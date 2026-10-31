Colombia

Funcionaria del Dapre denunció haber sido interrogada y requisada desnuda en la Casa de Nariño: Petro pidió investigar presunta tortura psicológica

La servidora pública aseguró que permaneció cerca de cuatro horas y media en las instalaciones de la Presidencia, donde fue cuestionada por sus vínculos laborales y personales, sus publicaciones en redes sociales y su supuesta relación con figuras políticas

Durante el interrogatorio, los hombres le habrían mostrado fotografías y publicaciones de sus redes sociales, entre ellas una imagen en la que aparecía un puesto callejero de la campaña de Iván Cepeda, por la que fue cuestionada debido a su condición de funcionaria pública (crédito Presidencia de Colombia y @DAPRE/Facebook)
Durante el interrogatorio, los hombres le habrían mostrado fotografías y publicaciones de sus redes sociales, entre ellas una imagen en la que aparecía un puesto callejero de la campaña de Iván Cepeda, por la que fue cuestionada debido a su condición de funcionaria pública (crédito Presidencia de Colombia y @DAPRE/Facebook)
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Una funcionaria del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) —cuya identidad se mantiene bajo reserva— denunció haber sido sometida a un interrogatorio sin acompañamiento de un abogado y a una requisa en la que fue obligada a quitarse toda la ropa en un baño de la Casa de Nariño. El procedimiento habría sido realizado por personas que no se identificaron y una oficial de la Policía Nacional, según el testimonio conocido por La Nueva Prensa.

La denuncia, conocida por el medio en mención, señala que la servidora pública fue convocada a una reunión en la Presidencia, donde le formularon preguntas sobre su ingreso a la entidad, sus relaciones personales, sus actividades en redes sociales y sus posibles vínculos con el expresidente Gustavo Petro. La mujer aseguró que durante la diligencia recibió presiones, terminó llorando y posteriormente fue sometida a una revisión corporal completamente desnuda.

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El caso fue conocido por el mismo Petro, que se pronunció a través de su cuenta de X y señaló al actual director del Dapre por los hechos denunciados: “A este extremo ha llegado el señor Carlos Ríos Puerta en un abierto abuso de poder y violación sistemática de derechos humanos en el DAPRE tratando de buscar mujeres progresistas en la administración pública”.

Y agregó: “La denuncia debe ampliarse a tortura psicológica”.

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Funcionaria del DapreGustavo PetroCarlos Andrés Ríos PuertaPresunta tortura psicológicaDapreColombia-Noticias

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