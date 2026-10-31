Ministro de Justicia, Iván Cancino, rechazó el asesinato de dragoneante del Inpec en Cali y aseguró que el Gobierno irá tras los responsables

Cancino condenó el asesinato y expresó su solidaridad con los familiares de Ramírez Sáchica, sus compañeros de trabajo y los integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia (Cristian Bayona/Colprensa e @INPEC_Colombia/X)

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El asesinato de Luis Francisco Ramírez Sáchica, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), ocurrido el viernes 30 de octubre de 2026 en Cali, generó pronunciamientos de rechazo por parte del Ministerio de Justicia y de las directivas de la institución. El funcionario fue atacado en el barrio El Recuerdo, a pocas cuadras del establecimiento penitenciario de Villahermosa, donde prestaba sus servicios.

De acuerdo con la información preliminar conocida sobre el caso, el ataque se produjo cuando el dragoneante ya había finalizado su jornada laboral en la cárcel de Villahermosa. Hasta el momento, no se han entregado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el homicidio, el número de personas que habrían participado en el hecho o las posibles razones detrás de la agresión.

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Tampoco se ha informado sobre capturas relacionadas con el asesinato. Se espera que la Fiscalía General de la Nación adelante las respectivas investigaciones para establecer cómo ocurrió el crimen, identificar a los responsables y determinar los móviles del ataque contra el integrante del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Inpec.

La investigación deberá establecer si el asesinato estuvo relacionado con las funciones que desempeñaba el funcionario en el sistema penitenciario, así como las circunstancias que rodearon el ataque.

Ministerio de Justicia e Inpec rechazaron el crimen

El Ministerio de Justicia informó que el dragoneante llevaba más de 18 años al servicio del Inpec (Colprensa)

Tras conocerse el asesinato, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario se pronunció a través de sus cuentas oficiales, donde lamentó la muerte de su funcionario y expresó su rechazo frente a lo ocurrido. “Este crimen nos enluta y merece nuestro absoluto rechazo”, manifestó la entidad en su mensaje en X.

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El Inpec también señaló que la labor penitenciaria no puede continuar siendo blanco de amenazas y hechos de violencia. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones necesarias, esclarezcan las circunstancias del homicidio y garanticen justicia.

Al pronunciamiento del Inpec se sumó el del ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino, el cual rechazó de manera categórica el asesinato de Ramírez, perteneciente al Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Inpec y adscrito al establecimiento penitenciario de Cali.

El Inpec rechazó el homicidio y manifestó que la labor penitenciaria no puede continuar siendo blanco de amenazas y hechos de violencia - crédito @INPEC_Colombia/X

En un comunicado, la cartera de Justicia destacó que el dragoneante llevaba más de 18 años al servicio de la institución, periodo durante el cual recibió reconocimientos por su buena conducta y compromiso con el servicio público.

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El ministro también expresó su acompañamiento a los familiares del funcionario, sus compañeros y los integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. Asimismo, señaló que el Gobierno nacional mantendrá las acciones dirigidas a dar con los responsables del crimen.

“Bajo el liderazgo del señor presidente de la República, Abelardo de la Espriella, el Gobierno nacional reitera su determinación de enfrentar con toda la contundencia de la ley las acciones criminales que atentan contra la vida de quienes sirven al Estado y garantizan la seguridad del sistema penitenciario”, sostuvo Cancino.

En el mismo pronunciamiento, el jefe de la cartera de Justicia se refirió a las agresiones contra los funcionarios penitenciarios y aseguró que ningún integrante del Inpec debe ser víctima de amenazas o intimidaciones por el cumplimiento de sus labores.

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El jefe de la cartera de Justicia señaló que continuará articulando esfuerzos con las autoridades para contribuir al esclarecimiento del crimen, la identificación de los responsables y su judicialización (Sofía Toscano/Colprensa)

“Estos hechos son inadmisibles. Ningún funcionario del INPEC debe ser objeto de amenazas, intimidaciones o ataques por el cumplimiento de su deber. Atentar contra nuestros guardianes es atentar contra la institucionalidad y la seguridad de los colombianos (sic)”, posteó.

El alto funcionario reiteró el compromiso del Gobierno nacional con la protección de los integrantes del sistema penitenciario y la defensa de la vida de quienes desempeñan funciones de custodia y vigilancia.

“No permitiremos que la violencia y la intimidación pretendan doblegar a quienes sirven a Colombia. La protección de nuestros funcionarios, el respeto por la autoridad y la defensa de la vida son compromisos irrenunciables del Gobierno nacional”, concluyó el ministro en el comunicado.

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