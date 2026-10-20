Sigifredo López reaccionó tras difundirse video de audiencia de la JEP de 2022: “Llevo 17 años exigiendo justicia”

Sigifredo López respondió a la publicación del video de la audiencia de la JEP y reiteró sus cuestionamientos sobre la búsqueda de justicia por el caso de los diputados del Valle del Cauca.- crédito JEP y captura de video

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El exdiputado del Valle del Cauca Sigifredo López reaccionó en redes sociales a la difusión de un video de una audiencia de 2022 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que reclamó su derecho a formular preguntas a los antiguos integrantes de las Farc relacionados con el caso del secuestro y asesinato de sus compañeros.

La grabación fue publicada por la exsenadora María Fernanda Cabal, que cuestionó la actuación de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll durante la diligencia. En respuesta, López aseguró que lleva 17 años exigiendo justicia por los hechos y llamó a respaldar a quienes, según expresó, buscan impedir que los victimarios continúen burlándose de las víctimas.

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“Llevo 17 años exigiendo justicia por el secuestro y la masacre de los diputados del Valle. Nos engañaron al prometernos que con la JEP llegaría…”, escribió el exdiputado. En el mismo mensaje, invitó a los colombianos a apoyar a quienes luchan para evitar que los responsables continúen burlándose del país y de las víctimas.

Sigifredo López reclamó justicia por el secuestro y asesinato de sus compañeros de la Asamblea del Valle del Cauca y pidió respaldo para las víctimas. - crédito @sigifredolopez/X

Qué muestra el video de la audiencia de 2022

En el fragmento compartido por Cabal se escucha una discusión sobre la posibilidad de que López se representara a sí mismo durante la diligencia y participara directamente en el interrogatorio a los comparecientes.

Un representante del Ministerio Público le manifestó que la ley no le impedía asumir su propia representación, pero le pidió que, si decidía hacerlo, respetara el procedimiento dialógico que, según explicó, había regido las versiones del macrocaso 01 desde 2018.

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El funcionario también señaló que, si López iba a utilizar información de primera mano para contrainterrogar a los comparecientes, prefería que intervinieran los abogados. Ante esa explicación, el exdiputado respondió: “Yo prefiero hacerlo yo mismo”.

Posteriormente, la magistrada Julieta Lemaitre manifestó su inconformidad con el rumbo que estaba tomando la diligencia y anunció un receso para conversar en privado con los representantes de las víctimas.

“A mí no me gusta dónde está cogiendo esta diligencia. Yo voy a pedir un receso para que conferenciemos en privado con los representantes de víctimas”, expresó la magistrada en el video.

La decisión motivó otro reclamo de López, quien manifestó que sentía vulnerados sus derechos como víctima y planteó la posibilidad de retirarse si no podía ejercerlos durante la audiencia.

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“¡Por Dios! La sensibilidad es la de las víctimas”, afirmó el exdiputado, al cuestionar lo que consideraba una diferencia en el tratamiento de las preocupaciones de los comparecientes y las de las personas afectadas por los hechos.

En la parte final del fragmento, Lemaitre anunció la suspensión temporal de la diligencia para realizar la conversación privada. López manifestó su desconcierto y aceptó suspender la sesión.

María Fernanda Cabal cuestionó la actuación de la JEP durante la audiencia de 2022, en la que López reclamó su derecho a intervenir. - crédito @MariaFdaCabal/X

Las críticas de María Fernanda Cabal a la JEP

Al compartir la grabación, la exsenadora cuestionó el tratamiento que, a su juicio, recibió López durante la audiencia y criticó la decisión de la magistrada de decretar un receso.

“Estos videos dejan al desnudo la farsa del tribunal de impunidad”, escribió Cabal. También afirmó que, durante la diligencia, el exdiputado reclamó su derecho a preguntarles a quienes secuestraron y asesinaron a sus compañeros.

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En su publicación, la exsenadora cuestionó que se tuviera en cuenta la sensibilidad de los comparecientes mientras, según su interpretación, se ignoraba la indignación de las víctimas.

Las declaraciones de Cabal acompañaron la difusión del video que motivó la respuesta de López, quien vinculó su reclamo con la búsqueda de justicia por el secuestro y asesinato de los diputados del Valle del Cauca.

María Clara Posada comparó imágenes de Julieta Lemaitre durante la audiencia con Sigifredo López en 2022 y una diligencia con Rodrigo Londoño, alias Timochenko, en 2019. - crédito @MaclaPosada/X

María Clara Posada comparó dos momentos de Julieta Lemaitre

La senadora María Clara Posada también se pronunció sobre el tema mediante una publicación que tituló: “Magistrada Lemaitre con las Víctimas VS con las FARC”.

El video compartido por Posada está dividido en dos partes. La primera muestra el intercambio entre López y la magistrada durante la audiencia de 2022; la segunda contiene imágenes de 2019 en las que Lemaitre aparece sonriente frente a Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’ y antiguo líder de las Farc, durante una diligencia de versión voluntaria ante la JEP.

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La publicación contrasta ambos momentos y cuestiona la actitud de la magistrada frente a las víctimas y los antiguos integrantes de esa guerrilla.

López ya se había referido a las imágenes de 2019 el 6 de octubre, cuando publicó un mensaje en el que cuestionó la imparcialidad de Lemaitre.

“¿Esta es la actitud de un juez imparcial?”, escribió el exdiputado. Además, aseguró que la misma magistrada que aparecía riéndose con Timochenko lo había callado durante una audiencia cuando intentaba demostrar que las Farc estaban mintiendo.

El caso por el que Sigifredo López exige justicia

López fue uno de los 12 diputados del Valle del Cauca secuestrados por las antiguas Farc el 11 de abril de 2002. El 18 de junio de 2007, 11 de ellos fueron asesinados durante su cautiverio. López fue el único sobreviviente y recuperó la libertad el 5 de febrero de 2009, después de permanecer casi siete años secuestrado.

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En 2012, el exdiputado fue detenido por señalamientos que lo relacionaban con la planificación del secuestro de sus compañeros. Posteriormente, fue absuelto de esas acusaciones y el Estado colombiano le pidió perdón públicamente.

Desde entonces, López ha mantenido pronunciamientos sobre su caso y las dificultades para esclarecer lo ocurrido con los diputados.

El 18 de septiembre de 2026, también cuestionó públicamente el funcionamiento de la JEP, su presupuesto y sus resultados judiciales. En esa intervención, sostuvo que el tribunal no había esclarecido plenamente la verdad sobre el asesinato de sus compañeros y anunció una iniciativa de recolección de firmas para respaldar a quienes promueven acabar con la institución.

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El abogado, una de las víctimas más reconocidas del conflicto armado en Colombia, denunció el millonario gasto de la JEP y su poca efectividad, con solo cuatro sentencias en más de siete años - crédito @sigifredolopez/X

La difusión de la grabación de 2022 volvió a poner en circulación sus reclamos sobre la participación de las víctimas en las diligencias judiciales. En la información disponible no figura una respuesta de la magistrada Julieta Lemaitre ni de la JEP a los señalamientos publicados por las congresistas.