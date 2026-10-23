En imagenes: así fue la extradición de alias El Mocho Olmedo y otros seis colombianos a Estados Unidos

La entrega de "El Mocho Olmedo" a Estados Unidos se concretó luego de que la Corte Suprema de Justicia emitiera concepto favorable a la solicitud presentada por ese país - crédito Policía Nacional de Colombia

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Willinton Henao Gutiérrez, alias El Mocho Olmedo, señalado cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc, fue entregado a las autoridades estadounidenses en la mañana del jueves 22 de octubre de 2026, tras el aval de la Corte Suprema de Justicia y la autorización del Gobierno nacional.

Las imágenes facilitadas por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional muestran los momentos de su traslado, bajo custodia de las autoridades colombianas, hasta la aeronave en la que fue entregado a funcionarios estadounidenses.

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El procedimiento se realizó en el marco de la cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos para atender requerimientos relacionados con delitos transnacionales.

Las imágenes muestran a Henao Gutiérrez con las manos esposadas y escoltado por agentes armados de la Policía Nacional durante su traslado en las instalaciones aeroportuarias - crédito Policía Nacional de Colombia

En los registros fotográficos se observa al hombre, vestido con un uniforme de color café con detalles naranjas, custodiado por integrantes de la Dijín y funcionarios de la Interpol.

En algunas imágenes aparece caminando por la plataforma aeroportuaria, con las manos esposadas, mientras es escoltado por agentes armados y uniformados..

Henao Gutiérrez fue señalado como uno de los cabecillas del frente 33 de las disidencias de las Farc, estructura armada con presencia en la región del Catatumbo, en Norte de Santander - crédito Policía Nacional de Colombia

El traslado y la entrega a las autoridades estadounidenses

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, la extradición de alias El Mocho Olmedo se realizó como parte de una operación en la que fueron entregados otros seis ciudadanos colombianos requeridos por la justicia estadounidense. En total, fueron siete las personas extraditadas durante el procedimiento, por investigaciones relacionadas con narcotráfico, lavado de activos y fraude cibernético.

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El director de Investigación Criminal e Interpol, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, explicó el alcance de la entrega y la situación judicial del señalado cabecilla.

“El grupo de extraditados lo encabeza Willington Henao Gutiérrez, alias El Mocho Olmedo, señalado cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc, quien fue capturado con fines de extradición el 12 de febrero de 2025 y es requerido por las autoridades estadounidenses por delitos de narcotráfico y crimen organizado”, señaló el oficial.

La Fiscalía General de la Nación le atribuyó presunta responsabilidad en hechos de reclutamiento ilícito de menores, desplazamiento forzado y homicidio en persona protegida en Norte de Santander - crédito Policía Nacional de Colombia

La solicitud estadounidense se originó en una acusación de la Corte Distrital para el Distrito Sur de Florida, fechada el 15 de febrero de 2023. Según el expediente, Henao Gutiérrez habría participado en acuerdos para distribuir e importar cocaína a Estados Unidos, así como en operaciones para transportar y transferir fondos provenientes de actividades ilícitas.

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El 28 de mayo de 2025, la Corte Suprema de Justicia emitió el concepto CP104-2025, mediante el cual encontró favorable la solicitud formalizada por el Gobierno estadounidense a través de su embajada en Colombia. La decisión judicial estableció que la eventual entrega debía respetar los derechos fundamentales del requerido, incluido el debido proceso, el derecho a la defensa y el contacto con su familia.

La acusación estadounidense señala que Henao Gutiérrez habría participado en acuerdos para distribuir e importar cinco kilogramos o más de una mezcla que contenía cocaína - crédito Policía Nacional de Colombia

Los procesos judiciales que enfrenta en Colombia

Antes de su extradición, Henao Gutiérrez había sido identificado como uno de los cabecillas del frente 33 de las disidencias de las Farc, estructura armada con presencia en el Catatumbo, Norte de Santander. Desde 2023 participó en los diálogos de paz entre esa organización y el Gobierno nacional, condición que estuvo relacionada con la suspensión de su orden de captura.

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Sin embargo, en Colombia, la Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito. Según las investigaciones, habría intervenido en la confrontación armada entre el Frente 33 y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se intensificó en enero de 2025.

'El Mocho Olmedo' fue escoltado por integrantes de la Dijin y funcionarios de Interpol durante el procedimiento de extradición a Estados Unidos, realizado el jueves 22 de octubre - crédito Policía Nacional de Colombia

Entre los hechos atribuidos por el ente acusador figura el presunto reclutamiento ilícito de 31 menores de edad. También se le relaciona con 31 casos de desplazamiento forzado que habrían obligado a 84 personas a abandonar sus viviendas en los municipios de Tibú y El Tarra.

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La Fiscalía igualmente lo vinculó con el asesinato de un líder comunitario y delegado de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guachimán, en Tibú. Según la investigación, el 17 de enero de 2025, hombres armados ingresaron a la vivienda de la víctima, la sacaron por la fuerza y la trasladaron a una zona despoblada cercana a una mina de carbón, donde fue asesinada.

Henao Gutiérrez es requerido por la Corte Distrital del Distrito Sur de Florida por cargos relacionados con presuntos acuerdos para distribuir e importar cocaína y operaciones de lavado de dinero - crédito Policía Nacional de Colombia

La extradición se concretó después de que el Gobierno nacional retirara su reconocimiento como negociador de paz y confirmara la ejecución de la medida en agosto de 2026, según la información suministrada por las autoridades.

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En Colombia, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito, dentro de investigaciones relacionadas con el conflicto armado en el Catatumbo - crédito Policía Nacional de Colombia

Los otros seis colombianos extraditados

En el mismo operativo fueron entregados a Estados Unidos Jorge Eliécer Fuentes Golfo, alias Cholo Banano; Luis Albert Cambindo, conocido como “Chocó” o “Ñato”; y Luis Emilio Iguarán Mejía. Los tres son señalados en investigaciones relacionadas con redes de tráfico internacional de estupefacientes.

Fuentes Golfo es investigado por su presunto papel en la financiación del Clan del Golfo. Cambindo, exempleado del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, es señalado de aprovechar su acceso a la zona operativa para introducir cocaína en vuelos comerciales. Iguarán Mejía es requerido por su presunta participación en una red de transporte marítimo de drogas, en un caso en el que fueron incautados 431 kilogramos de cocaína.

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Junto con alias El Mocho Olmedo, fueron entregados otros seis ciudadanos requeridos por investigaciones relacionadas con narcotráfico, lavado de activos y fraude cibernético - crédito Policía Nacional de Colombia

La lista se completa con Luis Felipe Agudelo Maya, Danna Pamela Porras Marín y Andrés Giraldo Ospina, investigados por su presunta participación en estructuras dedicadas al lavado de activos y al fraude cibernético.