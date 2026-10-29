Gobernadora del Tolima pidió al Gobierno militarizar Ataco tras cuatro asesinatos y tres desaparecidos: “Esto es una masacre”

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, emite una declaración dirigida al Gobierno Nacional y al ministro de Defensa sobre la situación de seguridad en el municipio de Ataco y el sur del departamento. A través de un video institucional, la mandataria solicita atención inmediata frente a los problemas de orden público reportados en este territorio. - crédito @AdrianaMatizTol/X

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La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, pidió al Gobierno nacional militarizar Ataco y los corredores del sur del departamento ante los recientes hechos de violencia registrados en la zona. La mandataria aseguró que, en tres días, cuatro personas fueron asesinadas y otras tres permanecían desaparecidas.

El pronunciamiento fue divulgado en un video publicado en sus redes sociales, en el que pidió al presidente de la República y al ministro de Defensa medidas para fortalecer el control territorial.

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“Hoy hago un llamado urgente al Gobierno Nacional. En tres días, cuatro personas han sido asesinadas en el sur del Tolima y tres más se encuentran desaparecidas. Esto es una masacre”, afirmó Matiz.

La gobernadora pidió más presencia de la Fuerza Pública

Matiz sostuvo que los hechos no corresponden a una situación aislada y mencionó versiones preliminares que relacionan la violencia con la expansión de la minería ilegal en Ataco, Chaparral y otros municipios del sur del departamento.

Según la gobernadora, esa actividad podría servir como fuente de financiación para estructuras criminales que tienen presencia en la región. Sin embargo, ese posible vínculo deberá ser establecido por las autoridades competentes en el curso de las investigaciones.

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La mandataria pidió reforzar las operaciones de la Fuerza Pública, aumentar el control en los corredores viales y rurales, y restablecer la presencia de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) en el Tolima.

“Presidente, cuenta con todo nuestro respaldo, pero el Tolima no puede esperar más. Señor ministro de Defensa, le pido acciones inmediatas: militarizar Ataco y los corredores del sur del Tolima, reforzar la Fuerza Pública y devolver la Fudra al departamento”, señaló.

Matiz afirmó que había advertido sobre el deterioro de la seguridad en esa zona. “Si no pisábamos el acelerador con acciones contundentes de la Fuerza Pública y control territorial, íbamos a regresar a épocas nefastas”, agregó.

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La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, pidió reforzar la presencia de la Fuerza Pública en el sur del departamento ante la violencia y las desapariciones reportadas en la región. - crédito Gobernación del Tolima y Secretaría de Gobierno de Bogotá

El doble homicidio en zona rural de Ataco

La alerta de las autoridades aumentó tras el hallazgo de los cuerpos de Laura Ximena Quintero Soto, de 16 años, y Arquímedes Perdomo González, de 25, en un puente rural entre las veredas Guacamayas y Mangas, en el sector de Batatas, jurisdicción de Ataco.

De acuerdo con Pulzo, junto a los cuerpos fue hallado un mensaje en el que se les señalaba de colaborar presuntamente con la Segunda Marquetalia. No obstante, personas cercanas a las víctimas contradijeron esa acusación e indicaron que ambos se dedicaban a la minería artesanal.

Las circunstancias del homicidio de Quintero Soto y Perdomo González son materia de investigación. La información suministrada no permite establecer si estos asesinatos corresponden a los cuatro homicidios mencionados por la gobernadora o si se trata de hechos distintos.

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José Albeiro Quintero, Robinson Merchán, Anderson Gutiérrez, Darwin Soto y Duber Guluma Navarro figuran entre las personas reportadas como desaparecidas en el sur del Tolima. - crédito Gobernación del Tolima

Hay reportes de personas desaparecidas en la misma zona

Después del doble homicidio, se reportó la desaparición de varias personas en el área rural de Ataco. Los nombres conocidos son José Albeiro Quintero, Robinson Merchán, Anderson Gutiérrez, Darwin Soto, Duber Guluma Navarro y Sebastián Cortés.

No obstante, los reportes públicos han presentado diferencias en el número de personas afectadas. En su más reciente video, Matiz habló de tres desaparecidos. Pero en otras declaraciones, responsabilizó al Frente Gerónimo Galeano, al que identificó como parte de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por la retención de cinco ciudadanos.

“Tenemos que decirlo porque ese es el término real: están secuestrados por parte de este frente y lo responsabilizamos de cualquier cosa que les llegue a pasar”, dijo la gobernadora según Caracol Radio.

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Matiz aseguró que las personas reportadas como desaparecidas son campesinos de Ataco y que algunas también se dedican a la minería informal. La mandataria pidió que se respete su vida e integridad y que se aceleren las acciones para lograr su regreso.

La Fiscalía deberá avanzar en las investigaciones para esclarecer los homicidios y las desapariciones reportadas en el sur del Tolima e identificar a los responsables. - crédito REUTERS/Luis Jaime Acosta

Fiscalía y autoridades locales activaron medidas de búsqueda

La Fiscalía General de la Nación adelanta acciones de búsqueda para ubicar a las personas cuyo paradero se desconoce. La Alcaldía de Ataco, por su parte, coordinó un consejo de seguridad con la Policía, el Ejército, la Fiscalía, la Personería, la Defensoría del Pueblo y autoridades departamentales.

Según explicó la gobernadora, la Alcaldía y la Personería de Ataco trabajan en una comisión humanitaria para llegar a la zona donde estarían las personas retenidas y facilitar su liberación.

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