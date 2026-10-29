Colombia

Por polémica entre fútbol y conciertos en el estadio El Campín, proponen en el Concejo de Bogotá ampliar el estadio de Techo para 25.000 espectadores: “El sur merece un escenario de categoría internacional”

La iniciativa promovida por dos concejales plantea elevar el aforo actual de 8.000 localidades y habilitar el recinto de Kennedy para compromisos de Santa Fe y Millonarios durante ocupaciones por espectáculos

Los diseños tendrían un costo de entre 3.500 y 4.000 millones, mientras las graderías norte y oriental demandarían cerca de 182.000 millones antes de incluir una nueva estructura en el costado sur - crédito Concejo de Bogotá/YouTube
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Con el objetivo de brindar una opción de sede alternativa a los equipos Santa Fe y Millonarios cuando El Campín albergue eventos musicales y conciertos, los concejales Óscar Ramírez Vahos y Nelly Patricia Mosquera promueven un proyecto para ampliar el Estadio Metropolitano de Techo, ubicado en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Esta iniciativa busca incrementar el aforo actual del escenario deportivo, pasando de 8.000 a 25.000 asistentes.

La intervención permitiría duplicar la actividad anual del escenario, de 30 a 60 eventos, con ingresos estimados superiores a $30.000 millones. El proyecto contempla partidos profesionales, competencias juveniles, encuentros de la Liga Femenina y eventos culturales de menor escala.

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“El sur de Bogotá merece un escenario de categoría internacional”, expresó el concejal Ramírez Vahos en un video publicado por el Concejo de la capital.

El estadio no reemplazaría a El Campín como sede de los principales conciertos. La propuesta busca que los clubes tengan otra cancha disponible cuando los montajes, desmontajes y la recuperación de la gramilla del escenario de la calle 57 interfieran con el calendario futbolístico.

Una obra incluida en el Plan Distrital de Desarrollo

El estadio Metropolitano de Techo fue sede de Independiente Santa Fe en algunos partidos de la fase regular de la Liga Femenina - crédito IDRD
La intervención en el escenario de Kennedy busca duplicar la actividad anual a 60 eventos con ingresos superiores a $30.000 millones - crédito Idrd

La ampliación de Techo figura en el artículo 298 del Plan Distrital de Desarrollo como una obra que podría aspirar a recursos del Sistema General de Regalías. Esa inclusión no garantiza la financiación ni fija una fecha para el inicio de las obras.

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Ramírez Vahos pidió a la Administración distrital priorizar los estudios, los diseños y la estructuración técnica y financiera. El concejal sostuvo que el sur de Bogotá requiere un escenario de mayor capacidad para actividades deportivas y eventos masivos.

“Hacemos un llamado al distrito para que priorice los estudios y diseños y avance en la estructuración de esta obra para Kennedy y el sur de Bogotá”, añadió el cabildante.

La primera fase contemplaría la ampliación de las tribunas norte y oriental. El proyecto también prevé la construcción de una tribuna sur, que actualmente no existe, además de adecuaciones en accesos, circulación, seguridad y operación para recibir un aforo superior.

Los estudios y diseños costarían entre $3.500 millones y $4.000 millones. Las obras en las tribunas norte y oriental demandarían cerca de $182.000 millones, mientras que la incorporación de la tribuna sur elevaría la inversión estimada a $215.000 millones.

El Gobierno nacional presentó ante el Congreso el proyecto de Presupuesto General de Regalías para el período 2027-2028, con una asignación máxima de gasto de $127.959 millones para Bogotá destinada a inversiones de impacto regional. Ramírez Vahos considera que esa bolsa podría abrir una vía de financiación para el estadio.

La presión sobre El Campín y la disponibilidad de canchas

Santa Fe vs. América
Los montajes de conciertos y el mantenimiento de la gramilla en El Campín reducen la disponibilidad del escenario para el calendario del fútbol profesional - crédito Santa Fe

El conflicto entre fútbol y espectáculos se concentra en El Campín, en el que los conciertos requieren instalar y desmontar tarimas, equipos y estructuras, además de recuperar la cancha antes de los partidos. Esas tareas reducen la disponibilidad del escenario para los equipos que actúan como locales.

Un Estadio Metropolitano de Techo con 25.000 localidades permitiría trasladar determinados compromisos de Millonarios e Independiente Santa Fe cuando no puedan jugar en El Campín. No existe una decisión para que alguno de los dos clubes adopte de forma permanente el escenario de Kennedy como sede.

Actualmente, Techo recibe los partidos como local de Inter de Bogotá y Fortaleza en la Liga BetPlay, además de Bogotá FC en el Torneo BetPlay. Real Cundinamarca lo utiliza de manera esporádica, mientras que Santa Fe y Millonarios han jugado allí en ocasiones puntuales frente a rivales de menor convocatoria.

El escenario deportivo no estará abierto el lunes 14 de octubre, por suspensión temporal del suministro de agua - crédito Idrd
El Estadio Metropolitano de Techo recibe actualmente los partidos oficiales de Inter de Bogotá, Fortaleza y Bogotá FC - crédito Idrd

La iniciativa tiene un antecedente adverso: el director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Daniel García Cañón, había señalado el año anterior que ampliar Techo no era una prioridad para la administración distrital. La discusión volvió a tomar fuerza por las dificultades de programación entre los conciertos y el fútbol en El Campín.

Ramírez Vahos también cuestionó el destino de recursos públicos y citó los $17.800 millones asignados para adquirir 200 cámaras de reconocimiento de placas, equipos que, según afirmó, todavía no han sido instalados.

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