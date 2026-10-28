Concejal de La Sierra, Cauca denunció amenazas de muerte tras encontrar hombres armados frente a su casa

Francisco Javier Cruz relató en un video publicado en sus redes sociales que encontró personas armadas frente a su vivienda y tuvo que buscar acompañamiento de la comunidad. - crédito X

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El concejal de La Sierra, Cauca, Francisco Javier Cruz, denunció amenazas de muerte después de encontrar personas armadas frente a su vivienda. En un video difundido en sus redes sociales, aseguró que tuvo que salir del lugar y trasladarse a otro sitio para buscar acompañamiento de la comunidad.

El funcionario manifestó que ya había recibido amenazas y que interpuso dos denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por mensajes en los que, según su relato, le advirtieron que querían asesinarlo.

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Cruz expresó preocupación por su seguridad y señaló que la situación afecta su tranquilidad y el ejercicio de sus funciones como concejal. También agradeció a los habitantes que acudieron a acompañarlo después de lo ocurrido.

Concejal de La Sierra relató cómo encontró a los hombres armados

En el video publicado en sus redes sociales, Francisco Javier Cruz explicó que llegó a su vivienda y encontró una motocicleta estacionada en la entrada. La situación le pareció extraña y, al identificar que había personas armadas, decidió retirarse del lugar.

“Cuando ya identifiqué que ellos estaban armados tuve que salir de la casa y trasladarme hasta otro lugar y buscar acompañamiento de la comunidad”, relató el concejal.

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El funcionario no identificó a las personas que, según su testimonio, estaban frente a su vivienda ni atribuyó directamente lo ocurrido a un grupo o individuo en particular. Su denuncia pública se centró en el temor que le generó la presencia de hombres armados, especialmente por los antecedentes de amenazas que asegura haber recibido.

Cruz indicó que la situación le produjo intranquilidad y zozobra, debido a que considera que su seguridad está en riesgo mientras desarrolla su labor política en el municipio caucano.

Francisco Javier Cruz, concejal de La Sierra, Cauca, denunció amenazas de muerte y expresó preocupación por su seguridad. - crédito captura de video

El concejal también agradeció a las personas de la comunidad que se movilizaron para acompañarlo después de lo ocurrido. Según explicó, esa presencia contribuyó a que sintiera algo más de tranquilidad, aunque expresó preocupación por la posibilidad de que los hombres armados tuvieran otras intenciones.

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“También no sabemos si venían a amedrentarme o vendrían con alguna otra situación”, afirmó.

Hasta la información expuesta por el cabildante en su declaración pública, no se conocen las identidades de las personas que encontró frente a su casa ni las circunstancias que explicarían su presencia en el lugar.

Francisco Javier Cruz aseguró que ha recibido amenazas de muerte

Uno de los aspectos centrales de la denuncia es que, según Cruz, el episodio frente a su vivienda no sería el primer hecho que afecta su percepción de seguridad. El concejal afirmó que ha acudido a la Fiscalía para denunciar amenazas anteriores, en las que le habrían advertido que querían asesinarlo.

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“En la Fiscalía he interpuesto dos denuncias por amenazas donde se han manifestado decir que me quieren matar”, aseguró en el video.

El cabildante relacionó su preocupación con el ejercicio de sus funciones y con las críticas que, según su versión, ha recibido por expresar sus posiciones sobre asuntos del municipio.

La Fiscalía General de la Nación recibió, según el concejal, dos denuncias por amenazas en las que le habrían advertido que querían matarlo. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez/Archivo

Cruz sostuvo que no está acusando directamente a ninguna persona por lo sucedido y diferenció sus señalamientos públicos de las situaciones sobre las que considera que necesitaría pruebas para pronunciarse.

“Yo no estoy acusando a nadie o diciendo algo que no es, son cosas que suceden”, manifestó.

En su declaración, también hizo referencia a situaciones de la política local que, según dijo, conoce, pero sobre las cuales no ha hablado públicamente porque considera necesario contar con elementos que las sustenten.

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El concejal aseguró que esta situación dificulta su labor, pues considera que el temor a denunciar puede limitar la participación de otras personas en asuntos que afectan a la comunidad.

“Hay gente que ni siquiera tiene la posibilidad de hablar, les da miedo hablar, les da miedo denunciar”, expresó.

El concejal relacionó su temor con el asesinato de un líder ocurrido hace unos 20 años

Durante su pronunciamiento, Francisco Javier Cruz también mencionó el antecedente de un asesinato ocurrido, según su relato, hace aproximadamente 20 años. De acuerdo con el concejal, se trató de la muerte de un líder cuyos hechos no habrían sido esclarecidos.

Cruz afirmó que varias personas le han advertido que podría correr una suerte similar a la de ese dirigente, una referencia que, según explicó, incrementa su temor y el de otros habitantes.

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“Siempre me han manifestado de que a mí me van a matar porque hace unos veinte años ocurrió un asesinato de un líder, que al momento no se ha esclarecido esos hechos”, señaló.

Cruz aseguró que encontró personas armadas frente a su vivienda y que decidió retirarse del lugar para buscar acompañamiento de la comunidad. - crédito archivo Colprensa

El funcionario también hizo referencia a un líder que, de acuerdo con sus palabras, habría vivido en el sector de la librería del túnel o Guachicono. No obstante, en el video no aportó el nombre de esa persona ni precisó la fecha exacta del homicidio, por lo que no es posible establecer con certeza su identidad ni las circunstancias del caso a partir de la información disponible.

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El antecedente fue mencionado por Cruz para explicar por qué las advertencias que dice haber recibido le generan preocupación. También señaló que este tipo de referencias puede aumentar el miedo entre los habitantes y dificultar que las personas denuncien situaciones que consideran irregulares.