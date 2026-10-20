Exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, pidió abrazar a quienes piensan distinto tras atentado en su contra

En un video publicado en sus redes sociales, el exalcalde de Jamundí reflexionó sobre la importancia de resolver diferencias, dejar de lado el orgullo y valorar el tiempo con los demás. - crédito @FelipRamirez_/X

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El exalcalde de Jamundí, Valle del Cauca, Andrés Felipe Ramírez, invitó a los colombianos a acercarse a las personas con las que tienen diferencias y a no aplazar conversaciones, disculpas ni muestras de afecto. El pronunciamiento lo hizo en un video publicado en sus redes sociales, tres días después del atentado en su contra, ocurrido el viernes 16 de octubre de 2026.

“Podemos pensar distinto, tener orillas distintas, pero al final somos igual de humanos. Y eso hay que valorarlo y hay que respetarlo”, expresó Ramírez, al referirse a la importancia de reconocer al otro pese a las diferencias.

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El exmandatario compartió su reflexión después de conocer un video del senador Duvalier Sánchez, de Alianza Verde, quien promovió un gesto de abrazos entre congresistas de distintas bancadas durante la plenaria del Senado del lunes 19 de octubre.

Andrés Felipe Ramírez habló sobre las conversaciones que se aplazan

En su mensaje, Ramírez explicó que las circunstancias recientes lo llevaron a reflexionar sobre los momentos que las personas dejan pasar al pensar que siempre tendrán otra oportunidad para encontrarse, hablar o resolver un conflicto.

Para ilustrar esa idea, contó que tenía previsto desayunar el jueves con una amiga a quien aprecia y a la que llevaba tiempo sin ver. Sin embargo, el encuentro tuvo que cancelarse porque a ella le surgió otro compromiso.

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A partir de esa experiencia, el exalcalde planteó que algunas actividades y conversaciones importantes para las relaciones personales suelen quedar pendientes porque se asume que podrán realizarse más adelante.

“A veces dejamos de hacer cosas importantes que llenan el espíritu, que hacen que nos acerquemos a las personas, porque pensamos que después lo podíamos hacer y tal vez ese día no vuelva”, afirmó.

Ramírez también invitó a revisar los asuntos pendientes con otras personas y a buscar formas de solucionarlos, en lugar de permitir que el orgullo prolongue las diferencias.

“Hay veces que aplazamos momentos, conversaciones, abrazos, llamadas, disculpas, regalos, detalles, porque pensamos que el tiempo es para siempre. Y esto demuestra que no, que la vida es efímera, que va y viene”, manifestó.

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El exalcalde de Jamundí invitó a valorar el tiempo, resolver diferencias y fortalecer las relaciones personales tras el ataque en su contra. - crédito YouTube (Imagen Ilustrativa Infobae)

El llamado a acercarse a quienes piensan diferente

Otro de los puntos centrales del video fue la invitación a tratar con empatía a las personas con las que existen desacuerdos, incluso cuando no hay una relación cercana.

El exmandatario señaló que acercarse a los demás implica tener disposición para escuchar, aprender y reconsiderar algunas posiciones. En su intervención, también sostuvo que ciertas diferencias pueden resolverse mediante una conversación, pero que el ego y el orgullo dificultan ese proceso.

“Hay que acercarnos a las personas que nos quieren y aquellas que tal vez no, de una forma distinta, tal vez con mayor empatía, con más cercanía, con más disposición a aprender y a desaprender”, dijo.

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En el video, Ramírez reconoció que los días posteriores al atentado no habían sido fáciles. Sin embargo, compartió un mensaje personal sobre la importancia de valorar cada momento y encontrar motivos para seguir adelante.

“No han sido días fáciles, horas fáciles, pero Dios siempre tiene un propósito y detrás de cada cosa hay un milagro, hay una decisión, hay algo que nos hace trascender y que debemos valorar cada segundo, cada minuto, cada instante”, expresó.

Al finalizar, reiteró su invitación a abrazar a familiares, amigos y personas con las que existan diferencias.

“Así que abracen a sus seres queridos, abracen a las personas que lo aman y aquellos con los que tenga diferencias, también hágalo. Usted va a estar libre, así la otra persona no lo quiera. Se va a liberar y va a estar en paz”, concluyó.

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El senador de Alianza Verde solicitó un gesto de cercanía entre los congresistas de distintas bancadas políticas y las imágenes del Canal Congreso muestran a los parlamentarios levantándose de sus curules en el recinto para saludarse y abrazarse entre diferentes sectores - crédito Duvalier Sánchez / X

El gesto de abrazos que promovió Duvalier Sánchez en el Senado

La reflexión de Ramírez se conoció después de que el senador Duvalier Sánchez invitara a sus compañeros a abrazar a congresistas de otras corrientes políticas durante la sesión plenaria del lunes 19 de octubre.

La iniciativa se produjo dos días después del atentado contra el exalcalde, quien fue fórmula de Sánchez a la Cámara de Representantes. Durante su intervención, el senador cuestionó que las diferencias políticas pudieran derivar en ataques contra quienes defienden posiciones distintas.

“¿Por qué la violencia es un instrumento para eliminar al que piensa distinto?”, preguntó ante los legisladores.

Sánchez también agradeció las muestras de solidaridad que recibió de integrantes de otras bancadas, entre ellas la del senador Andrés Forero, del Centro Democrático. Luego invitó a Forero a levantarse de su curul y ambos se abrazaron frente a los demás congresistas.

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Otros legisladores se sumaron al ejercicio. Sánchez aclaró que el gesto no implicaba renunciar a las diferencias ideológicas ni terminar los debates políticos. “El debate no se acaba, las diferencias no se acaban”, afirmó durante la plenaria.

El ataque ocurrió el 16 de octubre de 2026 en una heladería familiar en Jamundí y dejó como víctima mortal al escolta Andrés Felipe López Gutiérrez. - crédito archivo Colprensa

El atentado contra el exalcalde de Jamundí

El ataque contra Andrés Felipe Ramírez ocurrió el viernes 16 de octubre, aproximadamente a las 9:20 p. m., en una heladería de propiedad de su familia, ubicada en el barrio La Esmeralda, en Jamundí.

De acuerdo con la información suministrada, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon en repetidas ocasiones contra el esquema de seguridad del exmandatario. Ramírez salió ileso, pero su escolta, Andrés Felipe López Gutiérrez, recibió tres impactos de bala.

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El funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) fue trasladado al Hospital Piloto de Jamundí, donde falleció posteriormente.