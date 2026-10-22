Denuncian presuntos ofrecimientos de dinero a mujeres trans en el barrio Santa Fe de Bogotá tras declaraciones de Angie Rodríguez

La directora de la Fundación Las Libertarias aseguró que varias personas llegaron al barrio Santa Fe para buscar a trabajadoras sexuales trans y ofrecerles dinero para respaldar una versión relacionada con las declaraciones de Angie Rodríguez. - crédito @laslibertarias/Instagram

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La directora de la Fundación Las Libertarias denunció presuntos ofrecimientos de dinero a mujeres trans en el barrio Santa Fe de Bogotá durante la noche del martes 20 de octubre de 2026. Según Xavier Hernández, varias personas llegaron en una camioneta para buscar a trabajadoras sexuales, presuntamente con el propósito de que respaldaran una versión relacionada con las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

La denuncia se conoció mediante un video publicado en redes sociales, en el que Hernández rechazó que la población trans fuera involucrada en controversias políticas. La mujer señaló que las personas habrían buscado preferiblemente a menores de edad, aunque no presentó pruebas que permitan verificar de manera independiente lo denunciado.

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Tras la difusión del pronunciamiento, el expresidente Gustavo Petro publicó un mensaje en sus redes sociales en el que vinculó los presuntos ofrecimientos con las declaraciones de Rodríguez sobre su vida privada.

La denuncia por presuntos ofrecimientos de dinero en el barrio Santa Fe

En el vídeo, Hernández, directora de la Fundación Las Libertarias e integrante de la organización Las Diversidades Humanas, afirmó que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 9:00 p. m. del 20 de octubre, cerca de la avenida Caracas con calle 22, en el barrio Santa Fe.

Según su relato, varias personas que se movilizaban en una camioneta blindada gris llegaron al sector para buscar a mujeres trans que ejercen el trabajo sexual y ofrecerles dinero a cambio de respaldar una versión relacionada con las declaraciones de la exdirectora del Dapre.

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La directora aseguró que había indicios de que la búsqueda estaría relacionada con lo expresado por Rodríguez, aunque reconoció que no conocía con precisión la versión que presuntamente se pretendía obtener.

En la publicación difundida desde la cuenta oficial de la fundación, la directora también mencionó que los supuestos ofrecimientos a mujeres trans eran para preferiblemente menores de edad, para que apoyaran las declaraciones de la exfuncionaria.

La información suministrada no permite establecer quiénes eran los ocupantes de la camioneta, si efectivamente se entregó dinero o si alguna de las mujeres contactadas aceptó participar en una declaración.

La Fundación Las Libertarias denunció que personas en una camioneta blindada habrían buscado a mujeres trans en el barrio Santa Fe para que respaldaran las declaraciones de Angie Rodríguez. - crédito @diversidades_humanas/Instagram

Xavier Hernández rechazó la instrumentalización de las mujeres trans

Durante su intervención, Hernández cuestionó el supuesto uso de mujeres trans para respaldar señalamientos políticos contra el presidente Petro.

“Nosotras las personas trans no podemos ser instrumentalizadas con narrativas de odio en contra del presidente Gustavo Petro Urrego”, manifestó.

La directora también rechazó que la comunidad trans sea reducida a estereotipos relacionados con el trabajo sexual o que sus integrantes sean involucrados en disputas políticas sin su consentimiento.

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En su pronunciamiento, sostuvo que la población trans ha defendido sus derechos y que no debería ser utilizada para afectar la imagen del mandatario ni la del movimiento trans en Colombia.

La fundación reiteró su postura en redes sociales con el mensaje: “A las personas trans no se nos instrumentaliza y menos para generar más odio”.

Angie Rodríguez aseguró que vio fotografías y videos de Petro con mujeres muy jóvenes, aunque aclaró que no podía confirmar si alguna era menor de edad. - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Qué dijo Angie Rodríguez sobre Gustavo Petro

La denuncia se produjo después de que Angie Rodríguez afirmara en una entrevista con Daniel Samper Ospina que había visto fotografías y videos de Gustavo Petro con mujeres que describió como demasiado jóvenes.

La exdirectora del Dapre aseguró que tuvo acceso a un computador durante un cambio de teléfono del presidente y que encontró allí el material al que hizo referencia durante la conversación.

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En ese contexto, Rodríguez preguntó: “¿Habían niños travestis ahí? Conteste, señor presidente, ¿habían niños travestis?”.

La exfuncionaria aclaró que no podía confirmar que las personas que aparecían en las imágenes fueran menores de edad. Durante la entrevista tampoco exhibió las fotografías o los videos ni presentó elementos que permitieran comprobar de forma independiente sus afirmaciones.

Rodríguez también habló de una presunta red de mujeres que, según su versión, habría tenido cercanía con Petro e influencia en asuntos relacionados con la Presidencia.

Durante la conversación, Samper Ospina le advirtió que las acusaciones de esa naturaleza requieren pruebas. Rodríguez respondió que había visto material relacionado con sus señalamientos, pero no describió de manera concreta las imágenes a las que se refería.

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Gustavo Petro se pronunció sobre la denuncia

Tras conocerse el video de la Fundación Las Libertarias, el presidente Gustavo Petro se refirió a los presuntos ofrecimientos de dinero y los relacionó con las declaraciones de Rodríguez.

“Aquí ya sabemos lo que estaba detrás de las declaraciones de Angie”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Petro aseguró que, antes de la entrevista, personas de sectores de derecha que respaldarían a la exfuncionaria habrían buscado a mujeres trans en el barrio Santa Fe para dar credibilidad a sus acusaciones.

“Antes de la entrevista el grupo de la derecha que apoya a Angie, estaba contratando en el barrio Santa Fé ‘niñas travestis’ para que alguien le diera crédito a la acusación de Angie”, afirmó.

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El presidente agregó que, según su versión, habría cientos de personas dispuestas a declarar sobre lo ocurrido y calificó lo sucedido como “toda una infamia preparada”.

El presidente se refirió a la denuncia y aseguró que los presuntos ofrecimientos de dinero estarían relacionados con las declaraciones de Angie Rodríguez. - crédito @petrogustavo/X

Hasta la información disponible, no se conocen elementos independientes que permitan confirmar los presuntos ofrecimientos, identificar a los responsables o establecer si existió una operación coordinada para obtener testimonios. Tampoco se ha suministrado información sobre denuncias formales ante las autoridades o investigaciones oficiales relacionadas con el caso.