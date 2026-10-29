Colombia

Jorge Luis Alfonso López, ‘El Gatico’, hijo de la polémica empresaria Enilce López, fue capturado en una clínica en Barranquilla: así fue el operativo policial

El operativo de las autoridades se desarrolló en las mismas instalaciones médicas de Barranquilla en las cuales “El gatico” sobrevivió a un ataque armado ejecutado por falsos guardianes penitenciarios en mayo de 2024

Alias El gatico había sido capturado en 2012 por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir - crédito Fernando Vergara/AP
Alias El gatico había sido capturado en 2012 por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir - crédito Fernando Vergara/AP
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La Dijín de la Policía Nacional capturó este jueves 29 de octubre en Barranquilla a Jorge Luis Alfonso López, conocido como “El Gatico”, apodo característico por ser el hijo de la fallecida empresaria del chance Enilce López Romero, conocida como “la Gata”.

Según información preliminar, detectives trasladados desde Bogotá realizaron la diligencia en una clínica del norte de la capital del Atlántico, en una causa por homicidio agravado y concierto para delinquir.

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La pesquisa fue coordinada junto con la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, según indicaron fuentes consultadas por Infobae Colombia. Además, informaron a este medio de comunicación que el sujeto, al momento de su detención, habría sufrido una descompensación, por lo que fue atendido de manera inmediata.

En ese centro médico, había sufrido un atentado en mayo de 2024 - crédito Mediclínica Barranquilla
En ese centro médico, había sufrido un atentado en mayo de 2024 - crédito Mediclínica Barranquilla

El procedimiento tuvo lugar, al parecer, en el mismo centro asistencial donde Alfonso López fue objetivo de un atentado en mayo de 2024. En aquella ocasión, seis hombres disfrazados de guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ingresaron a Mediclínica, ubicado en la carrera 47 con calle 80 de la capital del Atlántico, y dispararon contra integrantes de su esquema de seguridad.

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Los investigadores revisan la posibilidad de trasladar el proceso fuera de Barranquilla por presuntos favorecimientos judiciales al condenado en esa ciudad.

Motivo de su captura

De acuerdo con información revelada por El Tiempo, su detención está vinculada al asesinato de Guillermo León Montero Carpio, ocurrido el 11 de junio de 1997 en Sincelejo, Sucre.

Montero Carpio era presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) de Sucre y había sido candidato político en la región del Caribe colombiano.

El exalcalde y miembro de una conocida familia cuestionada trata de evadir la justicia por sus presuntos nexos con grupos paramilitares y actividades ilegales en su gestión pública - crédito redes sociales
La Fiscalía deberá establecer si Jorge Luis Alfonso López tuvo alguna responsabilidad penal en el crimen de Guillermo León Montero Carpio - crédito Tomada de redes sociales

Según la investigación del caso, sicarios lo asesinaron en el parqueadero de una empresa de chance de la capital colombiana. Durante la huida, los sicarios secuestraron a sus dos escoltas (un policía y un militar) utilizando el vehículo de la propia víctima, según el diario citado.

La Comisión de la Verdad había documentado que, según una investigación de la Fiscalía, la orden del homicidio fue atribuida al entonces jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño Gil, y que en 2011 se dictó medida de aseguramiento contra Alain de Jesús Uribe Valderrama como presunto responsable material.

La vinculación que ahora se indaga respecto de Alfonso López se relaciona con su presunto nexo con el escenario del crimen, de acuerdo con información recopilada por Semana.

El expediente está a cargo de una fiscalía especializada y se tramita bajo la Ley 600 de 2000, el sistema penal anterior, por lo que las autoridades deberán esclarecer el alcance de esa relación y establecer si existió responsabilidad penal.

El controvertido político colombiano, hijo de 'La Gata', sigue acumulando procesos judiciales por diversos crímenes, incluyendo la muerte de un periodista y corrupción masiva en su administración - crédito Colprensa
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Condenado por crimen de periodista

La detención ocurre por una investigación distinta a aquella que llevó a la condena de Jorge Luis Alfonso López por el homicidio agravado del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez y por concierto para delinquir.

El comunicador fue asesinado el 19 de febrero de 2005 en Magangué, Bolívar. De acuerdo con la investigación oficial, Prins Velásquez investigaba presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la administración de López, entonces alcalde del municipio

La justicia declaró a López determinador del crimen y le impuso inicialmente una pena de 39 años, que después fue reducida a 29 años de prisión por el Tribunal Superior de Bogotá, en 2017. El caso se inscribió en un contexto de influencia paramilitar en Magangué y la región; la condena incluyó el delito de concierto para delinquir.

Enrique Prins Velásquez y Jorge Luis Alfonso López
López ya fue condenado a 29 años de prisión como determinador del asesinato del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez - crédito Captura de Video Canal Capital/Policía Nacional

A finales de 2025, Jorge Luis Alfonso López recibió libertad condicional dentro de la condena por homicidio agravado y concierto para delinquir vinculada al asesinato de Rafael Prins.

La jueza Carmen Luisa Terán concluyó que había cumplido 229 meses y 18 días, al sumar el tiempo privado de la libertad y las redenciones obtenidas por trabajo y estudio.

“Conceder libertad condicional al señor Jorge Luis Alfonso López, identificado con cédula de ciudadanía de San Pedro, Sucre, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente proveído”, señaló Terán en la decisión. Por este hecho, la togada también es investigada por el beneficio que otorgó a “El Gatico”.

El exalcalde también fue designado facilitador de paz el 22 de diciembre de 2022, durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. El 2 de febrero de 2023, un juez ordenó su libertad al considerar ese nombramiento; sin embargo, el Gobierno sostuvo entonces que no había solicitado la excarcelación del hijo de Enilce López, empresaria del chance condenada.

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