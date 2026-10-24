Colombia

Investigan posible caso de corrupción en cárcel donde está recluido alias Pichi: encontraron 8.000 millones de pesos en efectivo

El CTI de la Fiscalía ingresó al centro penitenciario y uno de los señalados por las autoridades es el director del lugar, para definir el origen de esa cantidad de dinero

Fachada y portón de un centro penitenciario con una torre de vigilancia, muros de piedra y letreros institucionales bajo un cielo despejado
La cárcel de La Dorada, Caldas, se encuentra bajo la mira de la Fiscalía por un posible caso de corrupción en la rama administrativa - crédito Inpec
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Un operativo del CTI en la cárcel de La Dorada, Caldas, halló $8 millones en efectivo durante una investigación por posibles hechos de corrupción. El procedimiento se realizó en el establecimiento donde está recluido alias Pichi, señalado como jefe de una banda delincuencial y conocido como el “Pablo Escobar” de Bucaramanga.

El caso se conoció después de que Noticias RCN revelara que en mayo habría sido autorizado el ingreso a la prisión de un cirujano, auxiliares de enfermería y personal relacionado con procedimientos estéticos para atender a Pichi, quien cumple una condena de 52 años. Según el medio, el mayor Edgar Pérez firmó el permiso para el ingreso de ese personal.

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Pérez también es investigado por la Procuraduría General de la Nación por una parranda vallenata realizada en la cárcel de Itagüí, establecimiento que dirigió anteriormente. Las revelaciones llevaron a revisar los controles y las autorizaciones para el ingreso de personas externas al centro penitenciario.

Cárcel de La Dorada
La cárcel de La Dorada, Caldas, es conocida en los últimos meses porque se encuentra recluido alias Pichi, considerado como el "Pablo Escobar" de Bucaramanga - crédito Colprensa

El allanamiento se concentró en las oficinas administrativas y los alojamientos de los directivos de la cárcel de La Dorada. Los investigadores encontraron el dinero en billetes de 100.000 pesos, además de documentos y dispositivos electrónicos, y retiraron cámaras de seguridad y otros elementos de interés.

Las autoridades buscan establecer la procedencia del efectivo y determinar si existen irregularidades en el manejo administrativo del establecimiento. Todavía no se ha precisado a quién pertenecía el dinero ni si los elementos recopilados comprometen directamente a algún funcionario; los documentos y dispositivos serán analizados dentro de la investigación.

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Con permiso para la cirugía estética

La cárcel de La Dorada confirmó el 21 de octubre el ingreso de personal médico y material quirúrgico para realizar procedimientos estéticos a alias Pichi, luego de ser autorizado tras un derecho de petición presentado por el abogado del recluso.

Documentos obtenidos por Noticias RCN indican que el 25 de mayo de 2026, el mayor Edgar Pérez permitió la entrada de una médica estética para una valoración clínica. La autorización contempló 39 elementos, entre ellos 14 jeringas de ácido hialurónico, toxina botulínica y cánulas.

El penal de La Dorada avaló el ingreso de 39 elementos médicos para procedimientos estéticos tras un derecho de petición - crédito Hospital Internacional de Colombia / Policía Nacional
El penal de La Dorada avaló el ingreso de 39 elementos médicos para procedimientos estéticos tras un derecho de petición - crédito Hospital Internacional de Colombia / Policía Nacional

Un documento de junio de 2026 también registró el ingreso de un médico cirujano y tres auxiliares de enfermería para brindar “atención dermatológica integral” a Camargo Ríos. El equipo del CTI de la Fiscalía realizó dos inspecciones durante la última semana en el penal y verificó cambios en la apariencia física del recluso.

La propuesta de matrimonio a Marcela Ra

En julio de 2026, Marcela Reyes confirmó que alias Pichi le propuso matrimonio desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá, antes de ser trasladado al centro penitenciario de La Dorada. La DJ reveló el compromiso durante una entrevista con el programa La Corona TV.

Reyes dijo que ya tiene planes de formar una familia con Camargo Ríos, aunque todavía no existe una fecha para la boda. “Tengo la idea de familia, de hogar hasta viejitos”, afirmó, y sostuvo que su relación es voluntaria: “Ese es mi marido. Me enamoré también esperando una devuelta. Yo no estoy visitando a un marido ajeno ni a mí me están pagando por ir a visitar a nadie”.

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La esmeralda que le habría regalado alias Pichi a Marcela Reyes como compromiso para una unión marital - crédito @lacoronatv/IG

La artista apareció en el programa con una esmeralda en el dedo como anillo de compromiso, pero evitó mostrarla ante las cámaras por temor a las malas energías. El presentador Ariel Osorio reveló la joya: “Es una esmeralda hermosísima que acabo de ver ahí”, dijo mientras Reyes reía y cubría su mano.

La pedida ocurrió dentro del penal. Al ser consultada sobre el momento, respondió: “Pues allá se dio”. También aseguró que estaría dispuesta a casarse de inmediato: “Por mí me casaría ya”.

Reyes contó que conoció a Camargo Ríos cuando él ya estaba recluido, por medio de una sobrina del condenado con quien había coincidido en un evento musical. La relación lleva alrededor de un año y medio y, según la DJ, nunca intentó ocultarla: “Nunca me camuflé, sabía que eso iba a pasar”.

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