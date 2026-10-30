Colombia

Gustavo Petro acusó al director del Dapre de crear supuesta lista de 48 mujeres señaladas de recibir contratos a cambio de servicios sexuales

Según el exmandatario, el funcionario Carlos Ríos se habría encargado de perfilar a cada una de las personas, al parecer por su experiencia en la entidad y su ideología política, para armar dicho grupo

Gustavo Petro y Carlos Ríos Puerta
El expresidente Gustavo Petro acusó al director del Dapre, Carlos Ríos Puerta, de fabricar la supuesta lista de 48 mujeres que contrataron con el anterior Gobierno a cambio de servicios sexuales - crédito Colprensa / @CarlosARiosP/X
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El caso de la posible lista de 48 mujeres que, al parecer, tuvieron contratos con el gobierno de Gustavo Petro a cambio de servicios sexuales con el exmandatario, dio un nuevo giro por la denuncia del anterior jefe de Estado contra el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos.

Según Petro, el funcionario habría sido el responsable de crear dicho listado de excontratistas, al buscar su ideología política y pasado en la entidad para que saliera a la luz ese escándalo, el cual fue dado a conocer por su exdirectora, Angie Rodríguez, y generó muchos comentarios al respecto.

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Por el momento, no hay una respuesta de Ríos ni del Dapre al respecto, aunque el Pacto Histórico informó que inició las acciones legales contra el funcionario del gobierno de Abelardo de la Espriella, que abre otro capítulo en un hecho que creó un nuevo choque entre la oposición y el oficialismo.

“El fruto de un abuso de poder”

A través de su cuenta de X, el exmandatario afirmó que “las famosas 48 mujeres de la supuesta red de la que me favorezco, son en realidad el fruto de un enorme abuso de poder del señor Carlos Ríos Puerta”, del cual mencionó que hace una labor “de policía política con funciones judiciales que no tiene”.

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Comienza su labor investigando todos los perfiles personales en redes de las mujeres que trabajan en el DAPRE para ver sus simpatías políticas, entre ellas madres cabeza de familia. A las que encuentran simpatizando con las campañas del Pacto Histórico las llevan a oficinas donde realizan interrogatorios en presencia del mismo Carlos Ríos y funcionarios que parecen pertenecer a la Dirección de Inteligencia Nacional”, dijo el exmandatario.

Gustavo Petro
El expresidente Gustavo Petro explicó que el director del Dapre creó dicha lista de 48 mujeres por su experiencia previa en la entidad e ideología política - crédito @petrogustavo/X

Petro añadió que “son constreñidas, acosadas por sus querencias políticas, les hacen preguntas propias del régimen judicial y lo hacen sin presencia de abogado, abrogándose, como funcionarios públicos, facultades judiciales ilegales”.

“El director del Dapre no es fiscal ni juez”

Gustavo Petro cargó contra el gobierno de Abelardo de la Espriella por la supuesta acción desde el Dapre para atacar al exmandatario: “Colombia no puede transformarse en dictadura. El procurador debe inmediatamente proceder para procesar a los funcionarios que están en esta labor sistemática de acoso a las mujeres progresistas en el DAPRE”.

“La Constitución prohíbe la discriminación por razones políticas o ideológicas. Constreñimiento agravado es delito, el acoso agravado es delito, el hostigamiento agravado es delito, el abuso del poder es delito. El DNI no es una Gestapo. El director del DAPRE no es fiscal ni juez”, dijo el expresidente.

Gustavo Petro y Carlos Ríos Puerta
El Pacto Histórico informó que se radicó una denuncia contra el director del Dapre, Carlos Ríos Puerta, luego de las acusaciones del expresidente Gustavo Petro por la posible lista de 48 mujeres - crédito Pacto Histórico

Petro terminó de decir que Ríos ya fue denunciado por ese hecho, que fue el mismo anuncio del Pacto Histórico en sus redes sociales, y les envió un mensaje a las mujeres del partido en el Congreso para “denunciar ante la OIT, la CIDH y la justicia colombiana esta acción contra la dignidad de la mujer y la Constitución de Colombia”.

La denuncia del Dapre

El 21 de octubre, el director del Dapre, Carlos Ríos, informó en la Comisión Segunda del Senado que haría la denuncia sobre la lista de 48 mujeres que tuvieron contrato a cambio de servicios sexuales en el Gobierno de Gustavo Petro.

“Vamos a demostrar al pueblo colombiano cómo, lamentablemente, la Casa de Nariño fue armada, organizada y confeccionada para otra cosa diferente a gobernar, sino para parrandear todos los días. Además, llevar mujeres y generar lo que no deberíamos hacer nosotros”, dijo el funcionario.

El director del Dapre defendió el recorte presupuestal para 2027 y dijo que la entidad operará con cerca de $904 mil millones bajo una política de austeridad - crédito @CCongresoCol / X
El director del Dapre aseguró que denunciará ante la Fiscalía la supuesta lista de 48 mujeres en el Gobierno Petro - crédito @CCongresoCol / X

Ríos también le envió un mensaje a la bancada del Pacto Histórico: “Ustedes tuvieron la oportunidad de gobernar durante cuatro años y poderle demostrar al pueblo colombiano cómo gobernar. 48 mujeres que ya están hablando con nosotros de cómo, por intermedio de un contrato de OPS, las amarraban y las instrumentalizaban para poder estar con el expresidente Gustavo Petro”.

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