Exministro de Defensa Pedro Sánchez descartó ser candidato a la Gobernación de Boyacá: “No tengo aspiraciones a cargos de elección popular”

Pedro Sánchez, exministro de Defensa de Colombia, afirmó que no aspira a cargos de elección popular (Catalina Olaya/Colprensa)

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El exministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez, en el gobierno de Gustavo Petro, descartó una eventual candidatura a la Gobernación de Boyacá y aseguró que no tiene aspiraciones a cargos de elección popular. El pronunciamiento respondió a versiones que circularon en redes sociales sobre una posible postulación en su departamento de origen.

“Hoy la política no hace parte de mi proyecto de vida ni tengo aspiraciones a cargos de elección popular”, afirmó Sánchez en una publicación en su cuenta en X. También señaló que no pertenece ni respalda a ningún partido político.

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El exfuncionario agradeció a quienes lo han mencionado como posible gobernador de Boyacá, aunque insistió en que su proyecto personal está alejado de la competencia electoral. “Mi único compromiso es con la Constitución y la ley”, añadió.

El rumor se inició luego de una entrevista que concedió el exministro boyacense a Caracol Radio, en la que afirmó que “donde crea que yo pueda servir, lo haré con mucho cariño (...) Si entendí algo también, que digamos, yo no soy político, soy soldado, desde mi juventud soy soldado. Si, puede ser que haya estudiado, no sé, tres maestrías o especializaciones, soy soldado. Y en este momento, la verdad es que lo único que busco yo es el bien general y poner mis intereses personales subordinados a lo que quiera el país”.

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El exministro de Defensa, Pedro Sánchez, negó aspiraciones políticas para 2027 (@PedroSanchezCol/X)

Con estas declaraciones, algunos medios periodísticos publicaron que el exdirigente de la Defensa no había descartado alguna aspiración a un cargo público.

Incluso, cuando ofreció algunas sugerencias al actual jefe de la cartera de seguridad nacional: “El problema de seguridad no solamente se soluciona con armas. Se requiere una visión integral, una acción integral. Mientras existan países que consumen droga, por ejemplo, pues habrá países productores. Se requiere no solamente que sea aquí a nivel nacional, sino también internacional”.

El exministro Sánchez aseguró que priorizará a su familia y su formación personal

El anterior jefe de la cartera de Defensa afirmó que, después de 36 años de servicio en distintas funciones, su prioridad será compartir tiempo con su familia y continuar con su crecimiento personal: “Sigo aportando en transparencia y liderazgo, y estudiando los retos de la inteligencia artificial y la geopolítica. Seguiré sirviendo a nuestra amada Colombia desde donde le sea útil”.

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Pedro Sánchez aseguró que su interés es servirle al país con su experiencia, pero aún no en la política (@PedroSanchezCol/X)

Defendió su gestión en el gobierno Petro

En el mensaje, Sánchez hizo un balance de su período como ministro de Defensa, cargo que ocupó entre marzo de 2025 y agosto de 2026.

Entre los resultados enumerados, afirmó que durante su administración se realizaron las elecciones presidenciales “más concurridas de la historia” sin alteraciones del orden público. También aseguró que más de 6.000 integrantes de grupos armados fueron capturados, desmovilizados o neutralizados.

El exministro indicó que las Fuerzas Militares ejecutaron 21 bombardeos y que se produjo “un combate cada 20 horas”. Además, sostuvo que se incautaron cerca de 1.300 toneladas de cocaína, con un récord en 2025, y que las autoridades destruyeron un laboratorio para el procesamiento de drogas cada hora y media.

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El exministro de Defensa Pedro Sánchez reconoció y exaltó los resultados de su gestión (Mauricio Dueñas/EFE)

“Gracias a nuestros héroes y heroínas de la patria, que con enorme sacrificio hicieron posible cada resultado”, expresó Sánchez.

El exfuncionario también atribuyó a su gestión un aumento de la favorabilidad de las Fuerzas Militares, que situó en 81,4%, y de la Policía Nacional, con 69%, según cifras que atribuyó a Invamer.

Sostuvo que el índice anticorrupción del sector pasó de 64 a 83 puntos. A la vez, mencionó un incremento del pie de fuerza y la ampliación de capacidades de movilidad, ataque, inteligencia y defensa contra drones.

Dentro de los datos que destacó figura el aumento de la bonificación para quienes prestan servicio militar y policial. Según su publicación, el pago pasó de $300.000 a $1.750.905, lo que equivale a un alza de 484%.

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