Colombia

El vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que el Gobierno “no enterrará” al Icetex: anunció nueva oferta de créditos para 2027

El funcionario defendió la permanencia del financiamiento estudiantil y afirmó que cerrar las puertas al talento limita las oportunidades de desarrollo, crecimiento y futuro del país ante las dificultades económicas

El vicepresidente José Manuel Restrepo afirmó en Bucaramanga que el Gobierno mantendrá el acceso al financiamiento educativo - crédito @jrestrp/X
El vicepresidente José Manuel Restrepo afirmó en Bucaramanga que el Gobierno mantendrá el acceso al financiamiento educativo - crédito @jrestrp/X
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El vicepresidente José Manuel Restrepo anunció que el Icetex abrirá el 3 de noviembre la convocatoria nacional de créditos educativos para el primer semestre de 2027, con una meta de 15.000 nuevos beneficiarios y alternativas para estudios técnicos, tecnológicos, profesionales y de posgrado en Colombia y el exterior.

La oferta, presentada el 29 de octubre en Bucaramanga, forma parte de la proyección de otorgar 25.000 nuevos créditos durante todo 2027. La asignación dependerá de los requisitos de cada línea, la evaluación de las solicitudes y la disponibilidad presupuestal, por lo que los cupos anunciados no representan créditos ya aprobados.

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“No vamos a enterrar el Icetex”, afirmó Restrepo durante el lanzamiento realizado en las Unidades Tecnológicas de Santander. El funcionario sostuvo que el acceso al financiamiento educativo debe mantenerse pese a las dificultades económicas de los estudiantes.

“Lo que uno espera para el talento son oportunidades. Cuando se cierra la puerta al talento, se niegan las oportunidades al desarrollo, al crecimiento y al futuro del país”, señaló el Vicepresidente.

Créditos con pagos divididos entre estudios y graduación

Icetex informó que un incidente de seguridad en un proveedor externo interrumpió algunos servicios y procesos operativos desde el 16 de septiembre - crédito Icetex
El Icetex abrirá la convocatoria nacional para otorgar 15.000 nuevos créditos educativos en el primer semestre de 2027 - crédito Icetex

La convocatoria, denominada Tu talento hace el milagro, incorporará la línea Formación del Talento Humano para la Productividad, destinada a carreras técnicas, tecnológicas y profesionales vinculadas con las necesidades de las regiones y del sector empresarial colombiano.

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Esta modalidad aplicará una tasa equivalente al índice de precios al consumidor más cinco puntos porcentuales. Los beneficiarios pagarán el 30% del crédito durante sus estudios y el 70% restante después de terminar su formación.

La segunda línea nueva será Gente Milagro, dirigida a estudiantes afectados por el terremoto del 10 de agosto. Podrán acceder las personas incluidas en censos oficiales de damnificados y quienes estudien en instituciones de educación superior de Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

Para estos créditos de matrícula, la tasa será el índice de precios al consumidor más siete puntos porcentuales. El esquema de pago mantendrá el 30% durante el período académico y el 70% tras la graduación.

La eliminación de deudas con el Icetex beneficia a estudiantes de Cundinamarca, Antioquia, Santander, Atlántico, Caldas y Valle del Cauca - crédito Icetex
La línea Formación del Talento Humano para la Productividad financiará carreras técnicas y profesionales con un esquema de pago diferido - crédito Icetex

El Icetex también modificó las condiciones de la línea de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, orientada a formación laboral y certificación de competencias. Aunque durante el acto se habló de tres novedades, la oferta distingue dos líneas nuevas y un ajuste sobre una modalidad ya existente.

Los programas de ingeniería, arquitectura, urbanismo, matemáticas y ciencias naturales estarán incluidos en Talento Stem 30%. Ciencias de la Salud 30% financiará carreras de salud, excepto Medicina, mientras que Impulso al Desarrollo Social y Sostenible 30% abarcará agronomía, veterinaria, economía, administración y contaduría.

El Plan Ciencias Sociales y Educación 30% estará destinado a bellas artes, educación, ciencias sociales y humanidades. El Plan ETDH 30% cubrirá programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, y el Plan Educación Continuada 30% incluirá diplomados, certificaciones y formación en bilingüismo.

Los estudiantes de Medicina en Colombia podrán acceder al Plan Progresivo, con un pago del 40% durante la carrera y el 60% después de finalizarla. La entidad también reactivará créditos de sostenimiento para alumnos de instituciones públicas y privadas que necesiten recursos para gastos asociados con su permanencia académica.

Posgrados nacionales e internacionales

La ley de financiamiento, cuyo hundimiento en 2024 afectó recursos, generó esta crisis de desfinanciación en el Icetex - crédito Colprensa
Los programas de posgrado en el exterior contarán con préstamos de hasta 25.000 dólares para estudios y 12.500 dólares para sostenimiento - crédito Colprensa

Los créditos para posgrados en Colombia permitirán pagar el 40% durante el programa y reembolsar el saldo después de terminar los estudios. Para las especializaciones en Medicina cursadas en el país, el pago será de 20% durante la formación y de 80% tras la graduación.

Quienes realicen posgrados en el exterior podrán solicitar hasta USD 25.000 para estudios y hasta USD 12.500 para sostenimiento. En esas modalidades, el estudiante pagará la totalidad de la financiación una vez concluya el programa académico.

El presidente del Icetex, Richard Caicedo, sostuvo que la convocatoria busca ampliar las opciones de continuidad educativa. “Son oportunidades para que los estudiantes colombianos materialicen sus sueños de educación con nuestro acompañamiento”, afirmó.

Las solicitudes estarán disponibles desde el martes 3 de noviembre de 2026 en el sitio oficial del Icetex y deberán realizarse directamente, sin intermediarios. El registro no garantiza la aprobación: cada aspirante tendrá que cumplir las etapas de evaluación y las condiciones de la línea escogida.

Cerca de 95.000 estudiantes con créditos activos podrán renovarlos para el primer semestre de 2027. El plazo ordinario para actualizar los datos, completar el proceso ante la institución educativa y asegurar los desembolsos vence el 26 de febrero de 2027.

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