Miguel Quintero fue trasladado a la cárcel de Cómbita, Boyacá, y el presidente del Concejo de Medellín decidió “encararlo” al estilo De la Espriella: “Bienvenido a la patria milagro”

En el video, De Bedout le dice a Quintero la frase "Bienvenido a la patria milagro", mencionada recurrentemente por el presidente colombiano - crédito @alejodebedout/X

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Luego de que se revelaron las imágenes de Miguel Andrés Quintero Calle esposado y con uniforme de reclusa, y se confirmó que permanecerá recluido en la cárcel El Barne de Cómbita, Boyacá, las reacciones a su situación judicial no se hicieron esperar.

Uno de los que se mostró a favor de la medida fue el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, que con la ayuda de la inteligencia artificial (IA), el cabildante por Creemos emuló al presidente Abelardo de la Espriella y la particular forma en la que ha encarado a algunos de los detenidos que han dejado los megaoperativos por parte del Bosur (Bloque operacional de seguridad urbana) en Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá, y en los que al final el jefe de Estado, luego de recordarles algunos de los delitos por los que los acusan, les dice: “Bienvenido a la patria milagro”.

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Para tal fin, De Bedout compartió un video desde su cuenta de X en el que imitó la polémica forma de intervenir del jefe de Estado como parte de las acciones que ha liderado en contra de la delincuencia, y que ha generado un debate entre abogados penalistas.

“Miguelito, así te quería ver, tras las rejas. No pues que muy guapito robándote la ciudad de Medellín con tu hermanito. Se les acabó la guachafita. Bienvenidos a la patria milagro. Falta el líder de la banda. Bienvenidos a la patria milagro”, dijo el presidente del Concejo al final de la grabación, y en alusión a Daniel Quintero Calle, exalcalde de la capital antioqueña.

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De Bedout compartió el video desde su cuenta de X la tarde del viernes 30 de octubre de 2026 - crédito @alejodebedout/X

La decisión judicial que celebró De Bedout se conoció luego de que un juez penal de circuito de Medellín revocara parcialmente la medida de detención domiciliaria que se le había concedido en primera instancia.

El hermano de Quintero fue trasladado el viernes 30 de octubre desde el Complejo Penitenciario y Carcelario de Bello hacia el centro penitenciario de alta y media seguridad de Boyacá.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó que el procedimiento se realizara bajo custodia reforzada y con apoyo de la Policía Nacional.

La Resolución 008962, firmada por el director general del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, estableció medidas para proteger la integridad física del procesado y prevenir eventuales fugas, rescates o atentados durante el traslado.

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Un juez revocó la medida de arresto domiciliario mientras se investigaba un caso de corrupción en el que está involucrado - crédito Polícia Nacional

La decisión judicial modificó únicamente el lugar de reclusión

La providencia judicial mantuvo la medida de aseguramiento contra Quintero Calle, aunque dispuso que esta se cumpla en un establecimiento penitenciario y no en su residencia.

El Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín había concedido inicialmente la detención domiciliaria. La decisión de segunda instancia revocó ese punto y ordenó la detención preventiva en centro de reclusión, sin que ello implique una condena.

Miguel Quintero Calle fue capturado el 3 de octubre de 2026 y está vinculado a una investigación por presunta celebración indebida de contratos de seguros, peculado por apropiación agravada y circunstancias de agravación punitiva.

Para el presidente del Concejo de Bogotá este resultado no es definitivo, puesto que según él, el jefe detrás de todo el proceso judicial sería el exalcalde Daniel Quintero - crédito @alejodebedout/X

El expediente examina seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por $17.656 millones.

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La Fiscalía General de la Nación sostiene que en esa contratación se habrían pagado presuntas coimas por $ 2.481 millones. Según su hipótesis, Miguel Quintero habría recibido $ 1.653,3 millones y otra persona investigada, identificada como Ortega, habría obtenido $ 133 millones.

Las cifras hacen parte de la teoría del caso del ente acusador y deberán ser discutidas y valoradas en el proceso judicial. Dentro de la investigación también fueron imputados Álvaro Villada, exsubdirector administrativo y financiero del Amva, y Vanesa Álvarez, exasesora jurídica de la entidad.

Daniel Quintero cuestionó el traslado y Federico Gutiérrez respaldó la decisión

Daniel Quintero criticó el procedimiento de traslado y afirmó que su hermano fue tratado como si ya hubiera sido condenado.

En una publicación en X, el exfuncionario de la administración de Gustavo Petro sostuvo que Miguel Quintero no ha sido llevado a juicio y calificó su presentación pública como la de un “trofeo de guerra”.

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El exalcalde de Medellín Daniel Quintero se dirige a la cámara para denunciar la situación judicial y penitenciaria de su hermano. En su declaración, señala a Federico Gutiérrez y al abogado Abelardo de la Espriella por presunto lawfare, afirmando que su familiar fue trasladado a la prisión de Cómbita sin una condena previa. Asimismo, solicita la intervención de la justicia y convoca a los sectores progresistas frente a las medidas aplicadas en el proceso - crédito @QuinteroCalle/X

El exalcalde cuestionó que su hermano fuera enviado a Cómbita, lejos de Medellín, donde reside su hija de seis años.

Así mismo, el exsuperintendente de Salud expresó que el proceso responde a una persecución política y pidió que los jueces intervengan ante lo que considera un abuso.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la revocatoria de la detención domiciliaria.

El mandatario aseguró que su administración apeló la medida inicial y afirmó que espera nuevas decisiones de la justicia en los procesos relacionados con la anterior administración municipal.

La Dirección del complejo penitenciario de Bello deberá reportar el traslado a la autoridad judicial a cargo del proceso y al Grupo de Asuntos Penitenciarios del Inpec.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a la decisión judicial que revoca la detención domiciliaria concedida a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero. Tras una apelación presentada, un juez de la República ordenó el arresto y traslado a un centro penitenciario del investigado - crédito @FicoGutierrez/X