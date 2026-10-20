Colombia

Pilas: Así rotará el pico y placa en Bogotá este 20 de octubre

¿Cuáles son los autos que no tienen permitido circular este día? Verifícalo y evita una multa

El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)
Guardar

Estos son los coches que no tienen permitido circular por las calles de Bogotá este día, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico yPlaca.

El día de la semana, la hora, el tipo de auto y la terminación de la placa son los factores que determinan qué transportes tienen prohibido moverse.

PUBLICIDAD

El programa tiene como objetivo reducir la circulación de coches, en el marco de un programa integral con el fin de disminuir el tráfico vehicular, así como los altos niveles de contaminación ambiental en la ciudad.

Desde 1998 se aplica el Pico y Placa en Bogotá, es decir, suma más de dos décadas en funcionamiento. Este es el calendario de restricciones de este martes 20 de octubre, según la alcaldía de la ciudad.

Fecha: martes 20 de octubre de 2026.

Particulares: Todos

Taxis: 7-8

Motos: Todos

El horario de la restricción vehicular inicia a las 5:30 horas para los taxis y transporte especial, mientras que para los automóviles particulares comienza hasta las 6:00 horas. La restricción vehicular finaliza a las 21:00 horas.

PUBLICIDAD

Por su parte, los vehículos de carga tienen dos horarios de Pico y Placa, el primero de 6:00 horas a 8:00 horas y el segundo de 17:00 horas a 20:00 horas.

¿Cómo aplica el Pico y Placa?

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)

Así es como funciona el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

Los vehículos particulares se dividen en dos grupos de acuerdo con el último dígito de su placa. El primero lo conformarán aquellos automóviles con terminación 1, 2, 3, 4 o 5 y el segundo los que finalicen en 6, 7, 8, 9 u 0.

Ahora, los autos particulares con terminación 1, 2, 3, 4 o 5 no circularán los días pares. Mientras que aquellos que finalicen en 6, 7, 8, 9 u 0 no podrán transitar los días impares.

Las nuevas medidas del Pico y Placa. (Infobae)
Las nuevas medidas del Pico y Placa. (Infobae)

El horario del Pico y Placa para vehículos particulares: de 6:00 horas a 21:00 horas, de lunes a viernes, a excepción de fines de semanas y días festivos.

En el caso de los taxis y vehículos de servicio de transporte especial, la prohibición vehicular es en grupo de dos: 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 0. La restricción para estos dos tipos de automóviles cambia cada semana, por lo que es importante mantenerse actualizado.

En tanto, los vehículos de carga no tienen permitido transitar en las horas de prohibición del Pico y Placa, solo pueden los sábados, pero también condicionado al peso y antigüedad del transporte.

A diferencia de los vehículos particulares, en los taxis, de servicio de transporte especial y de carga la restricción vehicular tiene una aplicación de lunes a viernes.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

Hay formas de evitar el Pico y Placa. (Colprensa)
Hay formas de evitar el Pico y Placa. (Colprensa)

Se trata de los vehículos eléctricos, híbridos, cero emisiones, motocicletas, de servicio diplomático, de funerarias, de emergencia y seguridad, los que transporten a personas en condición de discapacidad, los de control de tráfico y grúas, de medios de comunicación, de autoridades judiciales, de transporte escolar, los destinados a la enseñanza automovilística y los que tengan una ocupación de tres o más personas desde el inicio y hasta el fin del viaje.

Para que tu auto se beneficie de la excepción, es decir, que no vea afectados en su circulación por el Pico y Placa, se debe de registrar previamente ante la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Si tu automóvil no está en la lista de excepción, pero quieres que circule todos los días en Bogotá, tienes la posibilidad de aplicar al llamado Pico y Placa Solidario, un permiso que da la opción a los conductores de elegir los días, semanas o meses en los que puedes circular libremente por la ciudad a cambio de un aporte económico, el cual se destina a mejorar el Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad colombiana.

Pico y Placa Regional

Además de la restricción vehicular tradicional, en Bogotá hay uno más llamado Pico y Placa Regional, el cual aplica el último día de todos los puentes festivos en los nueve corredores de ingreso a la ciudad colombiana.

La restricción para los vehículos cuyas placas terminan en número impar es desde las 12:00 horas y hasta las 16:00 horas, mientras que para los automóviles con placas pares la prohibición comienza a las 16:00 horas y termina a las 20:00 horas.

El mapa del Pico y Placa Regional. (Archivo)
El mapa del Pico y Placa Regional. (Archivo)

Los nueve corredores de ingreso a Bogotá en el que se aplica el Pico y Placa Regional son:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte.

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá.

Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (avenida carrera 86).

Avenida Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el portal 80.

Avenida Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183.

Avenida Boyacá vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano.

Vía Suba Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170.

Vía la Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera 7.

Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida circunvalar.

Los vehículos de excepción que no aplican en el Pico y Placa Regional son los que tienen tres o más ocupantes, los de personal médico, ni los que cuenten con el Pico y Placa Solidario.

¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

En el caso de violar el Pico y Placa en cualquiera de sus versiones, las autoridades de Bogotá cuentan con un sistema de sanciones económicas.

La multa durante este 2023 asciende a los 522.900 pesos colombianos, además el auto será inmovilizado, así lo señala el Código Nacional de Tránsito para la infracción C.14.

Temas Relacionados

Pico y Placa en Bogotá hoyPico y Placa en BogotáPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sigifredo López reaccionó tras difundirse video de audiencia de la JEP de 2022: “Llevo 17 años exigiendo justicia”

El exdiputado cuestionó el trato que recibió durante la diligencia y pidió respaldar a las víctimas que reclaman justicia por el secuestro y asesinato de los diputados del Valle del Cauca

Sigifredo López reaccionó tras difundirse video de audiencia de la JEP de 2022: “Llevo 17 años exigiendo justicia”

Lotería de Cundinamarca, resultados oficiales, hoy lunes 19 de octubre de 2026

Este popular sorteo ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales

Lotería de Cundinamarca, resultados oficiales, hoy lunes 19 de octubre de 2026

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para este 20 de octubre<br>

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en Villavicencio

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para este 20 de octubre<br>

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del lunes 19 de octubre

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del lunes 19 de octubre

Exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, pidió abrazar a quienes piensan distinto tras atentado en su contra

El exmandatario reflexionó sobre el valor del tiempo, la importancia de resolver conflictos y las oportunidades que se pierden al aplazar conversaciones, disculpas y encuentros con seres queridos

Exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, pidió abrazar a quienes piensan distinto tras atentado en su contra
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Karina García preocupó a sus seguidores tras pasar la noche en una clínica junto a su hijo Valentino: “Está enfermito”

Karina García preocupó a sus seguidores tras pasar la noche en una clínica junto a su hijo Valentino: “Está enfermito”

Blessd hizo historia en México con un ‘sold out’ en el Palacio de los Deportes y un homenaje a Juan Gabriel

Habló Honey Ordóñez, la modelo de San Andrés que debutó en Victoria’s Secret 2026: “Mi yo de 8 años no me lo creería”

Margarita Rosa de Francisco habló de su cirugía facial, de la presión sobre las mujeres y reconoció que su activismo político la alejó de algunos amigos: “Mucha soledad”

Guajira, del ‘Desafío’, se convirtió en la cuarta finalista de la quinta temporada de ‘Top Chef VIP’ y así lo celebró: “Estamos en la gran final”

Deportes

María Camila Osorio, tenista número uno de Colombia según el ranking ATP, explicó por qué los gemidos son importantes en ese deporte

María Camila Osorio, tenista número uno de Colombia según el ranking ATP, explicó por qué los gemidos son importantes en ese deporte

Deportivo Cali enfrentará a la Universidad de Chile en la definición de la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores femenina 2026

Ricardo Orrego, periodista señalado de presunto acoso y acto sexual violento, reapareció tras siete meses de silencio: “Estoy aquí dando la cara”

Deportivo Cali venció 2-0 a Nacional de Uruguay en la segunda fecha de la Copa Libertadores femenina 2026: así fueron los goles

Atlético Nacional confirmó el regreso de James Rodríguez para enfrentar a Cúcuta Deportivo: también anunció la ausencia de tres habituales titulares