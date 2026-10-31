Cayó en Risaralda alias Tommy, ciudadano neerlandés requerido por la Interpol por narcotráfico en los Países Bajos

El ciudadano de los Países Bajos quedó ante la Fiscalía mientras se definen los procedimientos judiciales y diplomáticos para una posible extradición - crédito Migración Colombia

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Desde la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) se confirmó el sábado 31 de octubre de 2026 la captura de un ciudadano neerlandés conocido como alias Tommy, requerido mediante notificación roja de ese organismo por un proceso relacionado con narcotráfico en los Países Bajos.

De acuerdo con la información oficial divulgada por Migración Colombia, el procedimiento, que se llevó a cabo en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, contó con coordinación del Servicio de Seguridad Interior de Francia y del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos.

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Las autoridades hicieron efectiva la orden internacional contra el extranjero, que deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La Policía Nacional señaló que la operación se desarrolló dentro de las acciones contra redes de crimen organizado transnacional.

El joven ya tenía una red de organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes (Migración Colombia-Policía Nacional)

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras avanzan los trámites diplomáticos y judiciales para una eventual extradición.

Según la Dijín, “Tommy” se habría instalado “estratégicamente” en el Eje Cafetero para establecer contactos con estructuras dedicadas al narcotráfico en la región.

El director de Investigación Criminal e Interpol, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, afirmó que el ciudadano neerlandés habría coordinado desde esa zona la logística para el transporte de cargamentos de droga hacia puertos europeos.

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De acuerco con su declaración, el investigado ya tendría una lista de alianzas con organizaciones locales para el envío de estupefacientes.

Autoridades colombianas, francesas y estadounidenses participaron en el procedimiento contra el extranjero, quien tenía una circular roja emitida a petición de la justicia neerlandesa (Migración Colombia)

Capturaron en Pereira a alias El Viejo, colombiano requerido por Perú con circular roja de Interpol

Además de este caso, un colombiano identificado como José Ramiro Tobón Osorio, alias El Viejo, fue capturado en Pereira (Risaralda) tras ser requerido por las autoridades de Perú para cumplir una condena de 25 años de prisión por tráfico ilícito de drogas. El hombre tenía una notificación roja de Interpol vigente desde el 23 de mayo de 2025.

El Ejército Nacional informó que el procedimiento se realizó el 29 de octubre, cerca de las 7:00 p. m., como parte de una operación coordinada entre la Quinta División, el Gaula Militar Eje Cafetero, la Octava Brigada, el Batallón de Alta Montaña N.º 2 (Baime 2) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

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Las autoridades señalaron que Tobón estaría vinculado con el grupo armado organizado residual (GAO-r) Carolina Ramírez y con una estructura conocida como Alianza del Perú.

Las autoridades peruanas lo señalan de presuntamente liderar una red que ocultaba droga en granos de café con destino a Europa (Policía-Gaula)

De acuerdo con la investigación de las autoridades peruanas, alias El Viejo sería uno de los presuntos líderes de una organización criminal dedicada a financiar, adquirir, acondicionar y transportar pasta básica de cocaína hacia mercados internacionales.

La información conocida indica que una de las operaciones atribuidas a esa red habría consistido en el envío de droga oculta entre granos de café. El cargamento tenía como destino final Róterdam, en Países Bajos, y habría salido a través del puerto de Paita, en Perú.

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El requerimiento judicial contra Tobón establece que podría cumplir una pena de hasta 25 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas, según los datos de Interpol citados por las autoridades.

Siete extranjeros requeridos por seis países fueron expulsados de Colombia

Por otro lado, la Oficina Central Nacional de Interpol Colombia entregó a siete ciudadanos requeridos por Argentina, España, Ecuador, Venezuela, Francia y Estados Unidos para responder por procesos relacionados con narcotráfico, homicidio, delitos sexuales, lavado de activos y falsedad documental.

Los procedimientos se realizaron el 28 y 29 de octubre, con apoyo de la Dijín, Migración Colombia y autoridades de los países solicitantes. Los requeridos viajaron en vuelos comerciales bajo custodia internacional.

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Interpol Colombia y la Dijín concretaron la extradición de siete personas hacia seis países de América y Europa (Dijín Policía Nacional)

Entre los entregados figura el venezolano Adolfredo Rafael Matos Gonzáles, conocido como “El Monstruo del modelaje”, requerido en Venezuela por delitos contra la integridad sexual de menores. También fue enviado a España Édgar Germán Montoya Montoya, solicitado por acceso carnal violento.

El colombiano Óscar David Galindo Caraballo fue trasladado a Estados Unidos, donde deberá responder por concierto para delinquir y narcotráfico. A Francia fue entregado el ciudadano Edouard David Joseph Chavanne, requerido por presunto lavado de activos.

La lista incluyó además al venezolano Ender Emanuel Alvarado Contreras, solicitado por homicidio; al ecuatoriano Heraldo William Rosero Tacán, investigado por un delito sexual contra una menor; y a la ciudadana taiwanesa Po Ya Lin, requerida en Argentina por falsedad documental y encubrimiento.

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