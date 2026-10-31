La Dian anunció nuevas medidas contra la evasión, contrabando y delitos asociados al narcotráfico: llevan cerca de 4.259 incautaciones

La DIAN anunció nuevas acciones contra la evasión, el contrabando y las redes vinculadas con actividades criminales - crédito @infopresidencia/X

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), a través de su director, Andrés Felipe Velásquez Reyes, comunicó que, junto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, presentará iniciativas normativas para reforzar el control aduanero y tecnológico ante la evasión, el contrabando y las economías criminales.

Según la información divulgada por la Presidencia de la República, entre el 7 de agosto y el 11 de octubre, la Dian logró 4.259 incautaciones de mercancía ilegal por un valor superior a $151.000 millones.

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Conforme a la información oficial, dicha cifra representó un aumento del 82,6% frente al mismo lapso del gobierno anterior, cuando las retenciones alcanzaron cerca de $83.000 millones.

Andrés Felipe Velásquez Reyes informó que la entidad retuvo mercancía ilegal por más de $151.000 millones entre el 7 de agosto y el 11 de octubre (Dian - @infopresidencia/X)

Por ende, Velásquez afirmó que las conductas investigadas “comprometen la sostenibilidad fiscal, la seguridad nacional, la salud pública y la competencia leal y el desarrollo económico de nuestro país”.

“Estas conductas interconectadas se nutren de recursos ilícitos, se articulan con estructuras criminales, nacionales e internacionales y exigen, por lo tanto, una respuesta armónica y contundente por parte de las instituciones del Estado”, dijo en el video que compartieron desde la Presidencia.

La respuesta es la elaboración de propuestas que serán trabajadas con el Ministerio de Hacienda. Para este fin, ambas instituciones buscarán adecuar el contexto jurídico frente a delitos transnacionales, cibercriminalidad y estructuras dedicadas a actividades ilegales.

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El director de la Dian indicó que los controles apuntarán a frenar tránsitos no autorizados de maquinaria amarilla, drones, precursores químicos, medicamentos desviados para la fabricación de drogas sintéticas y gasolina destinada al procesamiento de insumos del narcotráfico.

También mencionó la producción y exportación ilegal de oro y minerales estratégicos, además de las exportaciones ficticias.

Andrés Felipe Velásquez Reyes, director de la Dian, informó que la entidad retuvo mercancía ilegal por más de $151.000 millones entre el 7 de agosto y el 11 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plan de la entidad contempla la recuperación de cartera, la lucha contra la evasión y la facilitación del cumplimiento tributario. Sobre el primer punto, Velásquez sostuvo que la Dian buscará priorizar los cobros e incentivar la normalización de obligaciones pendientes.

En materia de fiscalización, anunció que la entidad cruzará información sobre activos en el exterior, facturación electrónica, documentos electrónicos, datos exógenos y criptoactivos para detectar operaciones que puedan estar vinculadas con la evasión fiscal o el contrabando.

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El alto funcionario indicó que la administración busca simplificar los trámites y mejorar la relación con los contribuyentes.

Estados Unidos y aduanas europeas participarán en la cooperación

Velásquez también destacó la cooperación con autoridades internacionales para combatir las redes asociadas al contrabando, el lavado de activos y el narcotráfico.

Según su declaración, Estados Unidos está participando en el plan a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés). La Dian también trabaja con las aduanas de Suecia, España y Países Bajos, además de la Dirección de Antinarcóticos y Migración Colombia.

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El motivo de esto es poder implementar “la cultura tributaria y el cumplimiento de nuestras obligaciones”, que serán “el camino correcto para garantizar la seguridad, la sostenibilidad fiscal y el desarrollo de nuestra patria”.

La entidad destacó la cooperación con autoridades de Estados Unidos, Suecia, España y Países Bajos para reforzar los controles contra el contrabando y el lavado de activos (Luisa González/Reuters)

Los operativos que tienen a las autoridades ideando estrategias

De acuerdo con el funcionario, los operativos de mayor valor se concentraron en mercancías como textiles, confecciones, cigarrillos, productos de tabaco, maquinaria y aparatos eléctricos y electrónicos. Las acciones se realizaron principalmente en Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Maicao.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en Cali entre el 24 y el 27 de septiembre. Allí, la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) intervinieron una bodega clandestina en la que, según Velásquez, se aprehendió mercancía por $38.520 millones.

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El operativo incluyó el hallazgo de más de 1,8 millones de pares de zapatos, además de confecciones, productos de perfumería y juguetes.

En un operativo en Cali, la Dian aprehendió mercancía avaluada en $38.520 millones, entre ella más de 1,8 millones de pares de zapatos (@DIANColombia/X)

La segunda operación se desarrolló el 29 y 30 de septiembre, con 992 verificaciones simultáneas en depósitos públicos y lugares de arribo de Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali, Ipiales y Medellín.

La tercera acción ocurrió el 20 de octubre en la vía Bosconia-El Paso, en el departamento del Cesar. Según la declaración del director, funcionarios de la Dian retuvieron una tractomula que transportaba más de 570.000 cajetillas de cigarrillos, avaluadas en más de $4.130 millones.

“El resultado de estas tres acciones: 132 medidas cautelares valoradas en más de $14.675 millones”, señaló Velásquez. Entre esas medidas incluyó aprehensiones, retenciones temporales y suspensiones de operación.

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