El Centro Democrático se defiende de los que lo critican por apoyar nuevos cobros a la clase media: “Atacan como si ya tuvieran votos para subir impuestos”

La 'Ley de Rescate Económico o Fiscal' (radicada por el Gobierno de Colombia en octubre de 2026 y que congresistas del Centro Democrático plantean cambios) busca un ajuste fiscal y un recaudo de más de $44 billones (Colprensa)

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Congresistas del Centro Democrático respaldaron los recortes al gasto público contemplados en la denominada ‘Ley de Rescate Fiscal’ que presentó el Gobierno de Abelardo de la Espriella con el fin de reordenar las finanzas de la Nación, pero advirtieron que no acompañarán ningún aumento de impuestos, cotizaciones ni gravámenes al consumo que recaiga sobre la clase media colombiana.

La reacción surgió después de que la cuenta @ByViral24 publicó en X, a las 5:51 p. m. del 30 de octubre de 2026, un mensaje que acusó a los congresistas del partido, en especial a los del Centro Democrático, de buscar burocracia y de ejercer presiones sobre el Gobierno.

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“Que les quede claro a los congresistas, en especial a los del Centro Democrático. En el gobierno de Abelardo de la Espriella no habrá burocracia, así intenten presionar por donde sea. Siguen sin entender que este gobierno vino a cambiar la política para siempre. Y no nos intimidan con sus amenazas clandestinas”, escribió con exactitud la cuenta que tiene más de 135.000 seguidores en la red social.

@ByViral24, portal de noticias, atacó al Centro Democático y manifestó que en el Gobierno de De la Espriella no habrá burocracia - (@ByViral24/X)

Por supuesto, la respuesta de varios integrantes del partido uribista no se hizo esperar por medio de redes sociales.

El senador Andrés Forero respondió con tono irónico al decir que “el Gobierno presenta su ‘Ley de Rescate Fiscal’. CD anuncia apoyo al recorte del Estado, pero no al aumento de impuestos, y tuiteros gobiernistas atacan al CD como si ya tuvieran el resto de votos para subir impuestos y sin saber si los tienen para el recorte. ¡Qué desconexión! (sic)”.

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Coherencia del Centro Democrático

Andrés Forero había defendido con anticipación la coherencia de su bancada frente al gasto estatal.

“Dirijan sus críticas a otros partidos, porque con nosotros se equivocan. No estamos presionando por burocracia y por eso apoyaremos al Gobierno en su intención de reducir el Estado y disminuir el gasto. Sencillamente queremos ser coherentes en nuestra posición sobre impuestos”, insistió el congresista en la red social X.

Andrés Forero, senador, dijo que los que critican al CD por la Ley de Rescate está desconectados (@AForeroM/X)

Por su parte, el senador Hernán Cadavid cuestionó el trato político que, a su juicio, recibe el partido ante el trámite de la reforma.

“La ‘estrategia’ para presentar una reforma tributaria en el Congreso no puede ser atacar al partido de Gobierno que los acompaña”, escribió en primer lugar.

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Asimismo, explicó que “la estrategia es tener al Gobierno completo, hablar con el Congreso, trabajadores, sectores productivos, explicar alcances de la reforma. Es eso. El Centro Democrático no dejará afectar a la clase media de Colombia”.

Hernán Cadavid cuestionó el manejo político del trámite de la reforma tributaria y aseguró que el Gobierno debe dialogar con el Congreso y los sectores productivos para explicar sus alcances (@hernancadavidma/X)

Propuestas de recorte y austeridad del Centro Democrático

El senador Juan Caicedo citó una iniciativa presentada junto con Julia Correa para reducir los gastos de los propios legisladores, por lo que en la plataforma digital X escribió: “Frente al proyecto de Rescate Fiscal es necesario recordar que con Julia Correa, desde el Centro Democrático, presentamos, hace varias semanas, proyecto de ley para reducir a la mitad las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) de los congresistas. Exigimos austeridad al Gobierno y también damos ejemplo (sic)”.

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El senador Rafael Nieto Loaiza señaló que el Ejecutivo retomó medidas que antes había descartado. “En materia de facultades extraordinarias y de ajuste fiscal, el Gobierno termina proponiendo lo mismo que antes rechazó cuando lo propusieron el Centro Democrático y el Congreso. El 16 de septiembre, con la bancada del Centro Democrático, presentamos un proyecto de ley para reducir el tamaño del Estado, suprimir entidades innecesarias y recortar el gasto público”, explicó.

Rafael Nieto Loaiza, senador, manifestó que es necesaria la reducción del Estado colombiano - (@RafaNietoLoaiza/X)

Nieto Loaiza sostuvo que el Gobierno tardó en fijar una postura sobre esas facultades: “Durante mes y medio, el Gobierno guardó silencio aunque le preguntamos reiteradamente qué quería hacer con las facultades ofrecidas. Ayer, al final del día, respondió diciendo que no las quería y unos minutos después presentó una iniciativa, en el proyecto de ley de rescate fiscal, con un artículo pidiendo las facultades que dijo no querer. Se perdió mes y medio de tiempo y de agenda legislativa”.

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La ‘Ley de Rescate’ y el Presupuesto de 2027

El senador también contrastó el nuevo proyecto con la discusión presupuestaria: “Durante el debate del presupuesto, el Centro Democrático, junto con una mayoría de congresistas de otros partidos de la coalición gubernamental, propuso reducir el gasto público en dos puntos del PIB. El Gobierno se opuso vehementemente y sostuvo que ese ajuste era imposible de hacer. Por eso se aprobó el presupuesto de 634,5 billones. Sin embargo, ayer, en el proyecto de rescate fiscal, plantea ese mismo recorte. ¿Por qué lo rechazó cuando discutimos el presupuesto?”.

Sobre la disposición de la bancada, Nieto añadió: “Aquí se trata de Colombia y de los colombianos. El país necesita soluciones. Las buenas propuestas deben respaldarse, vengan de donde vengan. Y debe hacerse rápido y oportunamente. Sí al ajuste y a la reducción del tamaño del Estado y evitar cargar impositivamente a unos ciudadanos que no dan más”.

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Rechazo a mayores cargas para la clase media

Por otro lado, la senadora María Clara Posada centró sus críticas en el efecto que, según planteó, tendría la reforma sobre familias y jóvenes: “La clase media le dio la victoria al Gobierno. Hoy ese voto de confianza se pone en riesgo con una reforma tributaria que hace que sean más familias las que paguen el derroche del Estado. Aumenta el pago del impuesto de renta, de seguridad social y de productos básicos de la canasta familiar”.

“¿Cómo explicarle a un joven que no va a poder tener acceso a una tableta o a un computador para estudiar porque ahora tendrán que pagar IVA de 19%? Esto no es justo con los hogares colombianos”, se lee en su post.

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María Clara Posada, senadora, anotó que el Ley de Rescate no es justa con los hogares (@MaClaPosada/X)

Posada cuestionó además que el foco del proyecto estuviera en ampliar la carga tributaria y no en reducir el gasto: “El país esperaba que la Ley de Ajuste Fiscal se tradujera en una fuerte reducción del gasto público. Difícil justificar que el foco esté dirigido a un aumento de la carga tributaria para la clase media”.

La senadora también cuestionó la distribución prevista del ajuste para 2030 y anunció que se opondrá a incrementos tributarios.

“De cada $100 del ajuste fiscal en 2030, $35 son recortes de gasto y $64 son impuestos y cotizaciones. Tenemos que recortar el funcionamiento del Estado en 3% del PIB y no cargar a los colombianos para financiar el derroche. Más cargas tributarias se traducen en menor libertad. No votaré ningún aumento de impuestos para las familias trabajadoras”, agregó la legisladora en su publicación.

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Recortes y rechazo al componente tributario

Además, el representante a la Cámara Daniel Briceño resumió su postura con la consigna “ni puestos ni impuestos” y anticipó que respaldaría los recortes administrativos, las rebajas tributarias y los incentivos a la inversión contemplados en la iniciativa. Entre las medidas que valoró figuran una reducción del 50% de los contratistas, del 20% de la nómina oficial, restricciones para eventos y agasajos, y una rebaja del impuesto de renta empresarial del 33% al 31%.

Daniel Briceño, representantes a la Cámara, dijo que "apoyaré todos los recortes, rebajas tributarias e incentivos a la inversión propuestos por el presidente Abelardo De La Espriella. Además propondremos reducciones a la Procuraduría, la UNP, la Contraloría y el Congreso" - @DanielBricen

Briceño también respaldó la devolución del IVA a los sectores de menores ingresos, pero cuestionó los posibles gravámenes sobre la renta de personas naturales, productos de la canasta familiar, medicina prepagada y cotizaciones de salud. Propuso además recortes presupuestarios para la Procuraduría, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Contraloría y el Congreso, así como una revisión de los gastos en esquemas de seguridad y vehículos blindados.

“Sobre los impuestos a la clase media no pienso apoyarlos. Así como voté negativamente a las nefastas reformas tributarias de Galán en el Concejo, mantendré la coherencia. Eso dijimos en campaña. Apoyaré todos los recortes, rebajas tributarias e incentivos a la inversión propuestos por el presidente Abelardo de la Espriella. Además propondremos reducciones a la Procuraduría, la UNP, la Contraloría y el Congreso”, afirmó en un video compartido en redes sociales.

La posición compartida por los seis congresistas traza una condición política para el trámite de la ley: acompañar la reducción efectiva del aparato estatal, pero sin trasladar el costo del ajuste a los ingresos y el consumo de los colombianos.