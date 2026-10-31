Colombia

Empresario fue enviado a prisión por presunto abuso sexual contra campeona de surf: familia de la víctima recibió amenazas de muerte

La decisión se adoptó luego de que la Fiscalía solicitara la medida de aseguramiento en centro carcelario, petición que contó con el respaldo de la Procuraduría y del representante de víctimas

El empresario deberá permanecer recluido en la Cárcel Distrital El Bosque de Barranquilla, luego de que el juez acogiera la solicitud presentada por la Fiscalía (Fiscalía General de la Nación)
El empresario deberá permanecer recluido en la Cárcel Distrital El Bosque de Barranquilla, luego de que el juez acogiera la solicitud presentada por la Fiscalía (Fiscalía General de la Nación)
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El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Colombia ordenó que Juan Fernando Álvarez Torres permanezca recluido en la Cárcel Distrital El Bosque de Barranquilla (Atlántico), mientras avanza el proceso penal en su contra. El empresario es investigado por el presunto delito de acto sexual violento contra una adolescente de 16 años, reconocida deportista de surf en el Atlántico.

La decisión fue recibida favorablemente por los familiares de la joven, quienes habían denunciado amenazas e intimidaciones después de que el caso se hiciera público.

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La medida de aseguramiento en centro carcelario fue impuesta luego de que el despacho judicial estudiara la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación. El juez acogió los argumentos del ente acusador, que consideró que existían elementos para establecer una inferencia razonable de autoría del procesado en los hechos denunciados.

Durante la audiencia, el representante de la Procuraduría y el abogado de la víctima, Julio R. del Villar, respaldaron la petición de la Fiscalía para que el empresario fuera enviado a prisión mientras continúa la investigación. Al empresario le habían sido imputados cargos por el delito de acto sexual violento, señalamiento que no aceptó durante el procedimiento judicial.

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Por ahora, deberá permanecer privado de la libertad mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de las circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos.

Álvarez Torres no aceptó los cargos que le fueron imputados durante el proceso judicial, pese a que la Fiscalía sostuvo que existían elementos para establecer una inferencia razonable de autoría (Fiscalía General de la Nación)
Álvarez Torres no aceptó los cargos que le fueron imputados durante el proceso judicial, pese a que la Fiscalía sostuvo que existían elementos para establecer una inferencia razonable de autoría (Fiscalía General de la Nación)

Los hechos denunciados por la joven

Juan Fernando Álvarez Torres fue capturado el martes 20 de octubre de 2026 en Barranquilla, cuando se movilizaba en su vehículo hacia el barrio Villa Santos para realizar una diligencia personal. El procedimiento se efectuó mediante una orden judicial y estuvo a cargo de integrantes de la Policía de Infancia y Adolescencia, con acompañamiento del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

La investigación está relacionada con un episodio que habría ocurrido el 2 de octubre en una oficina del empresario, ubicada dentro de Kilymandiaro Sunset Paradise, un establecimiento comercial situado en Puerto Colombia, Atlántico. Según la denuncia de la adolescente, el hombre habría iniciado una conversación de contenido sexual que incluyó preguntas íntimas que la hicieron sentir presionada e incómoda.

La joven, que practica surf y tiene 16 años, dio a conocer inicialmente su denuncia a través de las redes sociales. Posteriormente, formalizó el señalamiento ante la Fiscalía en una Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde además manifestó que recibió mensajes intimidatorios y amenazas de muerte dirigidas contra ella y sus familiares después de hacer pública la situación.

En su momento, la deportista señaló que un vehículo, presuntamente relacionado con el empresario, permanecía cerca de la vivienda de sus familiares, por lo que solicitó protección de las autoridades.

Surfista víctima de agresión sexual
La familia de la adolescente habría recibido amenazas de muerte e intimidaciones después de que se conocieran los señalamientos contra el empresario, situación por la que también solicitaron protección a las autoridades (Instagram)

La versión del empresario y los señalamientos de la defensa de la víctima

Antes de que se conociera la decisión de enviarlo a prisión, Álvarez Torres entregó su versión de lo sucedido en una entrevista con el medio digital Impacto News. En esa oportunidad, negó que su actuación correspondiera a los hechos denunciados y cuestionó el señalamiento de la adolescente.

Al referirse a las circunstancias en las que habría ocurrido el episodio, sostuvo que en el establecimiento había otras personas y que la situación se desarrolló en un periodo corto. En su declaración manifestó: “Estaba la gente de seguridad, estaba el almacén abierto, estaba la señora del almacén con su hija, estaba el artesano con sus dos hijos, los que viven aquí, los meseros. Esto pasó, esto ocurrió aquí en un minuto y medio”.

También se refirió a la conversación que habría sostenido con la menor y reconoció que tuvo una reacción que calificó como un impulso. Sobre ese punto expresó: “Eso fue un impulso, soy humano. La cagamos. ¿Quién no la ha cagado? Fue un error de dos segundos. Pero bueno, ahí está. Todo lo dejamos en manos de Dios. No en el pensamiento ni el testimonio de los humanos. El único que lo ve todo es nuestro Dios”.

En la misma entrevista, el empresario cuestionó las consecuencias personales y económicas que, según dijo, le había generado la denuncia. Además, sostuvo que lo ocurrido correspondió a una equivocación de la adolescente, sin aceptar responsabilidad por los hechos que se le atribuyen.

Surfista víctima abuso sexual
Álvarez Torres negó los señalamientos en los términos expuestos por la denunciante y calificó lo ocurrido como un impulso y un error (Captura de video ImpactoNews/YouTube)

Por su parte, Julio del Villar explicó en declaraciones al mismo medio que la Fiscalía cuenta con diferentes elementos para respaldar la denuncia. Entre ellos mencionó el relato de la adolescente, registros de cámaras de seguridad, testimonios de personas que estuvieron con ella después del episodio y un video que, según afirmó, el propio señalado habría enviado a los padres de la menor.

El abogado también describió que la joven se encontraba practicando surf cuando habría tenido contacto con el empresario. Según su relato, este la habría tomado del brazo, la habría sentado para conversar y posteriormente la habría conducido a la oficina.

“Lo primero es el dicho de la menor; esa es la prueba reina. Después, hay unos videos de cámaras de seguridad, hay unas personas que estuvieron con la menor cuando ella comienza a contar y hay un video donde el mismo agresor se lo envía a los padres de la menor diciendo lo que había sucedido”, señaló el representante de víctimas.

Tras conocerse la denuncia, Kilymandiaro Sunset Paradise emitió un pronunciamiento señalando que no tenía participación en lo sucedido y explicó que funciona en un lote cuya propiedad pertenece a Juan Fernando Álvarez Torres, pero que el terreno se encuentra alquilado.

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