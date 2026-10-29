Colombia

Cancillería de Colombia pidió a Rusia y a Ucrania evitar el reclutamiento de sus ciudadanos: confirmó 256 muertos y 973 desaparecidos desde el inicio del conflicto

El Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió sobre los riesgos de aceptar propuestas de empleo vinculadas con tareas de seguridad, apoyo operativo o actividades castrenses fuera del país

La Cancillería hace un llamado a los ciudadanos colombianos para que extremen las precauciones frente a ofertas laborales en el exterior (Cancillería)
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El Gobierno de Colombia solicitó a Rusia y Ucrania que adopten medidas para impedir la incorporación de ciudadanos colombianos a sus fuerzas armadas, tras confirmar 256 muertes y 973 desapariciones de connacionales relacionadas con la guerra que enfrentan a ambos países desde febrero de 2022.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que las cifras provienen de comunicaciones recibidas a través de canales diplomáticos y consulares. La cartera advirtió que los datos pueden modificarse a medida que avance la revisión de cada expediente o lleguen informes de las autoridades involucradas.

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De los fallecimientos registrados por la Cancillería, 162 corresponden a información recibida desde Ucrania y 94 desde la Federación de Rusia. En cuanto a las desapariciones, 676 fueron notificadas desde territorio ucraniano y 297 desde Rusia.

Cancillería (@CancilleriaCol/X)
De los fallecimientos registrados por la Cancillería, 162 corresponden a información recibida desde Ucrania y 94 desde la Federación de Rusia (@CancilleriaCol/X)

La Cancillería sostuvo que el Estado no impulsa ni respalda este tipo de incorporaciones. La institución agregó que pidió formalmente a las autoridades rusas y ucranianas evitar la vinculación de sus connacionales a las estructuras militares de ambos países.

“El Gobierno de Colombia no promueve, patrocina ni participa en el reclutamiento de ciudadanos colombianos para intervenir en conflictos armados internacionales”, señaló la Cancillería.

Las solicitudes de asistencia consular superaron las 1.900

La Cancillería informó que ha recibido 1.927 solicitudes de asistencia consular vinculadas con el conflicto. Del total, 1.013 casos están relacionados con Rusia y 914 con Ucrania.

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El Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, junto con las misiones diplomáticas y consulares colombianas, mantiene contacto con familiares de los ciudadanos afectados y realiza gestiones dentro de las atribuciones que tiene el Ministerio.

Pedro Agustín Roa Arboleda, viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, afirmó que la entidad mantiene abiertas las vías de acompañamiento para quienes buscan información sobre sus allegados.

“Desde la Cancillería continuamos adelantando las gestiones diplomáticas y consulares a nuestro alcance para atender las solicitudes recibidas y brindar orientación y acompañamiento a los connacionales y sus familias”, afirmó Pedro Agustín Roa Arboleda.

La dependencia aclaró que los registros conocidos hasta ahora no constituyen un dato definitivo sobre colombianos muertos o desaparecidos. Cada caso depende de verificaciones adicionales y de las comunicaciones que entreguen los organismos competentes de Rusia y Ucrania.

La Cancillería informó que ha recibido 1.927 solicitudes de asistencia consular vinculadas con el conflicto (Captura de Pantalla redes sociales)
La Cancillería informó que ha recibido 1.927 solicitudes de asistencia consular vinculadas con el conflicto (Captura de Pantalla redes sociales)

La Cancillería alertó sobre ofertas de empleo ligadas a actividades militares

El Ministerio de Relaciones Exteriores pidió a los ciudadanos colombianos evaluar con precaución las ofertas de trabajo en el exterior que incluyan tareas militares, de seguridad o de apoyo operativo. La advertencia apunta a quienes reciban propuestas que puedan derivar en contratos con fuerzas armadas extranjeras.

La Cancillería recomendó revisar las condiciones de esas ofertas y sus posibles consecuencias antes de suscribir compromisos. También recordó que una decisión de ese tipo puede poner en riesgo la vida, la seguridad y la integridad de quienes acepten trasladarse a zonas de conflicto.

“La prevención es fundamental. Invitamos a los colombianos a informarse adecuadamente sobre los riesgos y las condiciones de estas ofertas antes de tomar decisiones que puedan comprometer su vida, seguridad e integridad”, agregó Roa.

Además, precisó que no puede cancelar, modificar ni declarar la nulidad de los contratos firmados por particulares con fuerzas armadas de otros países. Explicó que las solicitudes para poner fin a esos acuerdos deben tramitarse según las normas y procedimientos aplicables en cada situación.

Cancillería (@CancilleriaCol/X)
La Cancillería recomendó revisar las posibles consecuencias antes de suscribir compromisos militares (@CancilleriaCol/X)

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que remitió antecedentes a la Fiscalía General de la Nación sobre eventuales mecanismos de captación y propuestas laborales engañosas. Corresponderá a ese organismo determinar si existen elementos para iniciar actuaciones dentro de sus competencias.

Además de la asistencia a las familias, la Cancillería afirmó que desarrolla acciones de información y sensibilización sobre los riesgos asociados con la vinculación de colombianos a fuerzas armadas extranjeras.

La petición dirigida a Rusia y Ucrania se conoce mientras las autoridades colombianas continúan la revisión de los reportes recibidos y la atención de las solicitudes consulares de ciudadanos y familiares afectados por la guerra.

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