombia en la cárcel de Ibagué tras casi dos años sin verse: “Muy baja de peso”

Hermano de Kbeto Zuleta reveló el reciente parte médico del cantante tras el trágico accidente de su bus en Cesar: “Todavía en estado crítico”

Yina Calderón anunció que fue a visitar a Epa Colombia en la carcel de Ibagué: “Aquí estoy, amiga”

Deportes

Vincent Kompany, técnico de Luis Díaz en Bayern Múnich, no lo dirigirá en las canchas por buen tiempo: “Queremos que descanse”

Vincent Kompany, técnico de Luis Díaz en Bayern Múnich, no lo dirigirá en las canchas por buen tiempo: “Queremos que descanse”

Llaneros vs. Junior, en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del bicampeón de Colombia en Villavicencio

Santa Fe vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina 2026 - en vivo: las leonas buscarán el tercer puesto

Carlos Andrés Gómez, futbolista de la selección Colombia, estaría cerca de llegar a un equipo de la Premier League: de cuál se trata

Daniel Muñoz ingresó en el segundo tiempo en la derrota del Nottingham Forest ante Brentford por la Premier League: su equipo quedó cerca de la zona de descenso