Colombia

Javier Fernández, el ‘cantante del gol’, fue víctima de un intento de atraco en Bogotá: le apuntaron con un arma

El narrador deportivo relató los momentos de pánico que vivió justo al frente de su vivienda, cuando un sujeto lo amenazó con un revólver a plena luz del día

El cantante del gol generó muchos comentarios en las redes Foto: @elcantantedelgol
Javier Fernández es uno de los narradores deportivos más reconocidos por los aficionados del fútbol colombiano - crédito @elcantantedelgol/Instagram
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El presentador deportivo Javier Fernández denunció que fue víctima de un intento de atraco a plena luz del día en Bogotá. Además, aseguró que no es la primera vez que sufre un hecho de este tipo frente a su casa, lo que aumentó su preocupación por la seguridad de su familia, ya que dejó de sentirse seguro en el sector donde reside.

El “cantante del gol”, como también se le conoce, afirmó que un hombre lo amenazó con un arma para quitarle sus pertenencias en una zona concurrida y residencial. También aseguró que la Policía no hizo mucho para ayudarlo en ese momento. Por fortuna, el hecho no pasó a mayores, aunque los involucrados huyeron del lugar.

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El narrador sufrió un episodio similar en octubre de 2023, cuando él y su familia fueron víctimas de un atraco cometido por dos personas que se movilizaban en moto. Los delincuentes apuntaron a todos con un arma de fuego cuando ingresaban con su vehículo al parqueadero de su apartamento.

El "Cantante del Gol" sufrió el hecho a la entrada de su casa, en Bogotá, a bordo de una camioneta - crédito @elcantantedelgol/Instagram

“Con un revólver apuntándome”

Durante una entrevista con la emisora Olímpica Stereo, el narrador deportivo afirmó haber sufrido este episodio el jueves 22 de octubre de 2026, cuando llegaba a su vivienda en Bogotá, proveniente del aeropuerto El Dorado, y cuyo hecho se presentó a pocos metros de ingresar a su apartamento.

“Me bajé a recoger la maleta, venía de la ciudad de Cali y, recogiendo la maleta, es decir, bajando la maleta del carro que me llevaba un señor que siempre nos transporta, apareció un señor de gorra, delgado, sin casco de moto ni nada, pero con dos motos esperándolo en la esquina de la casa, con un revólver apuntándome y pidiéndome lo que tenía, principalmente una cadena, y nos apuntó”, dijo.

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- crédito @elcantantedelgol/Instagram
Javier Fernandez pasó por medios como Caracol y RCN, en televisión y radio - crédito @elcantantedelgol/Instagram

Fernández afirmó que no le alcanzaron a hurtar nada ni hacerle daño por la rápida aparición del vigilante del edificio para defenderlo: “Muy valientemente, sacó su revólver, alcanzó a hacer un disparo. El atracador alcanza a hacer dos disparos también, no sé a dónde”.

“Uno de ellos creo que fue para arriba, es decir, un disparo al aire y otro no sé dónde lo hizo, para alcanzar a salir corriendo y a meter la mano para intentar robar la cadena. Salió disparando el atracador por toda una vía que es realmente muy visitada”, añadió el “cantante del gol”.

Quejas a la Policía

Después de lo ocurrido, Javier Fernández pasó del pánico, tras un atraco que pudo costarle la vida, a la molestia. Un uniformado de la Policía Nacional se encontraba en el lugar, pero, según relató, no hizo nada en ese momento y se acercó minutos después.

“En el edificio donde vivo hay personalidades muy importantes de la vida nacional, está muy custodiado. Delante de dos camionetas blindadas con escoltas adentro, de civil, y delante de un intendente de la Policía vestido de policía que ni siquiera se inmutó, porque entiendo que tiene que ver con la seguridad de las personas que viven allí, porque tienen seguridad de la UNP”, dijo.

Javier Fernández Franco habló de su relación con Javier Hernández Bonnet - crédito elcantantedelgol/Instagram
Javier Fernández se quejó de la actuación de un policía en el intento de atraco al frente de su casa en Bogotá - crédito @elcantantedelgol/Instagram

El narrador añadió que “el intendente, después de los disparos, apareció muy orondo con los dos pulgares metidos dentro del chaleco antibalas a preguntar: ‘¿Y qué fue lo que pasó?’ (...) Con un desparpajo que a mí me deja realmente preocupado. Y esta denuncia la quiero hacer para la UNP, para la policía de Bogotá, para la Policía Nacional".

“Porque el hecho de que estén cuidando a un personaje con el uniforme de policía, lo tengan o no, la principal argumento de la policía y la estadía en un sector o en un sitio es custodiar al ciudadano. No importa que en ese momento estén en una misión diferente”, señaló.

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